Livrarea testelor de salivă pentru școli întârzie cu o zi. Sorin Cîmpeanu: Din motive ce țin de transportul internaţional, livrarea se va face pe 25 noiembrie

Teste anti-COVID-19 uşor de utilizat

"Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) a semnat contractele subsecvente, a semnat patru contracte subsecvente, are în curs de semnare alte patru contracte subsecvente. Informarea am primit-o chiar în această dimineaţă. Conform acestor contracte, primul termen de livrare este astăzi, 24 noiembrie. Următoarele termene de livrare sunt 2 şi 9 decembrie. Livrarea se face eşalonat, în aşa fel încât să ajungă aceste teste în şcoli, am fost asigurat că în termen de 24 de ore", a declarat Cîmpeanu, la Palatul Parlamentului.

El a adăugat că livrarea la IGSU se va putea face doar pe 25 noiembrie, din cauza transportului internaţional.

"Astăzi de dimineaţă, am primit informaţia că livrarea, din motive ce ţin de transportul internaţional, se va putea face la IGSU doar mâine, 25 noiembrie. Este o zi de întârziere faţă de termenul pe care IGSU l-a impus în contractul cu furnizorul", a spus ministrul.

