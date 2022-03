Operațiunea de salvare din Mariupol, oprită din cauza luptelor EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

ACTUALIZARE 18.15 Luptele de stradă au blocat operațiunea de salvare de la teatrul din Mariupol, dărâmat de bombardamentele rușilor. Primarul spune că militarii ucraineni fac tot posibilul pentru a-i opri pe soldații lui Putin. De altfel, situația dezastruoasă din orașul port a fost invocată de premierul Luxemburgului, care a vorbit în această după amiază cu Vladimir Putin. Mariupol este devastat în proporție de 80%, iar Ucraina a pierdut, cel puțin temporar, accesul la Marea Azov.

VIDEO Operațiunea de salvare din Mariupol, oprită din cauza luptelor

ACTUALIZARE 17.45 Primarul capitalei ucrainene, Vitali Kliciko, le-a cerut sâmbătă aliaţilor occidentali să continue livrările de arme pentru Ucraina, ţară invadată de forţele militare ruse, transmite DPA. ''Vă rugăm, sprijiniţi-ne!'', a spus fostul boxer profesionist într-un interviu publicat sâmbătă de cotidianul italian Corriere della Sera. ''Suntem capabili să ne închidem singuri spaţiul aerian. Dar cu siguranţă trebuie să obţinem armele potrivite'', a afirmat Kliciko.

ACTUALIZARE 16.50 Poliţia ucraineană din regiunea Kiev a anunţat că şapte civili au fost ucişi vineri de bombardamentele ruse în localitatea Bucha, situată la nord-vest de capitala Ucrainei, transmite DPA. În regiunea estică Doneţk, conducerea poliţiei regionale a evocat zeci de morţi şi răniţi în atacurile comise vineri. Partea ucraineană a afirmat că în ultimele 24 de ore au fost lovite clădiri rezidenţiale în mai multe oraşe din ţară.

ACTUALIZARE 16.15 Vladimir Putin a pus mai multe condiții pentru a se ajunge la un acord de încetare a focului în Ucraina, în convorbirea telefonică cu președintele turc Recep Tayyip Erdogan, potrivit unui purtător de cuvânt al președintelui turc. Erdogan se oferise să găzduiască, în Turcia, negocieri între Putin și Volodimir Zelenski, a declarat purtătorul de cuvânt al președintelui turc, İbrahim Kalin, într-un interviu pentru ziarul turc Hurriyet, publicat sâmbătă, citat de CNN. Kalin a spus că, în timp ce Zelenski era gata să se întâlnească, Putin a pus condițiile expuse mai sus înainte ca orice negocieri la nivel de conducere să poată avea loc.

ACTUALIZARE 15.56 Operațiunile de salvare continuă în Mykolaiv, unde au fost raportați zeci de morți în bombardamentele asupra cazărmilor ucrainene. Victimele sunt militari, potrivit reporterilor CNN, aflați la fața locului.

O ataque russo à 79ª Divisão de Ataque Aéreo em Mykolaiv foi devastador.



Cerca de 80 soldados mortos até agora, temem que o número possa aumentar, muitos enterrados sob os escombros. pic.twitter.com/yJfvVkrAKz — Tancredo Eduardo (@tancredoeduardo) March 19, 2022

ACTUALIZARE 15.26 Ucraina ar putea să nu producă suficiente recolte pentru export, dacă campaniile de semănat din acest an sunt perturbate de invazia Rusiei, a declarat consilierul prezidențial Oleh Ustenko. „Ucraina are suficiente rezerve de cereale și alimente pentru a supraviețui timp de un an, dar dacă războiul va continua, nu va putea exporta cereale”, a spus oficialul, citat de Guardian. Ucraina este al cincilea cel mai mare exportator de grâu din lume.

ACTUALIZARE 15.04 Ministerul rus al Apărării a anunțat că sistemul de rachete de coastă „Bastion” a distrus centrele de informații radio și electronice ale Forțelor Armate ucrainene din localitățile Veliky Dalnyk și Velikodolinskoe, regiunea Odesa, de-a lungul Mării Negre. CNN nu a putut verifica independent afirmațiile Rusiei.

ACTUALIZARE 14.46 Vladimir Putin a făcut o „greșeală catastrofală” în invadarea Ucrainei, a declarat sâmbătă premierul britanic Boris Johnson. Vorbind la conferința Partidului Conservator de la Blackpool, premierul a spus că țara este alături de poporul Ucrainei. „Cu fiecare zi în care rezistența eroică a Ucrainei continuă, este clar că Putin a făcut o greșeală catastrofală”, a afirmat Johnson.

