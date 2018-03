Liviu Dragnea declară că susține raportul lui Tudorel Toader EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Liviu Dragnea, președintele PSD: "Vreau să spun un lucru pe care trebuia să-l spun, ca să nu existe dubii: Eu am citit raportul domnului Tudorel Toader, cu foarte mare atenție. Și vreau să vă spun că-l susțin pe ministrul Toader, fără niciun fel de ezitare. Nu știu de alte criterii, dar acel raport nu poate fi combătut de cineva de bună credință. Că acel raport poate fi interpretat în alte moduri sau sunt motive care sunt de oportunități politice, e cu totul altceva. Dar am ținut să fac această precizare pentru că a fost o avalanșă de chestii împotriva dumnealui, apăruse iar o știre pe surse că astăzi, la CEx sau la Congres, va fi revocat ministrul Justiției. Am vrut să fac această declarație publică, să nu existe niciun fel de dubiu în ceea ce privește poziția mea față de domnul Toader, de activitatea dumnealui și inclusiv față de demersul pe care l-a făcut".

Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a cerut, pe 22 februarie, revocarea procurorului-șef al DNA Laura Codruța Kovesi, după ce a prezentat raportul cu privire la activitatea managerială a Direcției Naționale Anticorupție.

