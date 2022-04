LIVE TEXT Război în Ucraina, ziua 38 | Trupele ruse se retrag din nordul țării, dar Zelenksi spune că urmează lupte grele în est. A început evacuarea civililor din Mariupol. A fost eliberat aeroportul Antonov, capturat în prima zi a războiului

ACTUALIZARE 08.19 Forțele ucrainene continuă să avanseze pe măsură ce trupele ruse se retrag din zonele din vecinătatea Kievului. Trupele ruse s-au retras din aeroportul Antonov din Hostomel - sunt informații apărute în ultimul raport al ministerului britanic al Apărării.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 2 April 2022



