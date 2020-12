Ludovic Orban renunță la funcția de premier EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Am luat decizia astăzi să-mi depun mandatul de prim-ministru. Decizia are un obiectiv foarte precis- odată exprimată decizia cetățenilor, trebuie demarate negocierile pentru un nou guvern, spune Ludovic Orban.

El spune că România are nevoie de un guvern responsabil, care să reprezinte voința românilor care-și doresc modernizarea și dezvoltarea României.

Marți urmează ca liberalii că să se întâlnească cu președintele Klaus Iohannis și este posibil să se discute noi propuneri de premier cu care ar putea veni PNL.

Declarații Ludovic Orban:

- Am luat decizia să-mi depun mandatul de prim-ministru.



- Decizia pe care am luat-o are un obiectiv precis. Odată exprimată decizia cetățenilor, trebuie demarate negocierile pentru formarea unui nou guvern.



- România are nevoie de un guvern responsabil, de un guvern care să reprezinte dorința cetățenilor români care își doresc dezvoltarea României.



- Decizia de azi arată că nu mă cramponez de funcția de prim-ministru, că negocierile care vor urma trebuie să ducă la un guvern format din formațiunile politice de centru-dreapta, care susțin cu claritate orientarea euroatlantică a României și care vor cu adevărat să utilizeze toate resursele pe care le va avea România la dispoziție și să fructifice oportunitățile pentru a putea să crească calitatea vieții pentru fiecare dintre cetățenii români.



- Îmi închei mandatul de premier după un an și o lună, în care România s-a confruntat cu o situație dificilă, în care românii alături de ceilalți cetățeni ai lumii s-a confruntat cu o o pandemie și o criză economică fără precedent.



- Am încercat sa îmi fac datoria fată de România și plec din funcția de premier cu conștiința datoriei împlinite



- Tot ce a fost omenește posibil atât eu cât și colegii mei din echipa guvernamentală am făcut. Am încercat să găsim răspunsuri la toate confruntările



- Pe 6 decembrie românii care au participat la vot au decis componența viitorului Parlament.

- Obiectivul pe care îl am este acela de a construi o majoritate parlamentară care să nu cuprindă PSD. Obiectivul perioadei care va urma este acela de fi implicat în negocierile pentru formarea unui guvern care să ofere românilor garanția unei direcții corecte pentru România și garanția unei capacități de a utiliza toate resursele și toate oportunitățile pe care România le va avea la dispoziție în următorii patru ani.



- Am încredere că în negocierile care vor fi declanșate de președintele României vocea rațiunii va triumfa.

- Demisia mea vreau să arate un lucru limpede: nu mă cramponez de nicio funcție, nu pun condiții, pentru mine interesul României este deasupra interesului PNL și deasupra intereselor personale.

- Le mulțumesc tuturor celor care au fost alături de noi în bătăliile pe care le-am dus în acest an de zile.

- Le transmit românilor că orice măsură pe care am luat-o, chiar dacă a generat efecte nefavorabile, a fost luată cu scopul de a apăra sănătatea și viața românilor, locurile de muncă

- Am convingerea că în viitoarele negocieri, PNL va avea capacitatea de a da premierul și de a forma coloana vertebrală a viitorului guvern care să realizeze saltul în dezvoltarea economică de care are nevoie România.

