"Nouă ni se pare normal ca justiția din România să fie penetrată de SRI atâția ani de zile? Să existe protocoale între Parchetul General și Ministerul Mediului, între Parchetul General și SRI? Unul cu care ne-au luat fața și au devenit, au vrut să devină eroii care erau oripilați de faptul că a existat un asemenea protocol în 2009? Stăteau cu fundul pe el, semnat în 2016, și știau că ne mint? Au desecretizat un protocol care știau că este abrogat, ca și cum era lege? Vi se pare normal să fie protocoale între SRI și Curtea de Apel, între SRI și Înalta Curte de Casație și Justiție? Am auzit că este și un protocol între DNA și TVR 1. Vorbesc serios! Chiar ar fi frumos", a declarat președintele PSD.

Rugat de reporterul Știrilor TVR, Andreea Dumitrescu, să detalieze, liderul PSD a declarat că nu știe ce implică protocolul și a refuzat să spună cine i-a transmis această informație.

"Cineva mi-a zis ieri și am spus - am auzit lucrul ăsta. Dacă e așa, mi se pare foarte grav. (...) Am auzit. Și dacă am auzit, chiar aș vrea ca măcar TVR-ul, că de la DNA am înțeles că nu are cine să vorbească (...) nu știu, cineva ar trebui să ne spună, dom'le, informația asta e adevărată?", a adăugat Liviu Dragnea.

El a întrebat de ce ar trebui să fie un protocol secret. "De când are dreptul o instituție judiciară să clasifice un protocol? Dincolo de faptul că de ce trebuie să-l faci?", a continuat președintele PSD.

"Din punctul meu de vedere, e grav dacă există un asemenea protocol. E foarte grav, la voi la TVR. Și dacă conducerea TVR-ului știe că există un asemenea protocol și stă în continuare și tace este foarte grav", a subliniat Dragnea. "Că până la urmă or să zică și televiziunile private, vrem și noi", a adăugat el.

Întrebat dacă președintele-director general al Televiziunii Române, Doina Gradea, ar putea fi audiat în comisiile parlamentare de Cultură, liderul PSD a declarat: "Domnișoară, am aflat ieri, Parlamentul începe luni".

Liviu Dragnea a precizat sâmbătă seară că i s-a solicitat premierului Viorica Dăncilă să adopte în guvern o ordonanţă prin care să fie anulate toate protocoalele secrete şi efectele acestora.

"Am spus că noi avem deja un proiect de lege depus în Parlament în această vară, depus de către mine şi domnul Tăriceanu, şi de către domnul Mircea Drăghici, se poate inspira de acolo, dar a fost şi este în continuare foarte multă nemulţumire legată de aceste protocoale şi, de asemenea, faptul că, din informaţiile apărute în spaţiul public, două treimi dintre magistraţi să aibă dosare penale ridică semne de întrebare privind libertatea acestora de a adopta decizii", a afirmat Dragnea.

