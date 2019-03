Liviu Dragnea, întâmpinat la Reşiţa cu huiduieli, dar şi cu aplauze

Liviu Dragnea, la Reșița

"PSD Caraş-Severin este, de acum, o organizaţie curată", a declarat Liviu Dragnea, la intrarea în sala în care are loc conferinţa, referindu-se la plecarea de la conducerea organizaţiei a fostului lider judeţean social-democrat, Ion Mocioalcă. Acesta a plecat la formaţiunea Pro România, la începutul lunii decembrie.



El şi-a exprimat susţinerea pentru deputatul Luminiţa Jivan, liderul interimar al organizaţiei după plecarea lui Mocioalcă, aceasta candidând, sâmbătă, pentru funcţia de preşedinte al organizaţiei judeţean. Preşedintele naţional al PSD a mai spus că organizaţia din Caraş-Severin trebuie să facă politica partidului "pentru oameni, nu pentru găşti" şi şi-a exprimat încrederea că va continua să fie apreciată de către electoratul din judeţ, în care social-democraţii au 47 de primari. Dragnea a mai anunţat că acestora li se vor alătura şi alţi trei primari PNL.



"După alegerile din organizaţia judeţeană lucrurile să intre în normal, să faceţi chiar politica partidului şi a PSD-ului pentru oameni, nu pentru găşti, nu pentru interese personale, sau pentru oameni care au folosit partidul ăsta pentru alte interese. Eu am încredere foarte mare în Luminiţa şi sper că cu toţi primarii, cei 47 de primari PSD şi cei trei de la PNL, care am înţeles că vin la noi, chiar să facem ceva pentru acest judeţ", a spus Liviu Dragnea.

