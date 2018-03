Liviu Dragnea, anchetat și în Brazilia EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Ziariștii de la Rise Project au colaborat cu jurnaliștii de la cotidianul brazilian Folha de Sao Paolo, unul dintre cele mai mari ziare din Brazilia. Ei au reușit să obțină o confirmare de la procurorul federal Carlos Wagner Barbosa Guimaraes.

Magistratul a confirmat că, la solicitarea procurorilor din România, colegii săi brazilieni au deschis o anchetă de spălare de bani în care sunt suspectați liderul PSD, Liviu Dragnea, și fostul său coleg de facultate, Mugurel Gheorghiaș. Acesta l-ar fi împuternicit pe un taximetrist local, Cursino Campos Junior, să cumpere o vilă cu piscină și teren de tenis, pe plaja din Cumbuco, o localitate la ţărmul oceanului Atlantic, lângă Fortaleza, în nord-estul Braziliei. Procurorii brazilieni suspectează că ar putea fi vorba de spălare de bani, întrucât taximetristul este cunoscut drept o persoană fără venituri.

Informațiile au apărut în presa de la noi chiar înainte de congresul extraordinar al PSD. Întrebat despre anchetă, Liviu Dragnea a afirmat că informațiile sunt false și le-a comentat în mod ironic.

Ancheta brazilienilor a fost deschisă la cererea DNA, care a început în 2016 investigații asupra proprietăților lui Liviu Dragnea din Brazilia. Liderul PSD a negat că ar deține așa ceva.

Pe lângă acest dosar, liderul PSD este anchetat și în cazul Tel Drum. Este pus sub acuzare pentru cinci infracțiuni și are averea sub sechestru. Dragnea este judecat și la Înalta Curte, în dosarul angajărilor fictive de la Protecția Copilului Teleorman.

