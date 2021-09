Lucian Bode anunță că proiectul Programului "Anghel Saligny" se află pe agenda şedinţei de Guvern de astăzi

Lucian Bode

"Ministerul Justiţiei este ultimul avizator pe toate proiectele de acte normative, nu doar pe proiectul de ordonanţă de urgenţă pentru aprobarea Proiectului de Investiţii 'Anghel Saligny'. Ministerul Justiţiei se pronunţă pe legalitatea acestui proiect şi tuturor proiectelor de act normativ, nu pe oportunitate. Observaţiile avute în vedere de către Direcţia de Specialitate sunt menţinute şi au fost transmise către Ministerul Dezvoltării, către iniţiator. Aseară am văzut documentul, am văzut proiectul în original. Cu siguranţă, astăzi, intrăm în şedinţa de guvern cu acest proiect. Ministerul Dezvoltării are două variante: integrează observaţiile Ministerului Justiţiei sau răspunde cu argumente de ce nu le preia. În momentul în care transmiţi aceste observaţii către iniţiator şi el le integrează şi el justifică de ce nu le integrează, avizul este pozitiv, cu observaţii", a declarat Lucian Bode, la Ministerul Afacerilor Interne.



El a adăugat că sunt îndeplinite toate condiţiile legale ca proiectul să intre pe agenda şedinţei de guvern.



"Toate celelalte avize sunt ataşate acestui proiect. Avem toate condiţiile legale îndeplinite ca în şedinţa de guvern de astăzi de la ora 16.00 Guvernul să dezbată acest proiect de ordonanţă de urgenţă", a spus Bode.

Bode a mai spus că proiectul de OUG nu are avizul Ministerului Transporturilor și a adăugat că, din cauza depășirii termenului legal, consideră avizarea tacită.

”Ministerul Justiției ia în analiză un proiect doar când are toate avizele. Avizul de la Ministerul Transporturilor trebuia să vină întrun termen legal, nu a venit în termenul legal, deci se consideră avizare tacită. Toate celelalte avize sunt atașate proiectului, avem toate condițiile legale îndeplinite ca guvernul să dezbată acest proiect”.

Programul de investiții ”Anghel Saligny” prevede cheltuirea a 50 de miliarde de lei în 6 ani pentru mici proiecte de infrastructură locală gestionate de primării. USR PLUS a respins forma actuală a proiectului și a cerut mai multe condiționalități pentru beneficiari, pentru a elimina suspiciunile de corupție.

