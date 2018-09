Liviu Dragnea: Tudorel Toader este pe un loc al PSD EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Decizia privind remanierea lui Tudorel Toader va fi luată în Comitetul Executiv al PSD, a declarat, joi, Liviu Dragnea, răspunzând întrebărilor jurnaliștilor.

De ce a ajuns dintr-o dată Tudorel Toader subiect? Eu nu am înțeles. Nu există nicio listă făcută de nimeni, care ar putea să aibă putere de decizie în partid cu privire la remaniere. Al doilea lucru, am vorbit ieri și cu dl. Tăriceanu, ministrul Justiției, Tudorel Toader este pe un loc al PSD-ului, negocierea a fost foarte clară când s-a format Guvernul - sunt patru ministere asumate de ALDE - Energie, Mediu, Relația cu Parlamentul și... îmi cer scuze îmi scapă unul acum... și Externele. Deci patru ministere, iar celelalte ministere sunt asumate de PSD. Este foarte bine că ne exprimăm aprecierea față de un ministru sau altul, dar decizia va fi în CEx de la PSD, a spus Liviu Dragnea.

Alte declarații ale liderului PSD, Liviu Dragnea.

PSD va face - acţiuni de informare a populaţiei cu privire la referendum, nu campanie

Preşedintele social-democraţilor, Liviu Dragnea, a declarat, joi, că premierul Viorica Dăncilă a spus foarte clar la Bruxelles ceea ce PSD a decis în privinţa referendumului pentru revizuirea Constituţiei, şi anume că partidul se va implica în acţiuni de informare a populaţiei, pentru că întrebarea de la scrutin este neclară.

"Doamna prim-ministru a spus foarte clar exact ceea ce am discutat în Biroul Executiv Central - şi anume că asta va face PSD - acţiuni de informare a populaţiei", a precizat Dragnea.

El a adăugat că nu este vorba de o campanie, ci de "acţiuni de informare".

Dragnea despre solicitările UDMR cu privire la Educație: De data asta are dreptate Kelemen Hunor

Întrebat la Parlament dacă a discutat cu ministrul Educaţiei despre nemulţumirile celor de la UDMR, Dragnea a spus: ''Da, am discutat, dar nu e vorba numai de UDMR, este vorba de toate minorităţile, nu numai UDMR a ridicat (această problemă - n.r.), poate ei au fost cei mai vizibili, toate minorităţile au ridicat-o".



El a adăugat că aşteaptă soluţia la această problemă de la Guvern.



Dragnea a admis că de data aceasta liderul UDMR are dreptate când spune că între Uniune şi coaliţia de guvernare nu se poate discuta despre alte proiecte legislative până când nu se rezolvă problema din Educaţie. "De data asta are dreptate domnul Kelemen Hunor, are dreptate", a afirmat Dragnea.

