Larry este o prezență familiară în interiorul și în afara reședinței oficiale a premierului britanic. Locuiește în Downing Street 10 din 2011 și îi întâmpină uneori pe oaspeții premierului. Motanul a fost adoptat de la un adăpost în baza aptitudinilor sale de a prinde șoareci.

Don’t worry - I’m not going anywherehttps://t.co/5M89SowBoW