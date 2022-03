LIVE TEXT Zone rezidențiale din estul Ucrainei, bombardate în a 13-a zi de război. General din armata rusă, ucis. Forțele aeriene de la Kiev: Au fost doborâte 52 de avioane rusești și 69 de elicoptere

Bombardamente la Sumy

ACTUALIZARE 06.04 Președintele Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (IAEA), Rafael Mariano Grossi, și-a exprimat dorința de a vizita Cernobîl, potrivit BBC. El dorește să obțină garanții de la părțile aflate în conflict în privința siguranței și securității tuturor centralelor nucleare de pe teritoriul Ucrainei. Potrivit IAEA, personalul centralei nucleare inactive de la Cernobîl, locul dezastrului nuclear din 1986, a continuat să lucreze acolo din momentul în care forțele ruse au preluat controlul asupra unității, în 24 februarie. Rafael Mariano Grossi a cerut ca personalului de la Cernobîl să îi fie permis să iși desfășoare munca în condiții de siguranță.

ACTUALIZARE 05.56 Australia aplică noi sancțiuni Rusiei, ce vizează ofițeri militari înalți și propagandiști de stat, pentru "încercarea de a legitima invazia neprovocată și nejustificată a Rusiei cu narațiuni false, cum ar fi 'de-nazificarea' Ucrainei", a transmis Ministerul Afacerilor Externe.

Vor fi incluse "sancțiuni financiare direcționate asupra Forțelor Armate ale Federației Ruse și sancțiuni financiare specifice și interdicții de călătorie împotriva a încă 6 comandanți militari ruși responsabili de implementarea atacurilor navale, terestre și aeriene asupra Ucrainei", se arată într-un comunicat.

ACTUALIZARE 05.32 Japonia a înghețat activele a 32 de oficiali și oligarhi ruși și bieloruși, a anunțat Ministerul de Finanțe.

Autoritățile japoneze mai interzic exporturile de echipamente petroliere către Rusia și de articole de uz general care ar putea fi folosite de armată către Belarus.

ACTUALIZARE 05.00 Companiile australiene Viva Energy și Ampol au anunțat că renunță la țițeiul rusesc.

ACTUALIZARE 04.30 Sunt morți și răniți, inclusiv copii, după ce avioanele rusești au lansat bombe în zonele rezidențiale din orașul Sumy.

Informația a fost confirmată de șeful administrației regionale de stat.

The head of the #Sumy Regional State Administration, Dmytro Zhyvitsky, reports that #Russian planes dropped bombs on residential areas of the city.



There are dead and wounded, including children. pic.twitter.com/9YaKRvACsH — NEXTA (@nexta_tv) March 8, 2022

ACTUALIZARE 04.25 O zonă rezidențială din Okhtyrka, un orășel aflat între Harkov și Sumy, a fost bombardată.

ACTUALIZARE 04.18 În jur de 230 de companii au părăsit deja Rusia sau și-au anunțat ieșirea de pe această piață, potrivit Yale School of Management.

Printre cele mai recente anunțuri de acest fel, IBM este unul care atrage atenția.

ACTUALIZARE 04.11 Unitatea de cercetare nucleară din Harkov a fost avariată de bombardamente, a indicat luni directorul general al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică.

Autoritatea de reglementare nucleară din Ucraina nu raportează o creștere a nivelurilor de radiații.

Nuclear research facility in Kharkiv damaged by shelling, Director General of the International Atomic Energy Agency said on March 7.



Ukraine’s nuclear regulator does not report an increase in radiation levels at the site. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 8, 2022

ACTUALIZARE 03.27 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a semnat un decret prin care recheamă în țară forțele de menținere a păcii ucrainene din toată lumea, cu tot cu echipament, pentru întărirea armatei.

ACTUALIZARE 03.03 Ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba, a vorbit cu șeful diplomației europene, Josep Borrell, și cu ministrul britanic de Externe, Liz Truss. Deși recunoscător pentru sprijinul britanic și european, Kuleba a subliniat "nevoia de a impune noi sancțiuni Rusiei pentru crimele sale barbarice neîntrerupte", până când atrocitățile vor înceta.

Pe de altă parte, Pentagonul a confirmat informațiile vehiculate în presa americană, potrivit cărora Rusia recrutează mercenari sirieni cu experienţă în războiul de gherilă urbană pentru a lupta în Ucraina. "Credem că informaţiile conform cărora (ruşii) recrutează luptători sirieni pentru a-şi consolida forţele în Ucraina sunt adevărate", a declarat purtătorul de cuvânt al Departamentului Apărării, John Kirby.

