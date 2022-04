LIVE TEXT | Zelenski se va adresa, astăzi, ONU pentru prima dată de la invazie. Oficialii ucraineni spun că Rusia regrupează trupe pentru un atac în estul Ucrainei

ACTUALIZARE 07.54: Un grup multipartit de parlamentari din SUA încearcă să convingă administrația lui Biden să extindă lista de arme trimise în Ucraina. Potrivit parlamentarilor, lista include, printre altele, rachete sol-aer, avioane de atac și rachete antinavă.

A cross-party group of #US lawmakers is trying to persuade #Biden's administration to expand the list of weapons sent to #Ukraine. According to the lawmakers, the list includes, among others, surface-to-air missiles, attack aircraft and anti-ship missiles. pic.twitter.com/LZ53cGw3Pk