Declarații Liviu Dragnea - Partea I EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Preşedintele Partidului Social Democrat a subliniat sâmbătă seară că nu o va critica niciodată pe Gabriela Firea.



Dragnea a afirmat că el este cel care a susţinut-o pe Firea pentru funcţia de primar general şi că "nu îşi va lua susţinerea înapoi". "Eu am propus-o pe doamna Firea primar la Capitală, eu am susţinut-o. Sigur, are un merit mai mult decât major pentru faptul că a fost aleasă. Din partea mea, niciodată nu o să mă auziţi că o critic pe Gabi Firea, că o să zic ceva rău de Gabi Firea. Nu pot să îmi iau înapoi susţinerea pe care i-am acordat-o. Sper că va trece peste această supărare", a declarat Dragnea.



Referindu-se la conflictul pe care Gabriela Firea îl are cu Carmen, Dragnea a spus că ministrul de Interne s-a bucurat de sprijinul Comitetului Executiv, care a respins propunerea de demitere înaintată de Firea.



"Susţinerea sau nesusţinerea mea pentru Carmen Dan sau pentru oricare alt ministru are mai mult sau mai puţină importanţă. Important este că acolo s-a votat, fără ca eu până la vot să merg cu o susţinere pentru Carmen Dan. După părerea mea, un vot în unanimitate nu mai poate pune în discuţie că doamna Carmen Dan nu a fost demisă pentru că o susţin doar eu, iar în ceea ce priveşte relaţia cu Gabriela Firea, eu încerc să îi înţeleg supărarea, pe bună dreptate", a adăugat Dragnea, citat de Agerpres.



În schimb, liderul PSD a subliniat că ministrul din Interne "a comunicat foarte aplicat".



"Carmen Dan a comunicat şi astăzi, ca şi înainte în spaţiul public, foarte aplicat şi pe lege, şi pe regulamente. Carmen Dan nu a vorbit discuţii, a prezentat. Din punct de vedere al Ministerului de Interne, eu spun foarte clar: jandarmeria a acţionat corect", a mai spus Liviu Dragnea.



Acesta a cerut ca în cazul prefectului Capitalei, Speranţa Cliseru, să fie făcută o analiză comună de către premierul Viorica Dăncilă, ministrul de Interne, Carmen Dan, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, precum şi cu primarii de sector. "Totuşi, după părerea mea, e cam mult pentru un prefect să devină subiect în CEx al PSD, subiect de discuţii trei ore. E puţin cam mult", a mai menţionat Dragnea.



Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, vicepreşedinte al Partidului Social Democrat, a afirmat sâmbătă că are o relaţie 'tensionată' cu preşedintele PSD, Liviu Dragnea, precizând că există 'o breşă' între ei din cauza faptului că liderul social-democraţilor nu doreşte "să renunţe" la ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan.

Candidat comun PSD-ALDE la prezidențiale

"În opinia mea, trebuie să adoptăm hotărârile şi noi, ca PSD, şi partenerii de la ALDE să avem un candidat comun la alegerile prezidenţiale. Nu am stabilit să nu fie un candidat de la PSD, dar să fie un candidat comun. De principiu, am avut această discuţie cu domnul Tăriceanu. Nu era firesc să hotărâm doar noi doi, pentru că este o decizie importantă, şi încep discuţiile în partid, pe care trebuie să le finalizăm într-un termen rezonabil, şi să stabilim întâi că, da, vom avea un candidat comun. Trebuie să decidem ce facem şi la alegerile europarlamentare, dacă mergem pe liste comune sau nu. Ar fi dificil să mergem pe liste separate la europarlamentare şi, după aceea, să avem un candidat comun la prezidenţiale (...) Colegii noştri, în marea lor majoritate, au agreat ideea unui candidat comun", a declarat Dragnea.



El a precizat că, "într-un termen rezonabil", se va stabili cine va fi candidatul PSD-ALDE la alegerile prezidenţiale.



"N-am avut niciodată obiectivul de a candida la alegerile prezidenţiale, niciodată, şi nu s-a schimbat nimic între timp şi nu cred că se va schimba ceva în continuare. Cel mai important lucru este ca Iohannis să nu mai fie preşedinte. Încă 5 ani cu Iohannis înseamnă un dezastru pentru România şi, atunci, nu cred că trebuie să se pună sub semnul întrebării şansa câştigării de către această alianţă a alegerilor prezidenţiale, să se împiedice de un orgoliu sau altul. Este mult mai important obiectivul faţă de orgoliile fiecăruia", a mai afirmat Dragnea.

Despre posibilitatea unei remanieri guvernamentale

Întrebat la finalul CExN al PSD care a avut loc sâmbătă la Neptun dacă va fi făcută o remaniere guvernamentală în perioada următoare, Dragnea a precizat: "Nu s-a discutat despre asta la Comitetul Executiv (...) Doamna prim-ministru, dacă va considera necesar ca în Guvern să se opereze o remaniere guvernamentală, ne va prezenta, ne vom întâlni în CEx şi vom lua decizia".



Totodată, întrebat dacă o eventuală remaniere guvernamentală ar putea să cuprindă şi miniştrii ALDE, Dragnea a răspuns: "Am avut o discuţie cu domnul Tăriceanu săptămâna asta şi, printre altele, am abordat şi subiectul ăsta şi amândoi avem acelaşi punct de vedere. Dacă doamna prim-ministru va veni cu o propunere în faţa noastră, prin care să ne spună că e nevoie să se opereze o remaniere guvernamentală, indiferent de la ce partid, o vom analiza şi împreună vom decide".

