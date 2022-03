LIVE TEXT Zelenski: Bombardarea maternității din Mariupol - crimă de război, dovada unui genocid. Casa Albă: Ar trebui să fim atenți ca Rusia să nu folosească eventual arme chimice sau biologice în Ucraina

ACTUALIZARE 02.00 Fondul Monetar Internațional a aprobat o finanțare de urgență de 1,4 miliarde de dolari pentru Ucraina.

Autoritățile de la Kiev anulaseră un acord stand-by cu FMI, dar vor conlucra cu instituția pentru stabilirea unui program adaptat.

"Invazia militară rusă în Ucraina a declanșat o criză umanitară și economică uriașă", a declarat directorul FMI, Kristalina Georgieva, care a subliniat că anul acesta va fi marcat de o recesiune adâncă în Ucraina.

"Nevoile de finanțare sunt mari, urgente și s-ar putea majora semnificativ pe măsură ce războiul continuă", a declarat ea. Odată ce războiul se va încheia, Ucraina va avea cel mai probabil nevoie de ajutor suplimentar masiv.

ACTUALIZARE 01.41 Agenția internațională pentru energie nucleară și autoritatea de reglementare din Ucraina consideră că pierderea de putere la centrala nucleară de la Cernobîl nu va avea un impact critic asupra funcțiilor de siguranță ale amplasamentului.

ACTUALIZARE 01.28 Wall Street Journal: Producătorul de mașini Lada își oprește producția.

Din cauza sancțiunilor impuse de Occident, compania este nevoită să oprească operațiunile pentru că nu poate procura componentele necesare.

ACTUALIZARE 01.00 Bombardarea maternității din Mariupol este dovada că ucrainenii sunt supuși unui genocid, a declarat președintele Volodimir Zelenski, în această noapte.

"Spitalele sunt distruse, școlile sunt distruse, bisericile sunt distruse, la fel clădirile obișnuite - și toți acești oameni morți, toți acești copii morți", a atras atenția Zelenski.

El i-a îndemnat pe toți europenii să condamne crima de război a Rusiei. "Europeni! Ucraineni! Cetățeni din Mariupol! Astăzi trebuie să fim uniți în condamnarea acestei crime de război în care este reflectat tot răul pe care ocupanții ruși l-au adus pe pământul nostru", a declarat Zelenski.

1.207 oameni au murit în cele 9 zile de asediu asupra portului strategic Mariupol, din sudul Ucrainei, a anunțat primăria, într-un scurt text pe canalul său Telegram, notează AFP.

"Nouă zile. Nouă zile de blocadă a oraşului Mariupol. Nouă zile de bombardament continuu asupra populaţiei civile. Nouă zile, jumătate de milion de oameni trăind fără electricitate, apă, încălzire sau comunicaţii. Nouă zile în care oraşul este rupt de lumea exterioară. Nouă zile - 1.207 civili din Mariupol ucişi. Nouă zile de genocid al populaţiei civile", a notat instituția.

ACTUALIZARE 00.50 Președintele Volodimir Zelenski a semnat o lege prin care civilii au voie să folosească arme împotriva militarilor ruși.

Legea este în vigoare pe întreaga perioadă în care este instituită legea marțială.

ACTUALIZARE 00.31 Casa Albă a avertizat că Rusia ar putea folosi arme chimice în Ucraina sau ar putea înscena o operațiune "sub steag fals" în acest sens.

Secretarul de presă al Casei Albe, Jen Psaki, a menționat că este un tipar clar și a respins acuzațiile lansate de Rusia privind dezvoltarea de arme chimice de către Statele Unite în Ucraina, notează CNN.

"Acum că Rusia a făcut aceste acuzații false, iar China pare că a sprijinit această propagandă, cu toții ar trebui să fim atenți ca Rusia să nu folosească eventual arme chimice sau biologice în Ucraina sau să creeze o operațiune sub steag fals folosindu-le. Este un model clar".

Psaki a remarcat, de asemenea, "precedentul lung și bine documentat al Rusiei în utilizarea armelor chimice”, precum și modelul său de "a acuza Occidentul de încălcările pe care Rusia însăși le comite".

This is preposterous. It’s the kind of disinformation operation we’ve seen repeatedly from the Russians over the years in Ukraine and in other countries, which have been debunked, and an example of the types of false pretexts we have been warning the Russians would invent.