"Este interesant că domnul Putin ajunge să recurgă la luptători străini", a remarcat el.

Mai devreme, Putin transmisese într-un mesaj de 8 Martie că nu va trimite recruți și rezerviști în Ucraina, pentru că "obiectivele stabilite sunt implementate doar de militari profesionişti".

VEZI și "Nu mă ascund și nu mă tem de nimeni". Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, filmează Kievul de la fereastra biroului său și transmite un mesaj de încurajare către concetățeni

ACTUALIZARE 02.46 Consiliul Băncii Mondiale a decis să acorde un sprijin de 723 de milioane de dolari Ucrainei.

ACTUALIZARE 02.30 Bombardamentele s-au reluat în Sumy, Okhtyrka, Bytytsia. Potrivit primelor date ale autorităților locale, un copil a fost rănit, mai multe persoane au fost prinse sub dărâmături.

Un pilot rus capturat de forțele ucrainene a declarat: "Noi nu ucidem civili, lucrăm după coordonate".

23:00 EET Russian air bombing in Sumy, Okhtyrka, Bytytsia again. At least one child was wounded, more people can be under the wrecks, Oblast Head reports. https://t.co/oFTnNhnnhu



As captured Russian pilot said today: "We are not killing civilians, just working by coordinates" — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) March 8, 2022

În sud, trupele rusești care încercau să avanseze spre Mykolayiv și Zaporizhia au fost oprite. Două batalioane erau direcționate către Mykolayiv, 3 către Voznesensk, 4 spre Zaporizhia și 3 de la Melitopol la Mariupol.

ACTUALIZARE 02.18 Forțele Aeriene Ucrainene au anunțat că, în 12 zile de război, au fost doborâte 52 de avioane rusești și 69 de elicoptere.

Armata ucraineană se concentrează și pe distrugerea convoaielor care asigură aprovizionarea trupelor inamice.

#Ukraine: The Ukrainian Army hit another Russian supply convoy near #Kyiv, damaging/destroying a number of supply trucks, appears to be at least 6 that were likely hit. pic.twitter.com/MypX9IwZ40 — Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) March 7, 2022

ACTUALIZARE 02.14 Odesa, Ucraina.

#Odessa. The man says goodbye to his family at the train station and remains to defend his city. pic.twitter.com/CnU5nUUN7q — NEXTA (@nexta_tv) March 8, 2022

ACTUALIZARE 01.43 Direcția de Informații a Ministerului ucrainean al Apărării confirmă informația privind uciderea generalului rus Vitaly Gerasimov. Totul s-a întâmplat în apropiere de Harkov.

Acesta participase la al doilea război cecen și primise medalia pentru "capturarea Crimeii".

Potrivit unor mesaje interceptate de ucraineni, anunțul morții generalului a fost transmis superiorilor săi de pe un telefon cu co cartelă obișnuită, cel care a transmis vestea precizând că sistemul de comunicații al forțelor ruse fusese distrus.

ACTUALIZARE 01.20 Trupele rusești se regrupează pentru a declanșa un asalt asupra Kievului. Statul Major ucrainean a transmis că printre unitățile de luptă se vor afla "regimentul special" cecen al lui Ramzan Kadyrov și compania militară privată Liga, fostă Wagner.

ACTUALIZARE 01.10 Explozii puternice s-au auzit la vest de Odesa, potrivit BBC. Sistemul de apărare antiaerian ucrainean a distrus mai multe rachete trase de pe navele de război ale Rusiei din Marea Neagră.

Duminică, forțele ucrainene au raportat lovirea unui astfel de nave rusești.

ACTUALIZARE 00.54 Ambasadorul Ucrainei la Națiunile Unite a prezentat în cadrul Consiliului de Securitate un mesaj transmis pe Twitter de Ambasada Rusiei la Londra, în care era citat Serghei Lavrov și în care se sublinia că "operațiunea militară specială" este menită să oprească orice război care ar putea avea loc pe teritoriul ucrainean sau care ar putea începe de acolo.

Mesajul a fost preluat și de Ministerul de Externe al Federației Ruse.

Sergiy Kyslytsya le-a amintit diplomaților ruși că, la Londra, prin simpla apelare a numărului scurt 111, serviciile medicale britanice oferă consiliere psihologică.

Ukrainian Ambassador holds up a tweet from Lavrov and advises Russian diplomats that they can obtain assistance for mental help from the NHS by dialing 111 pic.twitter.com/bFoqyKYJ6Q — Acyn (@Acyn) March 7, 2022

ACTUALIZARE 00.39 Șeful de Stat major al Armatei 41 a Rusiei, generalul maior Vitaly Gerasimov, a fost eliminat de operatorii de informații militare din Ucraina.