Partidul Social Democrat va discuta săptămâna viitoare despre un înlocuitor al lui Nicolae Burnete în funcţia de ministru al Cercetării şi Inovării, a anunţat preşedintele PSD.



"O să discutăm săptămâna viitoare despre înlocuitorul domnului Burnete. Eu am avut o discuţie cu domnul Burnete cred că acum (...) două săptămâni (...) Avea nişte motive. Eu i-am spus că, din punctul meu de vedere, ar fi bine să rămână, pentru că a început nişte lucruri şi e bine să le ducă la capăt. A spus că se mai gândeşte, a avut o discuţie cu doamna prim-ministru (...) Regret că domnul Burnete a plecat din Guvern, chiar regret. E un om onest şi un om priceput", a declarat Dragnea.

Principalele puncte din declarația lui Liviu Dragnea, în format LIVE TEXT:

la CEx am aprobat un document foarte important pentru România - actele normative emise de guvern sau adoptate de Parlament pe care le vom gestiona în această toamnă, până la sfârșitul anului

sunt măsuri derivate din programul de guvernare

primele investiții majore prin parteneriatul public-privat - autostrada București - Brașov - a fost aprobat studiul de fundamentare

Autostrada Sudului, autostrada Târgu Neamț-Pașcani-Iași-Ungheni

am adoptat o măsură - un program de revitalizare a stațiunilor balneare din România

referendumul pentru familie va fi organizat pe 7 octombrie

a fost o solicitare la CEx de demitere a d-nei ministru Carmen Dan

a fost o solicitare, a fost un vot - cu excepția unui singur vot, toți colegii s-au opus acestei solicitări

în grupurile parlamentare au venit mai multe solicitări din partea colegilor pentru îmbunătățirea legislației

s-a discutat despre necesitatea de a fluidiza circuitul de avizare

România nu poate rămâne prizoniera unor funcționari care blochează anumite acte normative

s-a discutat despre situația creată de protocoale, mai ales de ultimul protocol care a apărut în spațiul public - nu cel transmis de SRI și Parchetul General, ci celălalt

i s-a cerut d-nei Viorica Dăncilă - guvernul să adopte o ordonanță de urgență prin care să anuleze protocoalele, să anuleze și efectele protocoalelor

a fost și este în continuare foarte multă nemulțumire generată de aceste protocoale

ceea ce am prezentat ca și propunere colegilor mei, am discutat și ieri

în opinia mea, trebuie să adoptăm hotărârile și noi ca PSD și partenerii de la ALDE să avem un candidat comun la alegerile de la prezidențiale

nu am stabilit să nu fie de la PSD

încep discuțiile în partid, pe care trebuie să le finalizăm într-un termen rezonabil

trebuie să decidem și ce facem la alegerile europarlamentare

tot într-un termen rezonabil, să stabilim cine va fi candidatul

nu s-a luat o decizie nici la ALDE, nu s-a luat o decizie nici la noi

nu putem să stabilim noi astăzi cine va fi acel candidat

eu am spus că nu am ca obiectiv esențial în viață să candidez la alegerile prezidențiale

sunt foarte importante, dar cred că nu este cel mai important obiectiv

nu am avut niciodată obiectivul de a candida la alegerile prezidențiale

cel mai important lucru e ca Iohannis să nu mai fie președinte

încă 5 ani cu Iohannis va fi un dezastru

nu cred că va apare un motiv celest, universal, care să mă convingă să candidez

nu s-a discutat despre remaniere la Comitetul Executiv

aici d-na prim ministru dacă va considera necesar ca în guvern să se opereze o remaniere guvernamentală, ne va prezenta, ne vom întâlni în CEx

am avut o discuție cu d-nul Tăriceanu săptămâna asta

dacă d-na prim ministru va veni cu o propunere în fața noastră, prin care să ne spună că e nevoie să se opereze o remaniere, o vom analiza și vom decide

nu s-a discutat despre nemulțumiri față de d-nul ministru Meleșcanu

domnul Meleșcanu să pornească procedura de rechemare în țară a ambasadorului George Maior, pe procedura știută - ministru de Externe, prim ministru, președinte

în interiorul CEx eu nu am primit nicio critică de la d-na Gabriela Firea

susținerea sau nesusținerea mea pentru C. Dan sau pentru oricare alt ministru are mai mult sau mai puțin importanță

un vot în unanimitate nu mai poate pune în discuție că d-na Carmen Dan nu a fost demisă pentru că o susțin doar eu

încerc să îi înțeleg supărarea

eu am propus-o pe d-na Firea primar la Capitală, eu am susținut-o

are un merit mai mult decât major în faptul că a fost aleasă

din partea mea niciodată nu o să mă auziți că o s-o critic pe Gabi Firea

sper că va trece peste această supărare

e prea mult pentru un prefect să devină subiect de discuție 3 ore în CEx PSD

a fost o solicitare să aprobăm demiterea prefectului; prefectul nu este, cel puțin acum, nu reprezintă o funcție politică

CEx nu poate decide așa ceva

i-am solicitat doamnei prim ministru ca împreună cu ministrul de Interne, cu primarul, cu primarii de sectoare, să facă o analiză

e foarte curios că nu se face nicio anchetă asupra acelor turbulenți

cred că o să iasă cât de curând mai multe informații despre asta

eu spun foarte clar - jandarmeria a acționat corect

ŞTIRILE ZILEI