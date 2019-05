Liviu Dragnea, despre parcursul PSD EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

"În mod special să le mulțumesc românilor care au votat cu PSD care și-au păstrat încrederea în programul nostru de guvernare, în ceea ce am făcut pentru viața lor, pentru creșterea economică a României. Nu sunt niște rezultate care să bucure PSD. Trebuie făcute analize foarte rapid și serios în partid. Am înțeles că un coleg de al meu a avut o propunere. Vreau să vă spun ceva. Eu în viața mi-am asumat și ce nu am făcut și ce am făcut", a declarat Liviu Dragnea, la sediul PSD.

"Și la fel o să fac și acum, împreună cu colegii mei, dar eu nu îmi asum astfel de lucruri pe Facebook, ci într-o discuție serioasă în CEx", a mai spus liderul PSD.

Marian Oprișan a transmis o scrisoare deschisă pe Facebook, în care cere demisia lui Liviu Dragnea.

Ecaterina Andronescu, ministrul Educației, a declarat că, în opinia sa, Liviu Dragnea își va da demisia.

Preşedintele PSD a declarat ulterior că se întâlnște duminică seară cu liderul ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, şi a subliniat că el vrea ca PSD-ALDE să păstreze guvernarea: "Acum merg să vorbesc cu el, da", a declarat Liviu Dragnea, la plecarea de la sediul PSD, întrebat dacă se va întâlni cu preşedintele ALDE în această seară. În legătură cu următoarea reuniune a CEx al PSD, Dragnea a spus: "Eu vreau săptămâna asta (săptămâna viitoare - n.r.) ". El a precizat că vrea ca PSD-ALDE să păstreze guvernarea, întrebat dacă se va discuta despre acest subiect. "Eu vreau să păstrez guvernarea, am înţeles că nu mai e legitimitate, dar din câte am auzit, nu ştiu dacă e real, în Franţa Macron a pierdut alegerile, îşi dă demisia din funcţia de preşedinte? Nu.", a afirmat Dragnea.

ŞTIRILE ZILEI