Liviu Dragnea: Dragnea: Sub nicio formă nu sunt de acord că inflaţia provine din politicile de creştere a veniturilor românilor

Liviu Dragnea

El a precizat că inflaţia din România este de 1,6%, sub media din UE, şi a vorbit, în context, despre cauzele creşterii acesteia, a preţurilor, cauze în care se include şi modul "în care nu colaborează BNR cu Guvernul României".



"Totuşi, cred că Banca Naţională este a României, nu este proprietatea niciunei persoane, niciunui grup de persoane, niciunei alte puteri, ci este proprietatea României şi este o instituţie română care trebuie să lucreze în beneficiul României şi în beneficiul românilor. Şi sunt convins că ar trebui ca, împreună cu guvernul, să lucreze pentru diminuarea inflaţiei şi pentru a găsi cele mai bune soluţii de politică monetară, care este politica BNR, nu să ascultăm mereu cum oameni care lucrează la Banca Naţională fac tot felul de previziuni publice şi care produc deservicii României, oameni cu funcţii importante din Banca Naţională care, deşi Comisia Europeană a spus că deficitul comercial, deficitul de cont curent al României nu generează probleme, pentru că e sub 4%, aşa cum s-a stabilit (...), cu toate astea ştie el că asta va produce necazuri în România. Păi cum poţi să vii să spui aşa ceva? L-a pus Mugur Isărescu, a făcut-o de capul lui? Chiar dacă a făcut-o de capul lui, nu vorbeşti ca persoană fizică, e vorba de un mesaj din partea Băncii Naţionale. Asta poate să producă deservicii serioase României. Nu ia nicio măsură BNR, conducerea BNR? Înseamnă că îşi asumă aceste declaraţii. (...) Sub nicio formă nu sunt de acord că inflaţia provine din politicile de creştere a veniturilor românilor", a declarat Dragnea la Antena 3, referindu-se la economistul-şef al BNR, Valentin Lazea, care a declarat recent că România va avea cel mai mare deficit de cont curent din UE după ieşirea Marii Britanii şi că va fi cel mai expus stat european în cazul declanşării unei crize internaţionale.



Dragnea a negat că PSD este la baza cauzelor care au dus la creşterea preţurilor şi inflaţiei şi a anunţat că Guvernul va cere ANRE şi altor instituţii să verifice cât de fundamentată a fost această creştere de preţuri.



"S-a spus: din cauza PSD. Şi vorbim de cauze spuse şi de BNR şi de alţi analişti. Creşterea preţurilor la energie - în primul rând este vorba de liberalizarea cerută de FMI şi UE, deci nu e o decizie a guvernului şi de asemenea şi de unele politici de cartel făcute de unii operatori economici cu capital străin în România. Deci, nu e din cauza Guvernului. Creşterea preţului barilului de petrol pe pieţele internaţionale - martie 2018 faţă de martie 2017 - o creştere de 33%. Nu noi am decis. Creşterea preţurilor la produsele agricole importate şi alimentare importate. Noi importăm 70% din UE şi constatăm că aici au crescut preţurile la bunurile pe care le importăm. Sigur că am constatat că aceste companii cu capital străin când au văzut că veniturile românilor cresc - şi salarii, şi pensii - şi-au zis "hai să mărim şi noi preţurile". Noi o să cerem ANRE-ului şi altor instituţii să verifice cât de fundamentată a fost această creştere de preţuri şi solicit guvernului foarte clar ca în cazul relatat de Consiliul Concurenţei să dispună un control efectuat de Corpul de control al premierului şi nu numai. Şi s-ar putea - au început să apară informaţii, zvonuri - că şi în alte domenii se lucrează în felul ăsta. La societăţile de asigurări, zic unii, la sistemul bancar, zic alţii, în legătură cu dobânzile practicate. De asemenea, importatorii au zis "hai să creştem şi noi preţurile, dacă au crescut veniturile la români". De asta orice măsură pe care noi vrem să o luăm pentru a creşte valoarea şi cantitatea producţiei din România este lovită din toate părţile, asta nu înseamnă că o să dăm înapoi, dar este una din explicaţii", a spus preşedintele PSD.

ŞTIRILE ZILEI