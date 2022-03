LIVE TEXT Zelenski îi laudă pe cei care protestează în orașele ocupate: Strigă la invadatori să plece acasă, ca nava de război rusească. Sisteme Starlink pentru orașele distruse. Visa și Mastercard suspendă tranzacțiile în Rusia

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski

ACTUALIZARE 01.40 Primarul din Mariupol, Vadym Boychenko, acuză forțele ruse că țin ostatici 400 de mii de locuitori.

El a subliniat din nou că rușii opresc crearea unui coridor umanitar. Orașul nu mai are apă și lumină.

ACTUALIZARE 01.13 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că a vorbit cu Elon Musk, căruia îi este recunoscător că a sprijinit Ucraina "cu vorbe și fapte".

"Săptămâna viitoare vom primi încă un lot de sisteme Starlink pentru orașele distruse", a anunțat Zelenski.

Potrivit lui, au fost discutate și proiecte posibile legate de spațiul cosmic. "Dar vă voi spune despre asta după război", a subliniat Zelenski.

Talked to @elonmusk. I’m grateful to him for supporting Ukraine with words and deeds. Next week we will receive another batch of Starlink systems for destroyed cities. Discussed possible space projects. But I’ll talk about this after the war. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 5, 2022

Mai devreme, președintele Ucrainei a făcut apel la cetățeni să continue rezistența. "Ucraineni! În toate orașele unde inamicul a invadat, începeți ofensiva. Ieșiți pe străzi. Avem nevoie să luptăm de fiecare dată când se ivește ocazia", a subliniat el, într-un mesaj postat pe pagina de Facebook.

Zelenski a lăudat protestele ucrainenilor.

"Strigă la invadatori să plece acasă, ca nava de război rusească, împingându-i de pe teritoriul nostru", a adăugat el. "Fiecare metru din teritoriul ucrainean recuperat prin proteste este un pas înainte, un pas către victorie", a declarat președintele Ucrainei.

ACTUALIZARE 01.04 Potrivit Gărzii naționale a Ucrainei, 100.000 de cetățeni s-au alăturat Forțelor de apărare teritorială.

Forțele de apărare sunt o ramură nouă a Forțelor armate, înființată odată cu declanșarea invaziei ruse.

ACTUALIZARE 01.00 Apar fotografii de la eforturile de punere la adăpost a obiectelor de patrimoniu din Lvov.

Statuia lui Isus Hristos a fost scoasă din Biserica Armenească și dusă într-un buncăr.

The statue of Jesus Christ the Savior has been evacuated from Lviv's Armenian Cathedral and taken to a bunker.



It is part of a medieval iconostasis that had survived even WWII.



TIM LE BERRE pic.twitter.com/eKz6XagLhd — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) March 5, 2022

ACTUALIZARE 00.42 Visa și Mastercard anunță că suspendă operațiunile în Rusia.

Companiile au emis comunicate prin care au arătat că vor înceta toate tranzacțiile în Federația Rusă în următoarele zile.

Se pare că elementul declanșator al acestei decizii a fost cererea președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, transmisă membrilor Congresului american.

ACTUALIZARE 00.25 Populația din Kiev este avertizată să se adăpostească. Sirenele răsună și la Lubny, la mai puțin de 300 de km est de capitală.

Forțele aeriene ucrainene au anunțat între timp că au doborât sâmbătă 5 avioane rusești și 4 elicoptere.

- 4 helicopters, including Mil Mi-24/35, Mi-35, Mi-8

- 2 Sukhoi Su-34

- 2 Sukhoi Su-30SM

- 1 Sukhoi Su-25

All downed by Ukrainian troops. Not a bad prey for just one day. — Illia Ponomarenko (@IAPonomarenko) March 5, 2022

Ucraina contorizează că a doborât în total 44 de avioane inamice și 44 de elicoptere.

Imagini dramatice cu oameni care încearcă să fugă din Kiev trecând peste râul Irpin, unde rușii au deteriorat infrastructura, au fost postate de Emilio Morenatti, de la Associated Press, laureat al Premiului Pulitzer în 2021.

A Ukrainian soldier and a militia man help a fleeing family crossing the Irpin river in the outskirts of Kyiv, Ukraine, Saturday, March 5, 2022. pic.twitter.com/SwAlpNlSyi — Emilio Morenatti (@EmilioMorenatti) March 5, 2022

An exhausted woman is attended by Ukrainian soldiers after crossing the Irpin river as fleeing the city in the outskirts of Kyiv, Ukraine, Saturday, March 5, 2022. pic.twitter.com/XZMmFASMT8 — Emilio Morenatti (@EmilioMorenatti) March 5, 2022

Ukrainian soldiers help a fleeing family to cross the Irpin river in the outskirts of Kyiv, Ukraine, Saturday, March 5, 2022. pic.twitter.com/Upa9jUacEl — Emilio Morenatti (@EmilioMorenatti) March 5, 2022

Ukrainian soldiers help a fleeing family crossing the Irpin river in the outskirts of Kyiv, Ukraine, Saturday, March 5, 2022. (AP Photo/Emilio Morenatti) pic.twitter.com/dNRRWWKKaV — Emilio Morenatti (@EmilioMorenatti) March 5, 2022

Ukrainians crowd under a destroyed bridge as they try to flee crossing the Irpin river in the outskirts of Kyiv, Ukraine, Saturday, March 5, 2022. pic.twitter.com/4OUFbemLXJ — Emilio Morenatti (@EmilioMorenatti) March 5, 2022

ACTUALIZARE 00.01 Rata loviturilor rusești aeriene și de artilerie observată de vineri până sâmbătă seară a fost mai scăzută decât în zilele anterioare, notează în raportul obișnuit al situației din Ucraina Ministerul britanic al Apărării.

Deși încercuite de forțele ruse, Ucraina continuă să controleze orașele cheie Harkov, Chernihiv, Mariupol și Sumy. Se pare că forțele ruse câștigă teren în Mykolaiv. Este posibil să încercuiască orașul sau să își continue avansarea spre Odesa.

Propunerea Rusiei de încetare a focului în Mariupol a fost cel mai probabil o tentativă de a deturna condamnarea declanșată la nivel internațional pentru atacurile țintite asupra civililor.

În fapt, forțele rusești s-au mobilizat pentru o nouă ofensivă, notează Ministerul britanic al Apărării.

Acuzând Ucraina pentru imposibilitatea evacuării civililor, Rusia își creează astfel circumstanțele pentru a da vina pe Kiev pentru victimele care se vor înregistra de acum înainte.

