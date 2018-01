Liviu Dragnea, despre legile justiției EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Liviu Dragnea a dat asigurări că legile justiției vor fi puse în acord cu deciziile Curții Constituționale și a arătat că este o problemă care ține de România pe care "e bine ca noi s-o rezolvăm aici": "Am apreciat foarte mult ce a spus președintele Iohannis, am același punct de vedere. De fapt, și domnul Juncker a spus, poate cu alte cuvinte, același lucru. Legile justiției vor fi puse în acord cu deciziile Curții Constituționale. Sunt deja două legi care au ieșit de la Curte și care se întorc la Parlament. Va urma și a treia lege - o să vedem ce decide Curtea. Susțin același punct de vedere că asta este o problemă care ține de România și e bine ca noi s-o rezolvăm aici și sigur vom găsi punctele de vedere comune pentru ca obiectivele pe care și noi le avem și toată lumea de bunăcredință le are - independența justiției să nu fie afectată și bunul mers al actului de justiție din România să fie încurajat și întărit."

Liderul PSD a mai spus că partidul pe care îl conduce va insista pe discuții punctuale, "pe un articol - două, care ar putea afecta independența justiției": "(Legile) nu mai rămân în forma adoptată pentru că ele vor fi modificate în acord cu deciziile Curții Constituționale, dar, iar revin la declarațiile preșdintelui Iohannis, care a spus că va face tot ce este posibil și noi la fel, ca închidere MCV-ului lși aderarea la Schengen să fie afectate de aceste legi. Noi insistăm în continuare pe discuții punctuale, pe un articol - două, care să zicem că ar putea afecta independența justiției și pe care parlamentarii din comisie și noi în plen nu le-am observat."

În cadrul conferinței de presa comune cu președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, președintele Iohannis a afirmat că "avem o problemă majoră cu legile justiției și cu Codurile în România, însă această problemă trebuie s-o rezolvăm în România. Degeaba așteptăm să vină cineva din afară să ne prezinte o soluție. Soluția este la noi, și din acest motiv am insistat mai mult decât în alte situații să avem soluții legislative care, sigur, satisfac și nevoile sistemului de acasă, dar care satisfac și criteriile general valabile pe care le numim noi "valorile europene". Șeful statului a mai spus că este optimist în ceea ce privește parcursul final. "Acum suntem într-o fază intermediară. Ați văzut că deja a doua lege a fost trimisă înapoi de Curtea Constituțională pentru îmbunătățiri. Acest proces va mai dura o vreme și evident că așteptarea mea este ca la final să avem legi care țin cont de deciziile Curții Constituționale și vin să îmbunătățească întregul cadru, dar, pe de altă parte, legi care păstrează, garantează, întăresc independența justiției și înlesnesc actul de justiție în România."

Dacă legile din România rămân aşa cum au fost adoptate de Parlament, discuţiile despre Mecanismul de Cooperare şi Verificare şi aderarea la Schengen vor fi "în alţi termeni", locul 'natural' al ţării noastre fiind în zona Schengen, a declarat la rândul său preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker.

