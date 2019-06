Sâmbătă, în cea de a doua zi a vizitei în România, Papa Francisc merge la Sanctuarul marian de la Şumuleu Ciuc, unde va oficia Sfânta Liturghie la altarul aflat în şaua muntelui Şumuleu. Aici are loc în fiecare an cel mai mare pelerinaj catolic din Europa Centrală şi de Est, de Rusaliile catolice. La eveniment s-au înscris 110.000 de pelerini, printre care și președintele Ungariei, Ader Janos. De la ora 17.00, Papa se va afla la Iași. Timp de trei zile, între 31 mai și 2 iunie, Sanctitatea Sa Papa Francisc desfăşoară una dintre cele mai lungi vizite apostolice din acest an. TVR este broadcaster oficial, singura televiziune care asigură semnalul pentru transmisiunile în direct de la toate ceremoniile.