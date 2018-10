Liviu Dragnea, reacție EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

"Vreau să o felicit cu toată forţa pe doamna prim ministru Dăncilă pentru prestaţia de azi, pentru poziţia pe care a avut-o şi pentru demnitatea cu care a apărat poziţia României şi a apărat şi imaginea României în Parlamentul European. Am urmărit şi dezbaterea din Comisia LIBE şi am urmărit şi intervenţiile de astăzi (...) Cred că ceea ce e important să se întâmple, şi noi am solicitat mereu, este să se construiască un dialog. Dar nu să fie un dialog doar într-o singură direcţie. Trebuie ascultate argumentele fiecărei ţări. Nu cred că mai trebuie să fie date sentinţe pentru că există o campanie mai bună de manipulare sau o campanie mai agresivă dintr-o anumită parte. Şi doamna prim-ministru şi noi am spus în permanenţă că vom ţine cont de recomandările Comisiei de la Veneţia - tot timpul s-a ţinut cont. Dar în acelaşi timp nu trebuie să uităm că şi deciziile CCR din România sunt obligatorii", a declarat Dragnea la Parlament.



Întrebat cum comentează unele declaraţii critice la adresa României ale prim-vicepreşedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, Dragnea a spus: "Putem face un concurs de opinii. Eu sunt convins că dacă dl. Timmermans va fi în continuare deschis spre dialog, aşa cum a şi spus, cum i-a spus şi doamnei prim ministru Dăncilă, o să constate şi dumnealui şi alţi oficiali europeni că România merge în direcţia bună, nu greşită".



Liderul PSD susţine că nu se pune problema activării pentru România a articolului 7 din Tratatul Uniunii Europene, context în care a vorbit despre "dubla măsură".



"Eu am văzut că s-a discutat foarte clar că nu se pune problema ca pentru România să se declanşeze procedurile de activare a Articolului 7. De ce? Pentru că într-o lege a fost trecut un amendament sau mai multe amendamente care au fost modificate de asociaţiile de magistraţi sau de CSM - trebuie discutat despre fiecare lucru. (...) Modul în care - cel puţin aşa e percepţia - în care începe să se vadă o dublă măsură nu este foarte corect, pentru că şi românii sunt cetăţeni europeni", a motivat Dragnea.



El a subliniat că "este în regulă" să se vorbească la Strasbourg şi despre protestul din 10 august, dar despre toată situaţia de acolo, nu doar despre protestatari paşnici.



"Sunt foarte multe fotografii şi imagini şi filmuleţe în care arată cât de paşnici erau unii care dădeau cu pietre în jandarmi sau care dădeau foc la mobilierul urban. Deci în alte ţări forţele de ordine pot interveni împotriva unor protestatari violenţi, dar în România nu. Deci acelaşi metode folosite în toată Europa, în România nu sunt permise şi sigur că începi să pui întrebări: De ce suntem noi judecaţi aşa? De ce anumite prevederi din legile justiţiei care sunt valabile în alte ţări, la noi nu sunt valabile şi creează atâta atâta discuţii?", a spus liderul PSD.



Dragnea a dat asigurări că se va ţine cont de toate recomandările venite de la instituţiile europene în privinţa legilor justiţiei, dar a punctat că "până la urmă Parlamentul unei ţări suverane are dreptul de a legifera".



"Sigur că se discută despre standardele democraţiei, dar şi deciziile Curţii Constituţionale ţin cont de toate deciziile şi toate recomandările comisiei de la Veneţia de-a lungul anilor. (...) PSD este partidul care a condus guvernul care a încheiat negocierile de aderare la Uniunea Europeană (...) şi PSD un partid profund european şi nu va accepta niciodată ca România să se abată despre drumul european, dar asta nu înseamnă că nu avem dorinţa de a ne exprima dreptul pe care şi-l le exprimă fiecare ţară membră din Uniunea Europeană, dreptul de a putea legifera în acord cu regulamentele europene şi cu prevederi europene, dreptul la a avea acces la la fonduri europene, dreptul de a avea acces la acest libera circulaţie a persoanelor şi nu numai", a mai adăugat preşedintele PSD.

