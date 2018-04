Liviu Dragnea, declarații după ședinţa PSD EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

“Cea mai importantă decizie pe care am adoptat-o astăzi este cea legată de propunerea pe care am făcut-o colegilor mei – să organizăm un miting mare al Partidului Social-Democrat pentru susţinerea familiei tradiţionale. Vrem să organizăm acest miting pentru a nu exista echivoc în abordarea pe care o are PSD pe acest subiect”, a declarat Liviu Dragnea.

Data organizării acţiunii nu a fost deocamdată stabilită.

Camera Deputatilor a adoptat in mai 2017 initiativa cetateneasca de revizuire a Constitutiei care prevede ca familia se intemeiaza pe casatoria liber consimtita intre un barbat si o femeie, semnata de 3 milioane de cetateni. Initiativa cetateneasca a fost depusa, in Parlament, de Coalitia pentru Familie.



Acum, Constitutia prevede ca familia se intemeiaza pe casatoria liber consimtita intre soti.