Informația a fost furnizată de jurnalistul Illia Ponomarenko, de la Kyiv Independent.

Serviciile secrete ucrainene și o sursă de la Moscova au confirmat informația.

Major General Vitaliy Gerasimov, the chief of staff with Russia’s 41st Combined Arms Army, has been eliminated by Ukraine's military intelligence operators.

I still don’t get it what Russians are hoping for in this war. pic.twitter.com/LBWPYpAFMN — Illia Ponomarenko (@IAPonomarenko) March 7, 2022

ACTUALIZARE 00.34 Au apărut imagini cu forțele ucrainene distrugând un tanc rusesc la Mykolayiv.

La operațiune au participat o unitate din forțele speciale de politie KORD și poliția din Mykolayiv.

Aceste forțe au respins deja două atacuri asupra orașului și două tentative de aterizare a forțelor ruse pe aeroport. Lucrează împreună cu armata.

This is Mykolayiv Patrol Police & special KORD police unit destroying Russian tank. They repelled already two attacks on the city and two landing attempts in the local airport, together with territorial defense. Ukrainian regular army also works there. pic.twitter.com/ZBcEYsLvzr — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) March 7, 2022

ACTUALIZARE 00.25 Preşedintele Vladimir Putin a anunţat că nu va trimite recruţi sau rezervişti să lupte în Ucraina, asigurând că ofensiva este realizată de profesionişti care îndeplinesc obiectivele stabilite.

ACTUALIZARE 00.04 Ministrul ucrainean al Afacerilor Externe, Dmitro Kuleba, a confirmat că plănuiește să se întâlnească cu omologul său rus, Serghei Lavrov, joi, 10 martie.

Potrivit CNN, Kuleba a declarat la un post de televiziune ucrainean că, dacă Lavrov este gata pentru o discuție cu adevărat consistentă, atunci și el este pregătit. Kuleba a declarat că este deschis la dialog cu oricine, astfel încât să fie restabilită pacea.

"În prezent este planificată data de 10 martie. Să vedem - dacă zboară la Antalya, atunci voi zbura şi eu. Să ne aşezăm, să vorbim", a spus Kuleba.

Ministrul turc de Externe, Mevlüt Cavusoglu, a declarat anterior că ambele părţi sunt aşteptate în Antalya pe 10 martie.

Este posibil ca discuţiile să aibă loc în prezenţa ministrul turc de Externe, într-un format tripartit.

202 școli, 34 de spitale, peste 1.500 de clădiri rezidențiale - este bilanțul clădirilor avariate sau distruse de ruși în Ucraina, potrivit consilierului președintelui Volodimir Zelenski, Mykhailo Podoliak.

Peste 900 de așezări nu au lumină, apă, căldură.

"Armata rusă nu știe cum să lupte cu alte armate. Dar e foarte bună la a ucide civili", a declarat Podoliak.

Luni seară, ambasadorul Rusiei la Națiunile Unite, Vasily Nebenzya, susține nici mai mult, nici mai puțin, în cadrul Consiliului de Securitate, că ucrainenii se bombardează singuri.

Tot luni seară, Rusia a anunţat, după încheierea negocierilor cu partea ucraineană, instituirea încetării focului în mai multe oraşe începând cu ora 09.00, pentru a permite evacuarea civililor prin coridoare umanitare.

"Federaţia Rusă anunţă încetarea focului de la ora 10:00, ora Moscovei (07:00 GMT), pe 8 martie" pentru evacuarea civililor din Kiev, Sumî, Harkov, Cernigov şi Mariupol, conform unei declaraţii a Ministerului Apărării de la Moscova.



Partea ucraineană menţionase anterior "unele rezultate pozitive" obţinute în timpul negocierilor privind stabilirea de coridoare umanitare.



Armata rusă şi-a continuat însă ofensiva şi bombardamentele.

Russia's ambassador to the UN, Vasily Nebenzya, is in the Security Council, claiming Ukrainians are shelling themselves.

(Echoes of the Bosnian Serb army which would routinely say similar as it bombed Sarajevo) pic.twitter.com/0n3BIzowKc — Julian Borger (@julianborger) March 7, 2022

În a douăsprezecea zi a invaziei, forţele ruse şi-au continuat înaintarea spre capitală, care se aşteaptă la un atac "în următoarele zile", potrivit Ministerului ucrainean de Interne.



"Fiecare casă, fiecare stradă, fiecare punct de control va rezista până la moarte dacă va fi nevoie", a promis primarul Kievului, Vitali Kliciko.

