LIVE TEXT Ucraina respinge ultimatumul rus de a depune armele la Mariupol și cere coridoare umanitare. Bombardamentele au continuat la Kiev

ACTUALIZARE Forțele armate ale Ucrainei raportează în această dimineață un foc de artilerie la Odesa și au publicat un scurt videoclip care arată o serie de explozii care lovesc apa de-a lungul coastei, transmite The Guardian.

Orașul-port se află la Marea Neagră, în sudul Ucrainei.

ACTUALIZARE Scurgeri de amoniac foarte toxic au fost detectate la un combinat chimic luni dimineaţă în oraşul Sumî din nord-estul Ucrainei, potrivit autorităţilor regionale, citate de agenţia DPA.

Dmitro Jîviţki, şeful administraţiei regionale din Sumî, a anunţat publicul despre scurgere într-o postare pe Telegram şi a făcut apel către toţi locuitorii pe o rază de cinci kilometri faţă de combinat să caute rămână în subsoluri sau apartamente de la parter acolo unde este posibil pentru a evita să intre în contact cu substanţa chimică.

ACTUALIZARE

În capitala Ucrainei bombardamentele au continuat. Pe rețelele de socializare au apărut mai multe imagini cu operațiuni de salvare a persoanelor aflate sub dărâmături. Un centru comercial a fost complet distrus. Patru persoane au fost ucise.

ACTUALIZARE ”Nu va exista nicio predare, nicio depunere a armelor", a declarat viceprim-ministrul Irina Vereşciuk pentru Ukraîinska Pravda la primele ore ale zilei de luni. Răspunsul a fost deja comunicat părţii ruse, a spus ea.

Irina Vereşciuk a cerut, în schimb, ca armata rusă să deschidă coridoare umanitare în Mariupol, oraşul-port din sud-estul Ucrainei asediat de forţele ruse.

Rusia a cerut trupelor ucrainene de la Mariupol să depună armele şi să părăsească oraşul luni dimineaţă şi a spus că va fi creat un coridor care va funcţiona timp de două ore dimineaţa (07:00-09:00 GMT), potrivit unei declaraţii făcute de generalul-maior Mihail Mizinţev pentru agenţia de presă rusă TASS.

Rusia a propus ca toate unităţile armate ucrainene să părăsească oraşul "fără arme şi muniţii pe ruta convenită cu Ucraina" şi a insistat asupra unui "răspuns oficial în scris" până la 5:00, ora Moscovei (02:00 GMT), luni dimineaţa.

Armata rusă a trimis părţii ucrainene o scrisoare de opt pagini. Vicepremierul Vereşciuk a informat că răspunsul său către Moscova a fost:"în loc să vă pierdeţi vremea cu o scrisoare de opt pagini, mai bine deschideţi un coridor".

