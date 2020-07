Ludovic Orban, despre viitorul an școlar: Nu știm care va fi evoluția epidemiei, trebuie să fim pregătiţi pentru orice situație

Premierul Ludovic Orban a declarat vineri că noul an școlar trebuie pregătit "cu mare migală", iar autoritățile din domeniu trebuie să ia în calcul orice situație, pentru ca toți copiii să aibă acces la educație.

Ludovic Orban

"Nu ştim care va fi evoluţia epidemiei, trebuie să fim pregătiţi pentru orice situaţie, atât din punct de vedere al infrastructurii, al logisticii, noi trebuie să ne asigurăm că orice copil va avea acces la educaţie, noi trebuie să ne asigurăm că profesorii, învăţătorii, au posibilitatea de a transmite informaţii în orice fel de condiţii. Trebuie să pregătim cu mare migală şi atenţie începutul anului şcolar şi să fiţi pregătiţi pentru orice situaţie. Am încredere în dumneavoastră, am încredere în capacitatea dascălilor români de a se adapta la orice situaţie şi de a rămâne aproape de copiii lor, chiar dacă nu toţi vor fi în clase, chiar dacă de multe ori legătura va fi prin fibră optică şi prin intermediul ecranului de calculator", a spus Orban la Gala Teleşcoala, organizată în grădina Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară.



El a adăugat că examenele din acest an au fost organizate în condiţii exemplare.



"Vreau să transmit mulţumirile mele şi aprecierea mea pentru toate cadrele didactice care au fost implicate în organizarea examenelor de Evaluare şi de Bacalaureat. În ciuda unei campanii agresive, în ciuda unei neîncrederi care a fost cultivată în mod sistematic privitor la aceste examene, în ciuda campaniilor care s-au derulat ca aceste examene să nu se desfăşoare, în ciuda instigării părinţilor de a nu îşi lăsa copiii să vină la examenele de evaluare, examenele de evaluare au fost organizate în condiţii exemplare", a menţionat el.

ŞTIRILE ZILEI