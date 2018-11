Președintele PSD a apărut luni la Parlament cu două valize, ca replică la dezvăluirile anunțate de Rise Project, privitoare la afacerile Tel Drum și presupusele legături cu familia Dragnea. Ulterior, după ședința CEx al PSD, Liviu Dragnea a repetat că "nu are nicio legătură cu acestea" și că "dacă acele documente sunt reale, DNA trebuie să le investigheze".

Liviu Dragnea a anunţat că a primit şi el două valize. Trolere.

Liviu Dragnea, președintele PSD: "Dacă nu faceți liniște, nu vi le mai arăt".

Apoi a scos din bagaj gogoși și dosare.

Liviu Dragnea, președintele PSD: "Prima valiză este cu gogoși de la Rise Project. Sunt aici, proaspete, le lăsăm aici. A doua valiză. După cum probabil știți, eu sunt din Teleorman. Și, ca orice localnic din Teleorman, am găsit în fundul curții o valiză. Cu documente care încă n-au ajuns la DNA. Ia să vedem ce e înăuntru: Dosarul 01: achiziția frauduloasă a imobilului Raiffeisen. Vi le las! Dosarul 002: Retrocedări către Forumul Democrat German a bunurilor Grupului etnic german. Dosarul nr. 03: promovarea procurorilor care i-au închis dosarele. (...) Este o gogoașă, nu are nicio legătură cu mine, nu mă interesează ce-i acolo, habar n-am ce-i în acea valiză, dacă e valiză, dacă nu e valiză, cin' le-a dat, de ce le-a dat".

În opinia partenerului de coaliție, Călin Popescu Tăriceanu, "Valiza de Teleorman" e o poveste cu parfum de bârfe și șmenuri.

Călin Popescu Tăriceanu: "Pe lângă valiză, mi s-a părut interesant că ea a fost predată reprezentantului Rise Project din județul Teleorman. Nu știam că există în fiecare județ câte un reprezentant pregătit să preia valiza".

Cu ironie a tratat subiectul și liderul liberal Ludovic Orban.

Ludovic Orban, președintele PNL: "Probabil că gogoșile pe care le-a adus astăzi la reuniunea CEx sunt reîncălzite, pe care vrea să le vândă în continuare românilor, dar eu sunt convins că românii s-au săturat de gogoșile lui Dragnea".

După dezvăluirile WikiLeaks, din 2011 și scandalul Panama Papers din 2015, care au vizat și personaje din țară noastră, în acest weekend a apărut și TeleormanLeaks. Totul a pornit de la o valiză, pe care un sătean din Teleorman ar fi găsit-o și ar fi transmis-o, printr-o sursă, jurnaliștilor de la Rise Project. Informaţiile apar într-o postare pe Facebook. Jurnaliștii de la Rise Project susţin că valiza conține documente și informații despre firma TelDrum. Și anunță că totul va fi publicat pe larg.

ACTUALIZARE Liviu Dragnea, declarații după CEx: "(n.r., după întrebarile de la Rise Project): Eu nu știu ce ați publicat d-voastră, doar ce mi-au arătat colegii. Din câte îmi aduc aminte, există totuși niste instituții, ale statului de drept, respectiv DNA-ul. Care cred că trebuie să investigheze și să dea răspunsuri la aceste întrebări. Eu n-am niciun fel de legătură cu acea valiză.Poze cu mine cred că sunt mii în această țară. Unii poate le țin pe tabletă, alții le țin sub pernă. Habar n-am, nu mă interesează. Tel Drum și nicio altă companie nu mi-a plătit nimic din ceea ce s-a realizat în vreo proprietate de-a mea, niciodată. (...) Am înțeles că acolo este vorba de schița unei clădiri foarte mari. Nu am așa ceva. (n.r., întrebare dacă știa de mailurile dintre fiul lui Dragnea și Petre Pitiș, directorul Tel Drum) Nu, și dacă sunt mailuri între ei, să fie sănătoși amândoi, să le explice. (n.r., întrebare: Dumneavoastră aveți vreo legătură cu Petre Pitiș?) N-am niciun mail cu Petre Pitiș. Dacă acele documente sunt reale, e sunt absolut convins că în această speță, dacă nu cumva sunt documente care au plecat din DNA ca să ajungă la Rise Project, trebuie să le investigheze. Sigur că n-au timp să investigheze toate nelegalitățile pe care le-a înfăptuit Iohannis și apropiații lui. Dar pe astea sigur că le vor investiga. Și trebuie s-ajungă la niște răspunsuri".

