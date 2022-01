Luare de ostatici in Texas EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Luarea de ostatici a avut loc în micul orășel Colleyville. Câțiva credincioși se aflau în sinagogă pentru slujba de Sabat. Atacatorul, înarmat, a intrat și a amenințat că îi omoară pe toți cei prezenți dacă autoritățile nu o eliberează din închisoare pe o activistă musulmană. După 10 ore de negocieri cu agresorul, echipele speciale FBI și SWAT au intrat în clădire.



MATTHEW DESARNO, agent special FBI: Situaţia s-ar fi putut sfârşi foarte prost, dacă nu am fi purtat negocieri profesioniste, de substanţă, cu agresorul. Nu am acum informaţii că ar mai fi vorba de altă ameninţare. Sigur că vom continua să investigăm contactele atacatorului şi aşa mai departe.



Toți cei aflați în sinagogă au scăpat teferi. Agresorul a fost ucis. Militanta musulmană aflată în închisoare, unde ispășește o pedeapsă de 86 de ani, a transmis prin avocați că nu are nicio legătură cu agresorul.

ŞTIRILE ZILEI