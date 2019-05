Liviu Dragnea, despre candidatură EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Liviu Dragnea a declarat duminică seară că rezultatele obținute de PSD la alegerile europarlamentare nu bucură partidul și că își asumă responsabilitatea rezultatului de la urne, dar va face asta în ședința Comitetului Executivului Național.

"În mod special să le mulțumesc românilor care au votat cu PSD care și-au păstrat încrederea în programul nostru de guvernare, în ceea ce am făcut pentru viața lor, pentru creșterea economică a României. Nu sunt niște rezultate care să bucure PSD. Trebuie făcute analize foarte rapid și serios în partid. Am înțeles că un coleg de al meu a avut o propunere. Vreau să vă spun ceva. Eu în viața mi-am asumat și ce nu am făcut și ce am făcut", a declarat Liviu Dragnea.

"Și la fel o să fac și acum, împreună cu colegii mei, dar eu nu îmi asum astfel de lucruri pe Facebook, ci într-o discuție serioasă în CEx", a mai spus liderul PSD.

Marian Oprișan a transmis o scrisoare deschisă pe Facebook, în care cere demisia lui Liviu Dragnea.

Liderul PSD a spus că trebuie stabilit cât mai repede candidatul comun al PSD-ALDE la președinție și că alegerea ar trebui făcută între Gabriela Firea și Călin Popescu Tăriceanu.

Dragnea a mai spus că va cere convocarea unui congres extraordinar al partidului în a doua jumătate a lunii iunie.