ACTUALIZARE 14.26 Trei cosmonauți ruși au sosit la Stația Spațială Internațională purtând costume de zbor galbene cu albastru – culorile drapelului ucrainean.

ACTUALIZARE 13.30 Polonia propune ca Uniunea Europeană să pună în aplicare o interdicție totală a comerțului cu Rusia, a declarat premierul Mateus Morawiecki, într-un comunicat citat de Reuters.

ACTUALIZARE 12.42 Luptele de stradă din centrul orașului Mariupol împiedică salvarea a sute de civili prinși în subsolul unui teatru despre care oficialii ucraineni spun că a fost bombardat de Rusia miercuri, anunță primarul orașului, potrivit Guardian. Vineri, autoritățile de la Mariupol au declarat că 130 de persoane au fost salvate, dar că mai mult de 1.000 au rămas în subsolul teatrului. Rusia neagă că ar fi bombardat clădirea.

ACTUALIZARE 11.44 NATO va trimite sisteme de apărare aeriană în Slovacia, potrivit The Kyiv Independent. Germania și Țările de Jos vor livra Slovaciei sisteme de apărare aeriană MIM-104 Patriot PAC-3. Anterior, ministrul slovac al apărării a anunțat că țara sa va transfera sistemele sovietice de apărare antiaeriană S-300 în Ucraina.

NATO to send air defense systems to Slovakia.



Germany and the Netherlands will deliver MIM-104 Patriot PAC-3 air defense systems to Slovakia.



Prior, Slovak Defense Minister said that his country would transfer the Soviet-made S-300 air defense systems to Ukraine. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 19, 2022

ACTUALIZARE 11.22 Discuțiile de pace cu Rusia ar putea dura „câteva săptămâni”. Potrivit consilierului prezidențial ucrainean Mihailo Podoliak, există semne că poziția Moscovei a devenit mai „adecvată”, dar negocierile pe chestiuni precum garanțiile de securitate, retragerea trupelor ruse și încetarea focului „pot dura mai mult”.

Ukraine: Peace talks with Russia could last 'several weeks.'



According to Mykhailo Podolyak, there are signs that Moscow’s position became more “adequate” but negotiations on issues such as security guarantees, withdrawal of Russian troops and a ceasefire “may take longer.” — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 19, 2022

ACTUALIZARE 11.07 Orașul Zaporojie, din sudul țării, va fi supus unei interdicții de 38 de ore, începând sâmbătă la ora 14:00 GMT, după ce armata ucraineană a ordonat oamenilor să rămână acasă până luni devreme, a declarat viceprimarul Anatolii Kurtiev, citat de Guardian. Orașul a devenit o rută importantă pentru unii dintre cei 35.000 de oameni estimați că au scăpat de asediul lui Mariupol.

ACTUALIZARE 10.35 Ucraina speră să deschidă sâmbătă zece coridoare umanitare pentru evacuarea cetățenilor, a anunțat viceprim-ministrul Iryna Vereșciuk. Potrivit Reuters, Vereshchuk a declarat că a fost convenit un coridor pentru orașul asediat Mariupol, deși eforturile anterioare ale autorităților de a evacua civilii acolo în cadrul unei încetări temporare a focului au eșuat.

ACTUALIZARE 10.00 Rusia anunță că a folosit arme hipersonice pentru a distruge un depozit militar subteran din vestul Ucrainei. Rachetele hipersonice sunt arme rapide care pot evita detectarea de către sistemele de apărare antirachetă, notează The Guardian.

ACTUALIZARE 09.57 Ucraina a pierdut "temporar" accesul la Marea Azov, a anunţat vineri seara Ministerul ucrainean al Apărării, în timp ce forţele ruse strâng laţul în jurul Mariupol (sud-est), principalului port ucrainean la Marea Azov, relatează Reuters.

"Ocupanţii au reuşit parţial să obţină succes în districtul de operaţiuni Doneţk, privând temporar Ucraina de acces la Marea Azov", indică Ministerul ucrainean al Apărării într-un comunicat.

