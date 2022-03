LIVE TEXT Vehicule militare și echipamente blindate mutate de ruși lângă aeroportul Antonov, din apropiere de Kiev. Zelenski: Lumea nu crede în viitorul Rusiei, nu vorbește despre asta

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a salutat decizia anunțată de președintele Joe Biden privind interzicerea importurilor de petrol din Rusia.

"Îi sunt recunoscător personal președintelui Biden pentru decizia sa, pentru leadership, pentru acest semnal foarte puternic către întreaga lume. Fie Rusia va respecta legile internaționale și nu va porni războaie, fie nu va avea bani să pornească războaie", a declarat liderul de la Kiev.

"Lumea nu crede în viitorul Rusiei, nu vorbește despre asta. Niciun cuvânt, nicio perspectivă. Ei înțeleg totul. Ei vorbesc despre noi. Ne ajută. Se pregătesc să ne sprijine în efortul de reconstrucție", a declarat Zelenski.

Potrivit celor mai recente date din teren, forțele rusești mută vehicule și echipamente blindate la nord-est și sud-vest de aeroportul Antonov, la mai puțin de o oră de centrul orașului Kiev.

Rusia a încercat în mod repetat să ia aeroportul de când a invadat.

NEW: Russia's military is moving armored vehicles and equipment to the northeast and southwest of Antonov Airport, less than a hour from downtown Kyiv.



Senior U.S. defense officials have said that Russia has repeatedly tried to take the airport since invading.



:@Maxar pic.twitter.com/DWiDoTikAH