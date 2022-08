Lucian Heiuș, șeful ANAF: „21,4 milioane lei, diferenţe între veniturile declarate şi veniturile estimate de noi. Rambursările de TVA, zero zile întârziere”

Cea mai mare diferenţă a fost găsită la un contribuabil din Iaşi, în valoare de 11,7 milioane de lei.

Heiuş a declarat, luni, într-o conferinţă de presă, că impozitul calculat la suma de 21,4 milioane de lei este de aproape 6 milioane de lei.

„În luna iulie s-au descoperit 21,4 milioane lei, diferenţe între veniturile declarate şi veniturile estimate de noi. Creanţele fiscale aferente, respectiv impozitele calculate pe această sumă, au fost de 5,9 milioane de lei. Cea mai mare diferenţă a fost găsită la un contribuabil din judeţul Iaşi, de 11,7 milioane de lei. Creanţa stabilită, respectiv impozitul pe care ar trebui să îl plătească, este în valoare de 3,5 milioane de lei.

În Bucureşti, la un contribuabil, diferenţa a fost de 3,5 milioane de lei, creanţă stabilită a fost de un milion de lei, iar în Buzău, la un alt contribuabil, diferenţa a fost de 3,2 milioane de lei, creanţa stabilită a fost de 0,8 milioane de lei. V-am dat trei cele mai mari diferenţe şi impozite stabilite pe care le au descoperit colegii mei în luna iulie. Deci practic, în această activitate, în luna iulie, 5,9 milioane de lei au fost identificaţi şi urmează să fie achitaţi sau recuperaţi către bugetul de stat”, a declarat Lucian Heiuş.

ANAF a dus rambursările de TVA la zero zile întârziere

Şeful ANAF a mai anunţat că încasările lunii iulie au fost de 37,14 miliarde de lei, mai mult cu peste 6 miliarde de lei faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, menţionând că ANAF a dus rambursările de TVA la zero zile întârziere.

„Încasările lunii iulie au fost în valoare de 37,14 miliarde de lei, iar încasările lunii iulie 2021 au fost de 30,87 de miliarde de lei, deci practic un plus de încasări faţă de luna iulie 2021, de 6,27 miliarde de lei, iar TVA-ul restituit în luna iulie a fost în valoare de 3,6 miliarde de lei. Practic, astăzi ANAF-ul a dus rambursările de TVA la zero zile întârziere. Nu mai există nicio decizie de rambursare a TVA-ului care să nu fie rambursată. În data de 10 vom face selecţia naţională aşa cum ştiţi că este procedura pentru luna august şi vom face restituirea probabil în 29 august, pentru deciziile care apar în această perioadă”, a declarat Heiuş, luni, într-o conferinţă de presă.

El a menţionat că în luna mai întârzierea la rambursarea TVA-ului era de două miliarde de lei.

„A fost un efort foarte mare, dar am ţinut foarte mult ca sa ducem acest TVA la zero zile. Ştiţi că se poate rambursa la 30 sau la 45 de zile, cum prevede legea. În luna mai aveam o întârziere de două miliarde de lei. Un efort al colegilor mei de la ANAF şi le mulţumesc pe această cale. Am reuşit să aducem această activitate de rambursare a TVA-ului la zero zile întârziere. Este normal ca statul să îşi facă şi datoria de a rambursa sumele pe care contribuabilii le au de primit de la bugetul de stat şi acesta va fi ritmul în care vom merge de acum încolo”, a mai transmis şeful ANAF.

