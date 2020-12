Declaratii Ludovic Orban EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

"Am considerat că este un gest de onoare şi de demnitate, după aceste alegeri (...). Am făcut acest gest exact din motivele pe care le-am explicat în declaraţia mea publică . Este o decizie care era firească pentru a arăta că nu mă cramponez de poziţia de premier, pentru a arăta foarte limpede că am ţinut cont de voinţa exprimată. Pe de altă parte, să nu uităm de vocea celor care au tăcut pe 6 decembrie şi care nu au venit la vot. România are un plan naţional de dezvoltare care să asigure creşterea calităţii vieţii în următorii 4 ani de zile, utilizând toate resursele şi oportunităţile pe care le avem la dispoziţie", a afirmat Orban, la sediul PNL.

Întrebat dacă preşedintele Klaus Iohannis i-a cerut demisia, el a replicat că demisia se dă "din decizie personală". "Este o decizie personală pe care am luat-o eu", a precizat liderul PNL.

El a adăugat că liberalii sunt "într-o comunicare permanentă" cu preşedintele Iohannis, "care este în parteneriat cu PNL".

Fiind întrebat dacă după discuţia avută cu şeful statului la Cotroceni, luni, acesta îl mai susţinea sau nu ca premier, liderul PNL a răspuns: "Aici nu e vorba de susţinere sau de nesusţinere, când am luat o decizie am pus-o în practică".

Orban a menţionat că a decis să demisioneze când a văzut rezultatul votului.

