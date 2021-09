Ludovic Orban: Îi rog pe susţinătorii mei să-l lase pe premier să prezinte moţiunea. Cîţu: Pot şi în urale. Do your worst!

Florin Cîțu a reușit cu greu să își prezinte moțiunea, fiind întrerupt de urale. O parte dintre cei prezenți îl susțineau și aveau pancarte cu "Cîțu președinte", ceilalți scandau "Demisia!"

Orban le-a cerut susţinătorilor săi să-l lase pe Cîţu să-şi susţină moţiunea cu care candidează la şefia PNL.

"Domnul Florin Cîţu îşi prezintă moţiunea. Am rugămintea către toţi susţinătorii mei să stea liniştiţi, să-l lase să-şi prezinte moţiunea. Noi suntem pozitivi. Rugămintea mea, încă o dată, către susţinători: Lăsaţi-l pe Florin Cîţu să-şi prezinte moţiunea!" , a spus Orban.

În replică, Florin Cîţu a susţinut că nu are nevoie de intervenţie.

"Domnule preşedinte, nu am nevoie de susţinere. Pot să-mi susţin moţiunea şi în uralele tuturor românilor, este OK. Eu pot să susţin moţiunea. Do your worst!", le-a spus Cîţu celor care îl întrerupeau prezenți.

Sala a mai scandat "Fără PSD", în timpul discursului lui Cîțu.

ŞTIRILE ZILEI