ACTUALIZARE 09.08 În zona Mykolaiv din sud, forțele ucrainene au lansat o ofensivă care amenință să izoleze forțele ruse la nord și nord-est de oraș. În Mariupol, luptele au ajuns în această dimineață în centrul orașului și în zona uzinei Azovstal. Ieri, uzina a fost lovită de bombardamente

In the #Mykolaiv area in the south, Ukrainian forces have launched an offensive that threatens to isolate Russian forces north and northeast of the city. — Michael A. Horowitz (@michaelh992) March 19, 2022

ACTUALIZARE 08.38 Potrivit unei informări a Ministerului britanic al Apărării, Kremlinul „nu a reușit până acum să-și atingă obiectivele inițiale” și a fost „surprins de amploarea și ferocitatea rezistenței ucrainene”.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 19 March 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/iXd9G8IiA0



#StandWithUkraine pic.twitter.com/6fYJwelqMP — Ministry of Defence (@DefenceHQ) March 19, 2022

ACTUALIZARE 08.35 O aeronavă militară americană care pare să se fi prăbușit vineri în nordul Norvegiei cu patru persoane la bord, în timpul unor exerciții NATO a suferit „daune majore”, potrivit autorităților norvegiene, citate de CNN. Aeronava MV-22B Osprey, repartizată la unitatea militară SUA a Forței Expediționare Marine (MEF) a II-a, se afla într-o misiune de antrenament în regiunea Nordland, nordul Norvegiei, vineri, au anunțat Forțele Armate Norvegiene.

ACTUALIZARE 08.00 Cel puțin 40 de soldați ucraineni au fost uciși în urma unui atac aerian rusesc asupra unei cazărmi a armatei din orașul Mykolaiv, potrivit presei locale citate de AFP.

ACTUALIZARE 07.58 Potrivit unor informații preliminare, generalul locotenent Andrei Mordvichev, comandantul Armatei 8 Combinate din Districtul Militar de Sud al Forțelor Armate Ruse, a fost ucis în Cernobayevka, transmite The Insider, preluat de NEXTA.

According to preliminary information, Lieutenant General Andrei Mordvichev, commander of the 8th Combined Arms Army of the Southern Military District of the Russian Armed Forces, was slain in #Chernobayevka, The Insider reports. pic.twitter.com/dhcDNMrw5q — NEXTA (@nexta_tv) March 18, 2022

Volodimir Zelenski cere negocieri cu Rusia

"Negocieri legate de pacea şi securitatea pentru Ucraina sunt singura şansă a Rusiei de a minimiza daunele cauzate de propriile greşeli", a declarat Volodimir Zelenski într-un videoclip postat pe Facebook, filmat noaptea pe o stradă părăsită.

"Este timpul să ne întâlnim. E timpul să discutăm. Este timpul să restabilim integritatea teritorială şi justiţia pentru Ucraina", a pledat şeful statului.

"În caz contrar, a avertizat el, pierderile pentru Rusia vor fi de aşa natură încât va fi nevoie de mai multe generaţii ca să-şi revină".

Mai multe runde de negocieri între Kiev şi Moscova au avut loc faţă în faţă şi prin videoconferinţă de la invazia rusă a Ucrainei lansată la 24 februarie. Cea mai recentă, a patra, s-a deschis luni la nivelul delegaţiilor care negociază de la distanţă.

În ceea ce priveşte oraşul asediat Mariupol, unde un teatru - în care se refugiaseră peste o mie de persoane - a fost bombardat miercuri de forţele ruse, Volodimir Zelenski a spus că peste 130 de supravieţuitori au putut fi scoşi de sub dărâmături.

"Din păcate, unii suferă de răni grave. Însă, în această etapă, nu avem informaţii cu privire la numărul deceselor" eventuale, a indicat el, precizând că "operaţiunile de salvare continuă".

Şeful statului a ţinut să adauge că, datorită coridoarelor umanitare instaurate în ţară, peste 180.000 de ucraineni au putut să se îndepărteze de lupte, dintre care mai mult de 9.000 de persoane din Mariupol.

"Dar ocupanţii continuă să blocheze ajutorul umanitar, mai ales în jurul zonelor sensibile. Este o tactică foarte cunoscută. (...) Este o crimă de război", a avertizat Volodimir Zelenski. Rusia "va răspunde pentru asta. 100%", a insistat el.

De la 24 februarie, peste 3,2 milioane de ucraineni au luat drumul exilului, aproape două treimi dintre ei spre Polonia, uneori doar o escală înainte de a-şi continua exodul.

Nevoile umanitare sunt "din ce în ce mai urgente", cu peste 200.000 de persoane private de apă doar în regiunea Doneţk şi "grave penurii" de alimente, apă şi medicamente în oraşe precum Mariupol sau Sumî, a declarat vineri un purtător de cuvânt al Înaltului Comisariat ONU pentru Refugiaţi, Matthew Saltmarsh.

ZIUA 23 DE RĂZBOI ÎN UCRAINA Convorbire între preşedintele chinez și omologul american. Rusia marchează cea de-a opta aniversare de la anexarea Crimeei. Putin: Crimeea trebuia scoasă din starea umilitoare în care se afla

