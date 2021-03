EXCLUSIV. Reportaj în zona roșie COVID-19, la Spitalul Marius Nasta EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Ca la orice spital mare de COVID, salvările și mașinile SMURD stau la rând, în fața camerei de gardă de la Institutul Marius Nasta. Este un continuu du-te-vino: unii pacienți sunt aduși pentru consultații sau internare, alții reușesc să iasă vindecați după lupta cu boala. Un bărbat diagnosticat cu COVID în urmă cu vreo 4 zile a venit la spital pentru că nu mai poate respira. Are o saturație de 78 și are nevoie de oxigen suplimentar.



În fiecare zi, prin această cameră de gardă trec în medie 50 de pacienți. Cel puțin 10-11 trebuie internați, iar medicii fac tot posibilul să îi ajute. Chiar dacă, de câteva săptămâni bune, spitalul funcționează, de cele mai multe ori, fără paturi libere, azi erau internați 90 de bolnavi de COVID, deși secția are doar 80 de locuri. Încă din toamnă, câteva cabinete ale medicilor au fost transformate în rezerve.

Irina Cocei, asistentă medicală: "În maxim o oră au fost patru internări. Sunt foarte mulți pacienți care vin de acasă cu ambulanțele, într-o stare foarte bună, care necesită internare".

Dr. Mădălina Burecu, pneumolog: "Vin cu forme severe pacienți tineri care ajung în Terapie imediat după internare. Care stau de o lună de zile în Terapie, neintubați, dar cu recuperare foarte grea".



Partea bună e că în fiecare zi sunt și pacienți care pleacă acasă. Pentru cei mai mulți, urmează o perioadă grea de recuperare. O doamnă în vârstă a fost astăzi externată după 2 luni petrecute în spital. Iar un domn de 43 de ani, psihologul Universității Politehnice București, pleacă acasă pe picioarele lui, după ce a trecut printr-o formă complicată a bolii.



Radu Leca, pacient: "Nu puteam să respir, eram într-a opta zi de COVID, simțeam că mă prăbușesc. Nu mai aveam aer. Au venit, m-au luat cu Salvarea, m-au ajutat dumnezeiește, s-au purtat cu mine extraordinar. Fără ei aș fi fost mort astăzi".

Vasile Șerban, pacient: "(Întrebare: Ce le ziceți celor care cred că nu există boala?) Să aibă grijă de ce face! Că boala există! Boala există, vă spun eu că boala există. Și e rea, rea de tot".



Deși în curtea spitalului de multă vreme funcționează și o unitate mobilă de ATI, cele 15 paturi de la Terapie Intensivă sunt în permanență ocupate.



Dr. Beatrice Mahler, managerul Institutului Marius Nasta: "În această zi am avut 10 pacienți peste pacienții din secție. Cinci pacienți extrem de severi, care au nevoie de terapie intensivă, le facem managementul în secție și încercăm să gestionăm cazurile".

În prezent, la Marius Nasta sunt internați 105 bolnavi de COVID-19. 20 dintre aceștia au forme foarte grave ale bolii.

Adelin Petrișor, jurnalist senior, TVR: "Nu doar camera de gardă de la Institutul Marius Nasta este în permanență aglomerată. Aceleași probleme le întâlnești la mai toate spitalele care tratează COVID, din Capitală, dar și din țară".

