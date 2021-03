Explicatii in cazul ministrilor EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

ACTUALIZARE: Ministrul Muncii, Raluca Turcan, anunţă că a solicitat să fie amendată pentru că nu a purtat masca de protecţie în spaţiile publice, subliniind că "nu a fost o sfidare sau nepăsare". "Am solicitat să fiu amendată. Consider că este corect, chiar dacă au fost doar câteva momente şi în tot restul timpului am respectat regulile. A fost o neatenţie, pentru care îmi pare rău, nicidecum nu a fost o sfidare sau nepăsare. Înţeleg criticile şi mi le asum, dar trebuie să explic şi manipulările care au apărut mai ales în mediul online: într-un mod tipic lor, cei de la PSD au suprapus imagini de la acţiunea de împădurire cu fotografii mai vechi, cum este fotografia în care apar la masă alături de echipa mea din Sibiu, asta arată şi direcţia vădit manipulatoare a acestei situaţii", a scris Raluca Turcan, miercuri, pe pagina sa de Facebook.

Ea subliniază că "este important să respectăm toţi regulile". "Este important să rămânem prudenţi şi să ne protejăm sănătatea noastră şi pe a celor din jurul nostru. Înţeleg că oamenii au obosit cu toţii, dar trebuie să rămânem prudenţi şi să accelerăm vaccinarea. Putem fi mai bine în scurt timp", subliniază Raluca Turcan.

Declarația ministrului de Interne vine după ce șefii de la Sănătate și Muncă au fost surprinși fără masca.

Vlad Voiculescu nu purta masca în interiorul Parlamentului, iar Raluca Turcan în aer liber, într-o remorcă în care se afla cu mai multe persoane.

Potrivit lui Bode, o sancțiune aplicată la Legea 55 de nerespectarea a măsurilor de protecţie sanitară poate fi transmisă către cel care a săvârşit contravenţia în termen de 6 luni.

