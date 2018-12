Lucian Sova, despre salariile de la Metrorex EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

“Nu am susţinut deloc mărirea salariilor la metrou, mai ales în proporţia propusă de către Ioan Rădoi. Nu a fost să fie acea proporţie, dar, din păcate, este vorba totuşi de o mărire salarială care nu-şi găseşte corespondentul în productivitate, în opinia mea, şi din cifrele pe care le are administraţia. Fiecare bucureştean care va călători cu metroul trebuie să ştie că o eventuală scumpirea a biletului (...) că nu Ministerul Transporturilor va primi suplimentul de bani, ci angajaţii Metrorex. Această scumpire trebuie să fie expresia unei evaluări care urmeaza sa fie facuta asupra impactul bugetar pe bugetul Metrorex. Aşa cum am mai spus, creştere salarială se va reflecta în preţuri”, a declarat Lucian Şova.

Sindicaliştii Metrorex au renunţat la greva generală, după ce au obţinut o creştere salarială de 20%, în urma mai multor runde de negocieri cu conducerea companiei. Cele două părţi au semnat şi noul contract colectiv de muncă valabil până la sfârşitul anului viitor. Angajații Metrorex vor mai primi şi o primă de Crăciun şi una de Ziua metroului, în valoare de câte o mie de lei.

Iniţial, sindicaliştii au cerut o creştere a salariului de 42 de procente. Între negocieri, la jumătatea lunii noiembrie, a avut loc şi o grevă de avertisment de două ore, când trenurile nu au circulat.

