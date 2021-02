Lockdown de cinci zile în statul australian Victoria, după apariția unui focar într-un hotel. Turneul AO continuă fără spectatori. La miezul nopții, aceștia au fost scoși din tribune în timpul meciului Djokovici - Fritz

''Jocul va continua. O bulă sanitară va fi creată pentru jucători. Jucătorii vor să continue să joace. Se face un an de când se află în astfel de bule'', a afirmat, vineri, directorul turneului, Craig Tiley, citat de AFP.

''Doar jucătorii şi echipele lor, ca şi membrii personalului, care nu îşi pot face munca de acasă, vor fi autorizaţi în bula sanitară'', a adăugat Tiley.

Australian Open tournament director Craig Tiley said the tennis tournament would continue with crowds for the rest of Friday but fans would be excluded from Saturday https://t.co/8OVO47wrxn pic.twitter.com/kV57C9jjfm