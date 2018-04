Dragnea, declarații integral EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

"Am discutat şi ieri şi în weekend-ul ăsta am stat de vorbă cu mai mulţi colegi şi cu doamna prim-ministru Dăncilă şi i-am rugat şi pe dna Olguţa Vasilescu şi pe ceilalţi colegi din Guvern şi pe doamna prim-ministru să prezinte totuşi toate informaţiile legate de salarizare. Vorbim de Sănătate, este un domeniu pe care noi l-am pus pe un loc de cinste şi în care am hotărât ca statul român să investească foarte mult, atât în ceea ce priveşte nivelul de salarizare, cât şi în ceea ce priveşte infrastructura de sănătate şi anvelopa salarială a crescut de la 8 miliarde lei la 11 miliarde lei, deci discutăm de 3 miliarde în plus. Aceştia sunt bani care se dau, nu care se iau", a afirmat Dragnea, după şedinţa CExN al PSD.



El a explicat că şi "anvelopa pentru sporuri" a crescut. "De asemenea, la trei miliarde în plus, anvelopa de 30% alocată pentru sporuri înseamnă că apare un miliard în plus pentru sporuri, deci şi anvelopa pentru sporuri a crescut", a adăugat Dragnea.



Potrivit liderului PSD, ministrul Sănătăţii trebuie să se uite cu atenţie pe "regulamentele de sporuri".



"Rămâne ca ministrul Sănătăţii, împreună cu sindicatele, am înţeles că au avut mai multe întâlniri, să se uite cu atenţie pe regulamentele de sporuri, pentru că pentru noi este de neacceptat ca situaţia în care o sumă foarte mare care este alocată pentru creşterea salariilor din Sănătate să poată să genereze nemulţumiri. (...) Noi trebuie să începem să facem comparaţie cu decembrie 2016", a arătat Dragnea.



El a susţinut că, în privinţa salarizării, trebuie pornit de la nivelul decembrie 2016.



"Noi vorbim de ceea ce am spus în campania electorală şi de ceea ce acest Guvern şi coaliţia de guvernare au făcut până la data de astăzi. Deci plecăm din decembrie 2016, vedem ce nivel de salarizare a fost, ce nivel de salarii a fost şi vedem ce este astăzi şi nu cred că există vreun salariu la vreun bugetar care să fi scăzut faţă de decembrie 2016", a mai spus Dragnea.



Acesta a adăugat că, în privinţa regulamentului sporurilor, miniştrii Sănătăţii şi Muncii trebuie să explice în detaliu, în perioada următoare.



"În ceea ce priveşte regulamentul sporurilor, cred că în perioada următoare şi ministrul Sănătăţii şi ministrul Muncii ne vor explica în detaliu şi ne vor arăta şi nouă şi populaţiei şi tuturor care contribuie la bugetul de stat, şi mă refer la firmele private, ca să vadă toată lumea ce salarii au cei din toate domeniile. (...) O să construim această comunicare pentru ca lumea să aibă toate informaţiile", a susţinut Dragnea.

