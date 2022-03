LIVE TEXT Zelenski: "Dacă nu închideți cerul nostru, e doar o chestiune de timp până ce rachetele rusești vor cădea pe teritoriul vostru, pe teritoriul NATO". Noi negocieri între Rusia și Ucraina vor avea loc astăzi

Președintele Volodimir Zelenski

ACTUALIZARE 02.13 Rusia amenință companiile occidentale cu arestări și confiscări de bunuri.

Procurorii ruși au emis avertismente potrivit cărora companiile ar putea avea bunurile confiscate pentru că s-au retras din Rusia, iar liderii de corporații care critică guvernul ar putea fi arestați, potrivit publicației The Wall Street Journal, citată de The Kyiv Independent.

ACTUALIZARE 01.56 "După cum a spus președintele Biden, vom apăra, dacă este nevoie, fiecare centimetru din teritoriul NATO", este mesajul lui Lloyd J. Austin.

ACTUALIZARE 01.40 În raportul zilnic, Ministerul britanic al Apărării notează că forțele navale ruse au instituit o blocadă pentru Ucraina la Marea Neagră, tăind accesul țării la comerțul maritim internațional.

ACTUALIZARE 01.24 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a cerut din nou NATO să impună o zonă de excludere aeriană.

"Dacă nu închideți cerul nostru, e doar o chestiune de timp până ce rachetele rusești vor cădea pe teritoriul vostru, pe teritoriul NATO", a declarat el.

Atacul cu rachete petrecut duminică dimineață a avut loc foarte aproape de granița cu Polonia - la doar 20 de km.

ACTUALIZARE 01.00 Negocierile cu Rusia, în sistem videoconferință, vor începe la 10.30, a anunțat David Arahamia, membru al echipei ucrainene.

Potrivit președintelui Volodimir Zelenski, scopul este obținerea unei întâlniri față în față cu Putin.

"Negotiations with #Russia will take place tomorrow morning via video link. They will start at 10:30 #Kyiv time"



This was reported by David Arahamia, a member of the #Ukrainian negotiating team. pic.twitter.com/Ba25GpQj4x — NEXTA (@nexta_tv) March 13, 2022

De asemenea, negocierile trebuie să ducă la obținerea unor garanții efective.

ACTUALIZARE 00.53 Liderul cecen Ramzan Kadîrov a anunțat că își vizitează trupele din Ucraina, care se pregătesc să atace Kievul, transmite Reuters.

Televiziunea din Grozny a postat pe Telegram un material video în care Kadîrov, aflat într-o cameră întunecată, discută cu trupele despre o operațiune militară care urma să aibă loc la 7 km de capitala Ucrainei, potrivit agenției de știri. Postarea nu preciza unde sau când a avut loc întâlnirea.

Numeroși internauți au deslușit că era vorba despre o misiune de asalt asupra unui orfelinat.

Kadyrov from Chechnya instructed his special forces to kidnap Ukrainian children. Listen to what they report to him at 20 seconds of this video. “And immediately, insolently we approached the orphanage, went inside, but unfortunately the children were not there” pic.twitter.com/YRbD0StsuC — Oleksandra Matviichuk (@avalaina) March 13, 2022

Într-o postare citată de NEXTA, Kadîrov îl amenință și pe Zelenski: "Oriunde te-ai duce, oriunde te-ai ascunde, luptătorii noștri te vor prinde din urmă".

In addition, Kadyrov appealed to Zelensky:



"A personal appeal to Zelensky and his gang. Wherever you go, wherever you hide, our fighters will catch you up. They will napalm every one of your henchmen every one who has ever encroached on lives of peaceful population of Ukraine." pic.twitter.com/fkolf3TBhI — NEXTA (@nexta_tv) March 13, 2022

ACTUALIZARE 00.35 Un material filmat de luptătorii străini din Yavoriv ilustrează amploarea atacului rusesc asupra bazei din apropierea graniței cu Polonia.

35 de persoane au murit în atac și 134 au fost rănite.

EXCLUSIVE: We met and interviewed US and UK foreign fighters in Yavoriv who gave @BuzzFeedNews the below video of the Russian missile attack on a NATO military training center today that killed 35 people & injured 134 more. Read my story, with @Kiehart: https://t.co/aw4N8FJuO6 pic.twitter.com/Yga0S6gcsH — Christopher Miller (@ChristopherJM) March 13, 2022

Atacul cu rachete a fost condamnat de secretarul de stat american, Antony Blinken.

We condemn the Russian Federation’s missile attack on the International Center for Peacekeeping and Security in Yavoriv, close to Ukraine’s border with Poland. The brutality must stop. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 13, 2022

ACTUALIZARE 00.25 Armata ucraineană a deturnat o tentativă a forțelor rusești de a traversa râul Irpin pe un pod de pontoane amplasat lângă Hostomel, transmite CNN, după ce a analizat imagini din satelit surprinse de Maxar Technologies.

Podul a apărut prima dată în imagini joi, 10 martie. Părea că este deja nefuncțional. O a doua imagine din satelit confirmă că podul din pontoane era distrus, iar în preajmă se văd vehicule militare rusești.

ACTUALIZARE 00.19 "Trecem prin cel mai greu test din istoria noastră, din timpul vieții noastre", a declarat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, în mesajul postat pe contul său de Facebook.

"Protejăm cel mai scump lucru pe care îl avem. Trebuie să rezistăm, trebuie să luptăm. Și vom câștiga. Eu cred în asta", a subliniat el.

ACTUALIZARE 00.01 "Din nou. Negocierile sunt non-stop în format de videoconferință. Grupurile de lucru funcționează permanent. Multe chestiuni cer atenție constantă. Luni, 14 martie, o sesiune de negociere va fi ținută pentru a face bilanțul rezultatelor preliminare", a anunțat consilierul Mykhailo Podoliak, pe Twitter.

Again. Negotiations go non-stop in the format of video conferences. Working groups are constantly functioning. A large number of issues require constant attention. On Monday, March 14, a negotiating session will be held to sum up the preliminary results… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 13, 2022

Apar tot mai multe informații, confirmate de martori, despre o coloană de vehicule militare rusești uriașă care a fost distrusă lângă Melitopol.

Ar fi fost distrus inclusiv postul de comandă.

Guveratorul regiunii Mykolaiv, Vitaliy Kim, confirmă că 200 de vehicule rusești au fost distruse la Melitopol.

Vitaly Kim reports that 200 #Russian army vehicles were destroyed and surrounded in #Melitopol pic.twitter.com/PyoHnMiqKO — NEXTA (@nexta_tv) March 13, 2022

Potrivit șefului Consiliului Național de Apărare și Securitate de la Kiev, Oleksiy Danilov, Rusia plănuiește să debarce trupe în regiunea Odesa.

Planurile erau făcute deja făcute de câteva zile, dar vremea nu permitea decât transferul prin Crimeea.

Peste 5.500 de oameni au fost evacuați duminică din orașele de pe linia frontului, a anunțat vicepremierul Iryna Vereshchuk.

Au fost folosite 9 coridoare umanitare.

Dintre cei evacuați, 3.950 erau din orașele din regiunea Kiev, potrivit Reuters.

