Lotul de canotori medaliați la Munchen s-a întors acasă. Sergiu Bejan, campion european: Sportul de performanță îți oferă anumite satisfacții și trăiri. Așa că, dragi copii, faceți sport!

ACTUALIZARE Câteva răspunsuri ale canotorilor medaliați:

MARIUS COZMIUC, campion european la dublu rame masculin: Am muncit mult mai mult, iar după cum vedeți, la acest campionat european, suntem cu medaliile de aur la gât.



IONELA COZMIUC, campioană europeană la simplu vâsle: Proba de simplu mi-a adus această medalie. Îmi place foarte mult și cred că, de acum, o să rămân în proba de simplu.



DENISA TÎLVESCU, campioană europeană la dublu rame feminin: M-am trezit dimineață cu o brioșă și o lumânărică și Ioana mi-a zis: Pune-ți o dorință! Și am zis: Astăzi trebuie să-mi fac cea mai frumoasă zi, cam așa a fost.



SIMONA RADIȘ, campioană europeană la dublu vâsle feminin: Faptul că nimic nu se obține fără muncă și fără sacrificii - cred că ne-a dezvoltat respectul față de cei din jur și ne-a întărit coloana vertebrală.



MĂDĂLINA BEREȘ, medaliată cu bronz la patru rame feminin: Ne bucurăm că am putut aduce atâtea rezultate frumoase și ne dorim să le repetăm și la Mondiale.



CIPRIAN TUDOSĂ, medaliat cu bronz, patru vâsle masculin: Promitem mult, am construit acest echipaj în mai puțin de două luni și uitați-ne că ne luptăm cot la cot cu două țări foarte puternice Cu siguranță, la Campionatul Mondial vom fi mult mai sus.



SERGIU BEJAN, campion european, dublu rame masculin: Sportul de performanță îți oferă anumite satisfacții și trăiri cu care nu oricine se poate întâlni. Așa că, dragi copii, faceți sport!

ACTUALIZARE Canotorii români răspund la întrebările presei:

ACTUALIZARE În Salonul Oficial de la Aeroportul Otopeni, Dorin Alupei, antrenorul lotului, i-a prezentat, pe rând, pe toți componenții lotului de canotaj.

Sportivii sunt așteptați de prieteni și familie, a transmis Vlad Ungar, de la Aeroportul Otopeni.

Aeronava care îi aduce pe sportivi de la Munchen a aterizat.

Niciun reprezentant al Ministerului Tineretului și Sportului nu a venit la aeroport. Întregul eveniment a fost organizat de Federația Română de Canotaj.

ŞTIRILE ZILEI