Ludovic Orban, declaratie EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Aproape tot ceea ce face puterea instalată după alegerile din 2016, duce la distrugerea credibilității externe a României, la distrugerea oricărui echilibru economic al României, la distrugerea oricărei șanse de dezvoltare a României. Am să va dau doar câteva cifre relevante cu bilanțul dezastrului provocat de guvernarea Dragnea Tăriceanu. În primul trimestru al anului 2018, România a înregistrat zero creștere economică, am avertizat asupra acestui lucru încă de la primele măsuri antieconomice care au fost inițiate de guvernele PSD-ALDE și azi se vede în primul trimestru cu creștere economică zero, a arătat Ludovic Orban.

Chiar și când i-am prins cu mâna în buzunarul cetățeanului român contribuabil la Pilonul II de pensii, Dragnea și ai lui nu recunosc că atentează la banii românilor din Pilonul II de pensii, mințind cu nerușinare cetățeanul, a acuzat Ludovic Orban.

Președintele PNL îi cere lui Liviu Dragnea să renunțe la amenințarea funcționarilor publici, a procurorilor, a cetățenilor care își fac datoria corect în România: Vă somez domnule Dragnea să încetați campania de intimidare, de amenințare a funcționarilor publici, a procurorilor, a cetățenilor care își fac datoria corect în România. Am văzut cu stupoare că Dragnea a ajuns să îi amenințe și pe jurnaliști, că dacă mai difuzează informații provenite din surse guvernamentale, nicidecum informații inventate, riscă să fie pasibili de comiterea de infracțiuni.

ŞTIRILE ZILEI