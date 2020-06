Liverpool a devenit matematic campioana Angliei, pentru prima dată după 30 de ani. Echipa lui Jurgen Klopp câștigă al 19-lea titlu din istoria clubului

Liverpool a devenit joi seara campioana Angliei. Echipa lui Jurgen Klopp nu mai poate fi ajunsă în clasament după ce echipa Chelsea a învins cu 2-1 pe Manchester City pe Stamford Bridge. Pulisic a deschis scorul în prima repriză, pentru ca De Bruyne să egaleze după o lovitură liberă superbă. Fernandinho a făcut henţ pe linia porţii, a fost eliminat, iar Willian a transformat penalty-ul care a decis partida.

În urma acestei victorii a lui Chelsea, Manchester City este la 23 de puncte de Liverpool cu 7 etape înainte de final. Astfel, Liverpool şi-a adjudecat matematic titlul cu numărul 19 din istoria clubului şi primul după o pauză de 30 de ani.

„Această victorie este pentru fani. Sper că staţi acasă. Sărbătoriţi în faţa casei voastre. Este mai mult decât puteam visa. Nu mi-am imaginat că se va simţi aşa. Acest succes e pentru Kenny (Dalglish), a trebuit să aştepţi. E şi pentru tine Stevie. Ştiu cât înseamnă acest succes pentru toată lumea”, a spus plângând Jurgen Klopp pentru Sky Sports, după ce Liverpool a devenit matematic campioană.