Întrebat când s-a văzut ultima oară cu Petre Pitiș, Liviu Dragnea a spus: "Să fie acum vreo... 10-15 ani".

ACTUALIZARE Președintele PSD, Liviu Dragnea, a ajuns la Palatul Parlamentului la 12.20. El a adus în fața jurnaliștilor două valize. În prima valiză se aflau gogoși, iar în a doua, mai multe așa-zise dosare, ale căror nume le-a enumerat: achiziția frauduloasă a imobilului Raiffeisen, retrocedări către Forumul Democrat German, promovarea procurorilor care i-au închis dosarele, declarații mincinoase despre banii încasați din chirii, închirierea căminului de bătrâni de la Forumul Democrat German, presiuni asupra unui judecător de la CCR.

Liviu Dragnea a prezentat și stick-uri "care încă nu au ajuns la DNA".

"Nu are nicio legătură cu mine acea valiză", a declarat Dragnea, întrebat de jurnaliști despre dezvăluirile Rise Project.

Iată declarațiile lui Liviu Dragnea: "Am primit două valize. Prima valiză este cu gogoși de la Rise Project. Sunt aici, proaspete, le lăsăm aici. A doua valiză. După cum probabil știți, eu sunt din Teleorman. Și, ca orice localnic din Teleorman, am găsit în fundul curții o valiză. Cu documente care încă n-au ajuns la DNA. Ia să vedem ce e înăuntru: Dosarul 01: achiziția frauduloasă a imobilului Raiffeisen. Vi le las! Dosarul 002: Retrocedări către Forumul Democrat German a bunurilor Grupului etnic german. Dosarul nr. 03: promovarea procurorilor care i-au închis dosarele. Dosarul 04: Declarații mincinoase despre banii încasați din chirii. Dosarul 05: Închirirea căminului de bătrâni de la Forumul Democrat German. Dosarul 06: Presiuni asupra unui judecător de la Curtea Constituțională. Mai avem și niște stick-uri. Care, însă, n-au ajuns la DNA. Aceste două valize vi le las dumneavoastră. Dacă sunteți curioși le fotografiați, le filmați, luați și stickurile (n.r., întrebat despre valiza cu documente găsită de Rise Project:) Este o gogoașă, nu are nicio legătură cu mine, nu mă interesează ce-i acolo, habar n-am ce-i în acea valiză, dacă e valiză, dacă nu e valiză, cin' le-a dat, de ce le-a dat (n.r., întrebat dacă valiza Rise Project n-are nicio legătură cu firma Tel Drum:) Nu vă interesează valizele astea! Nu vă interesează golăniile făcute de unii procurori cu președintele României! N-are nicio legătură cu mine acea valiză! Studiați-le și p-astea! (n.r., întrebare: Vă mențineți declarația că nu aveți nicio legătură cu firma Tel Drum?) Da, domnișoara procuror! Îmi mențin declarația. (n.r., întrebare: Cum comentați toată această poveste cu valiza?) E o prostie, e o disperare, probabil să acopere și scandalul din jurul domnului Lazăr sau domnilor Lazăr, numai că acest scandal nu poate fi ocolit, nu poate fi îngropat, este mult prea grav". (n.r., întrebare: Cine credeți că a regizat această poveste? Regizorul".

