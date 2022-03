LIVE TEXT Ziua 24 de război în Ucraina. Situație disperată la Mariupol. Zelenski, către Rusia: Este timpul să ne întâlnim. E timpul să discutăm

Război în Ucraina

ACTUALIZARE 09.08 În zona Mykolaiv din sud, forțele ucrainene au lansat o ofensivă care amenință să izoleze forțele ruse la nord și nord-est de oraș. În Mariupol, luptele au ajuns în această dimineață în centrul orașului și în zona uzinei Azovstal. Ieri, uzina a fost lovită de bombardamente

In the #Mykolaiv area in the south, Ukrainian forces have launched an offensive that threatens to isolate Russian forces north and northeast of the city. — Michael A. Horowitz (@michaelh992) March 19, 2022

ACTUALIZARE 08.38 Potrivit unei informări a Ministerului britanic al Apărării, Kremlinul „nu a reușit până acum să-și atingă obiectivele inițiale” și a fost „surprins de amploarea și ferocitatea rezistenței ucrainene”.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 19 March 2022



— Ministry of Defence (@DefenceHQ) March 19, 2022

ACTUALIZARE 08.35 O aeronavă militară americană care pare să se fi prăbușit vineri în nordul Norvegiei cu patru persoane la bord, în timpul unor exerciții NATO a suferit „daune majore”, potrivit autorităților norvegiene, citate de CNN. Aeronava MV-22B Osprey, repartizată la unitatea militară SUA a Forței Expediționare Marine (MEF) a II-a, se afla într-o misiune de antrenament în regiunea Nordland, nordul Norvegiei, vineri, au anunțat Forțele Armate Norvegiene.

ACTUALIZARE 08.00 Cel puțin 40 de soldați ucraineni au fost uciși în urma unui atac aerian rusesc asupra unei cazărmi a armatei din orașul Mykolaiv, potrivit presei locale citate de AFP.

ACTUALIZARE 07.58 Potrivit unor informații preliminare, generalul locotenent Andrei Mordvichev, comandantul Armatei 8 Combinate din Districtul Militar de Sud al Forțelor Armate Ruse, a fost ucis în Cernobayevka, transmite The Insider, preluat de NEXTA.

According to preliminary information, Lieutenant General Andrei Mordvichev, commander of the 8th Combined Arms Army of the Southern Military District of the Russian Armed Forces, was slain in #Chernobayevka, The Insider reports. pic.twitter.com/dhcDNMrw5q — NEXTA (@nexta_tv) March 18, 2022

Volodimir Zelenski cere negocieri cu Rusia

"Negocieri legate de pacea şi securitatea pentru Ucraina sunt singura şansă a Rusiei de a minimiza daunele cauzate de propriile greşeli", a declarat Volodimir Zelenski într-un videoclip postat pe Facebook, filmat noaptea pe o stradă părăsită.

"Este timpul să ne întâlnim. E timpul să discutăm. Este timpul să restabilim integritatea teritorială şi justiţia pentru Ucraina", a pledat şeful statului.

"În caz contrar, a avertizat el, pierderile pentru Rusia vor fi de aşa natură încât va fi nevoie de mai multe generaţii ca să-şi revină".

Mai multe runde de negocieri între Kiev şi Moscova au avut loc faţă în faţă şi prin videoconferinţă de la invazia rusă a Ucrainei lansată la 24 februarie. Cea mai recentă, a patra, s-a deschis luni la nivelul delegaţiilor care negociază de la distanţă.

În ceea ce priveşte oraşul asediat Mariupol, unde un teatru - în care se refugiaseră peste o mie de persoane - a fost bombardat miercuri de forţele ruse, Volodimir Zelenski a spus că peste 130 de supravieţuitori au putut fi scoşi de sub dărâmături.

"Din păcate, unii suferă de răni grave. Însă, în această etapă, nu avem informaţii cu privire la numărul deceselor" eventuale, a indicat el, precizând că "operaţiunile de salvare continuă".

Şeful statului a ţinut să adauge că, datorită coridoarelor umanitare instaurate în ţară, peste 180.000 de ucraineni au putut să se îndepărteze de lupte, dintre care mai mult de 9.000 de persoane din Mariupol.

"Dar ocupanţii continuă să blocheze ajutorul umanitar, mai ales în jurul zonelor sensibile. Este o tactică foarte cunoscută. (...) Este o crimă de război", a avertizat Volodimir Zelenski. Rusia "va răspunde pentru asta. 100%", a insistat el.

De la 24 februarie, peste 3,2 milioane de ucraineni au luat drumul exilului, aproape două treimi dintre ei spre Polonia, uneori doar o escală înainte de a-şi continua exodul.

Nevoile umanitare sunt "din ce în ce mai urgente", cu peste 200.000 de persoane private de apă doar în regiunea Doneţk şi "grave penurii" de alimente, apă şi medicamente în oraşe precum Mariupol sau Sumî, a declarat vineri un purtător de cuvânt al Înaltului Comisariat ONU pentru Refugiaţi, Matthew Saltmarsh.

ZIUA 23 DE RĂZBOI ÎN UCRAINA Convorbire între preşedintele chinez și omologul american. Rusia marchează cea de-a opta aniversare de la anexarea Crimeei. Putin: Crimeea trebuia scoasă din starea umilitoare în care se afla

