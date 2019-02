Declarații Liviu Dragnea EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Declarații Liviu Dragnea (răspunsuri la întrebări după CEx al PSD):

- Am stabilit că dacă K. Iohannis va refuza și aceste două propuneri, ceea ce ar fi mai mult decât exagerat, atunci să ne întâlnim încă o dată și să luăm o decizie, poate mai apăsată.

- despre propunerea din CEx de a avea loc o restructurare guvernamentală: Premierul nu a agreat propunerea și majoritatea colegilor nu au agreat-o. Pentru că nu e cazul acum. Nu e niciun motiv serios pentru restructurare.

- Răzvan Cuc a avut un mandat foarte bun la Ministerul Transporturilor și au fost niște presiuni și a fost forțat să-și dea demisia. Răzvan a deblocat foarte multe lucruri care erau blocate în minister, lucru recunoscut inclusiv de Felix Stroe, că a preluat foarte multe proiecte și documente așa cum le-a lăsat Răzvan. Eu am mare încredere în capacitatea lui de a conduce Ministerul Transporturilor, așa cum trebuie. Ca și primul ministru, de altfel.

- Întrebare: Dacă știați de ordonanța de urgență adoptată de Guvern cu privire la modificări la Legile Justiției: Nu, dar am citit-o. (n.r., întrebare: a fost și o reacție a președintelui Klaus Iohannis, care a spus că Guvernul PSD vrea să creeze prin OUG un statut special pentru cei care au probleme în justiție. Credeți că se referă la d-voastră?). Ce pot să comentez la o asemenea prostie, marca Iohannis? Ce legătură are ordonanța aia cu mine?

- Întrebare: știți de ce Secția pentru investigarea magistraților a cerut să instrumenteze cazul Tel Drum? Habar n-am.

- Întrebare: Ieri, ministrul Justiției a venit la d-voastră cu niște foi în mână, v-a prezentat draftul acestei ordonanțe sau pentru vreuna din cele două ordonanțe? Nu, ieri am avut o discuție cu ministrul Justiției pentru că l-am rugat să-mi spună și mie, și nu numai mie, ce se întâmplă în situația în care președintele iresponsabil al României nu dă curs propunerilor de astăzi și se depășesc cele 45 de zile de interimat. Și a făcut o analiză a Constituției, a unei decizii a CCR, și mi-a spus care ar fi variantele pe care ar putea să le urmeze Guvernul.

- Întrebare: Vi s-au făcut reproșuri în cadrul acestei ședințe, dl Marian Oprișan v-a spus că uneori vă credeți stăpânul PSD-ului. Am auzit și eu, nu-s de acord cu ce spune el. (n.r., continuare întrebare: Și că, de când ați venit la București, v-ați metamorfozat în stăpân). Da, așa e, oamenii își mai schimbă părerile. (n.r., întrebare: Sunteți stăpânul PSD?) Am spus că nu.

- Întrebare: Ați citit OUG dată astăzi. Ne puteți spune dacă s-a respectat principiul transparenței și cine va conduce DNA peste 45 de zile? Cel pe care-l va numi președintele României. Nu știu dacă ăsta a fost scopul, dar cred că e firesc. Eu cred că președintele României trebuie să-și exercite prerogativele. (n.r., a respectat principiul transparenței?) Eu cred că da. Ordonanța de urgență, de aia este de urgență, să se adopte repede. (n.r. care era urgența și care este părerea d-voastră despre ordonanță?) Nu lucrez la Guvern. Pe textul ordonanței m-am uitat și eu cred că este în regulă această ordonanță și era necesară, atât în ceea ce privește INM-ul, cât și în ceea ce privește celelalte articole. (n.r., care este procedura prin care se va numi noul șef al DNA?) Nu știu, procedura legală. Nu trebuie să respecte toată lumea legea? Dl Iohannis nu trebuie să respecte și el legea? Chiar dacă rude sau membri ai familiei dumnealui se zice că merg noaptea la Parchet, nu ca alți oameni, dar totuși legea, din când în când, trebuie să mai fie respectată chiar de el.

- Întrebare: dl Oprișan vorbea de un congres care ar trebui organizat undeva în luna octombrie, atunci când vă expiră mandatul. Este oportun un congres la PSD înainte de alegerile prezidențiale? Eu cred că cel mai bine, chiar în timpul campaniei electorale. Am zis c-o să discutăm despre asta. (întrebare: Când credeți că este oportun un congres în acest an?) Cred că este total inoportun că vorbim despre așa ceva, astăzi. Și nu este nu numai părerea mea, ci cred că este părerea, cred, a tuturor, cu 2-3 excepții, că nu trebuie să discutăm despre asta. Așa au hotărât ei. Fiind un an cu campanie electorală pentru prezidențiale, de obcei, partidele, în timpul campaniei, se ocupă de prezidențiale. Și nimeni nu s-a gândit la asta, niciodată, și toată lumea consideră că nu e oportun să discutăm acum despre asta, pentru că sfârșitul anului nu e mâine, de exemplu.

- În PSD, ca și în alte partide, sunt colegi care se mai transferă de la o organizație la alta, chiar și acum mai avem două cazuri, acum trei săptămâni. Din varii motive. Și dl Cătălin zamfira, de exemplu, care a fost la organizația PSD Ilfov, este la organizația PSD Neamț. Când s-a transferat Răzvan Cuc la org PSD Neamț nu se punea priblema vreunei nominalizări pentru postul de ministru, deci nu-s legate una de alta.

