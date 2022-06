Lobbyștilor ruși li s-a interzis accesul în Parlamentul European

"Cu efect imediat, reprezentanţii companiilor ruse nu mai au permisiunea de intrare", a anunţat Roberta Metsola pe Twitter.

"Nu trebuie să le acordăm niciun spaţiu pentru a-şi răspândi propaganda şi relatările toxice şi false despre invadarea Ucrainei", a adăugat ea.

Grupul Renew Europe a salutat decizia drept "o lovitură pentru maşina rusească de propagandă de stat", care "va reduce capacitatea lobbyiştilor belicoşi ai Rusiei de a influenţa politicienii şi politicile UE".

Effective immediately, Russian company representatives are no longer allowed to enter @Europarl_EN premises.



We must not allow them any space to spread their propaganda & false, toxic narratives about the invasion of #Ukraine.



We will remain united & strong against autocrats.