Lucian Bode: Deocamdată, rămânem în acest scenariu cu posibilitatea punerii pe agenda Consiliului JAI din martie

Ministru de interne Lucian Bode a declarat, vineri, că următorul scenariu privind demersurile pentru aderarea la Spațiul Schengen este cel cu punerea subiectului pe agenda Consiliului JAI, din martie, anul viitor. Ministru a explicat ca procedura decuplării de Bulgaria are nevoie de un vot în unanimitate și, cel mai probabil, Bulgaria nu va vota decuplarea.

El a explicat că noua procedură de evaluare a unui stat candidat la spaţiul Schengen este mai simplă.

Declarații Lucian Bode:

- Acest scenariu nu a exista pe masa Consiliului de ieri. Pentru o astfel de decizie (n.r. decuplarea de Bulgaria) era nevoie de unanimitate, dvs credeți ca Bulgaria ar fi susținut cu vot decuplarea de România?

- Noua procedură de evaluare a unui stat este mai simplă, deocamdată niciun stat nu a fost evaluat după noua procedură, rămâne să vedem la Consiliul de saptamana viitoare și nu este pe agenda acest subiect, subiectul migrației este pe agenda dar sunt sigur că se va discuta și despre asta.

- Deocamdată, rămânem în acest scenariu cu posibilitatea punerii pe agenda următorului Consiliu JAI, din martie

- Un atac la Curtea Europeană de Justiție- este o procedură care durează foarte mult

- Am încercat să negociem cu toată lumea, dovadă că am obținut votul a 26 de state membre, votul Comieiei, parlamentului, cu excepția Austria , nu am văzut în niciun consiliu atâta susținere

- Pentru că noi am facut evaluările cu Bulgaria, noi avem o relație de coalaborare foarte bună cu Bulgaria, un parteneriat cu ei, nu este corect din partea noastră să purtăm discuții de splitare a negocierilor, este nevoie de un vot și de unanimitate.

ŞTIRILE ZILEI