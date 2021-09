Lucian Bode: Procedura privind numirile la vârful parchetelor nu se poate derula pe un mandat al unui ministru interimar

Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode / FOTO: Autor: GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTO Credit: AGERPRES FOTO, foto.agerpres.ro

"Am văzut astăzi mai consistent şi foarte puţin până astăzi dezbaterile în spaţiul public legate de concursurile pentru ocuparea funcţiilor de conducere la vârful parchetelor. Sunt adeptul concursurilor transparente care să fie câştigate de persoane bine pregătite profesional. Numirea în funcţiile de conducere la vârful parchetelor este politică pe termen lung, este o politică crucială pentru buna funcţionare a acestor instituţii fundamentale ale statului român. Consider că această procedură nu se poate derula pe un mandat al unui ministru interimar. Am solicitat specialiştilor din Ministerul Justiţiei, în special Direcţiei de Resurse Umane, un punct de vedere şi sunt convins că în cel mai scurt timp, ţinând cont de această oportunitate, structurile de specialitate ale Ministerul Justiţiei vor publica un anunţ în acest sens", a declarat Lucian Bode la Ministerul Justiţiei, după preluarea portofoliului.

Joi, Ministerul Justiţiei a anunţat că au fost înregistrate 11 candidaturi pentru funcţiile vacante de conducere din Parchetul General, DNA şi DIICOT.

"Comisia de verificare a îndeplinirii condiţiilor de participare la selecţia procurorilor în vederea efectuării propunerilor de numire pentru ocuparea funcţiilor vacante de conducere anunţată la data de 28.07.2021 constată ca, la expirarea termenului limită pentru depunerea cererilor de înscriere şi a tuturor înscrisurilor prevăzute în Anunţ (01.09.2021, ora 17,00), un număr de 11 procurori şi-au depus candidaturile pentru funcţiile de conducere vacante de la PICCJ, DNA şi DIICOT", se menţionează într-un anunţ publicat pe site-ul MJ.

La Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, pentru funcţia de procuror şef al Secţiei de resurse umane şi documentare a fost înregistrată o singură candidatură - Cătălin Andrei Popescu.

Pentru funcţia de procuror şef al DIICOT şi-au depus candidatura Daniel Horodniceanu, care a mai condus instituţia între 2015 şi 2018, Oana Daniela Pâţu şi Ioana Bogdana Albani.

Ioana Bogdana Albani şi-a depus candidatura şi pentru funcţia de procuror şef adjunct al DIICOT, funcţie care este vizată şi de Mihaela Larisa Iosipescu.

La DNA, Codrin Gavra candidează pentru funcţia de procuror şef adjunct. La funcţia de procuror şef secţie - Secţia de combatere a corupţiei candidează Andreea Oana Nica şi Ioan Amariei, la funcţia de procuror şef secţie - Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie candidează Silviu Paul Dimitriu, iar la funcţia de procuror şef secţie - Secţia judiciară penală şi-a depus candidatura Monica Erika Danciu.

Procurorii selectaţi ar fi urmat să susţină interviul în perioada 6 - 9 septembrie, în faţa unei comisii conduse de ministrul Justiţiei.

ŞTIRILE ZILEI