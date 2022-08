LIVETEXT Război în Ucraina, ziua 187| Armata rusă a bombardat mai multe orașe aflate în apropierea centralei de la Zaporojie. Îngrijorarea cu privire la riscul de scurgeri radioactive persistă

ACTUALIZARE 09.00 Șeful politicii externe a UE, JosepBorrell a spus că este puțin probabil ca miniștrii de Externe europeni să susțină interzicerea vizelor pentru toți rușii.

ACTUALIZARE 08.40 Directorul general al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA), Rafael Grossi, a anunţat luni dimineaţa că se află în drum spre centrala nucleară ucraineană din Zaporojie, care a fost ţinta unor atacuri în ultimele săptămâni, relatează AFP.

Artileria rusă a tras în orașele ucrainene de peste râu de la centrala nucleară Zaporizhzhia, au declarat duminică oficialii locali. Guvernatorul regional, Oleksandr Starukh, a declarat că forțele ruse au lovit clădiri rezidențiale în orașul principal Zaporizhzhia și în orașul Orekhov mai la est. Și în Enerhodar au fost explozii. Armata ucraineană a transmis că alte nouă orașe aflate de-a lungul răului Nipru, pe malul opus celui pe care se află centrala au fost bombardate.

Russians shelled the city of Energodar, where the Zaporizhzhya NPP is located



The mayor of the city Dmitry Orlov, reports that the invaders are shelling residential areas of the city.



According to preliminary information one missile hit an apartment in a residential building. pic.twitter.com/3JI1vrZWsy