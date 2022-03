LIVE TEXT Ucraina luptă. A opta zi a invaziei rusești. Mai multe regiuni, sub ținta raidurilor aeriene. Orașul Herson, ocupat de ruși. Un milion de oameni au fugit din calea războiului

Război în Ucraina

ACTUALIZARE 11.20 În cea mai recentă postare video, președintele Volodymyr Zelensky a spus că Rusia va despăgubi Ucraina pentru toate daunele suferite în timpul războiului brutal de la Moscova.

„Vom restaura fiecare casă, fiecare stradă, fiecare oraș”.

”Nu avem nimic de pierdut în afară de propria noastră libertate”, a spus Zelenski, adăugând că Ucraina primește zilnic aprovizionare cu arme de la aliații săi internaționali.

ACTUALIZARE 11.00 Zelensky: Loviturile cu rachete și bombe ale Rusiei asupra orașelor ucrainene sunt o recunoaștere a faptului că acestea nu au reușit să realizeze ceva semnificativ pe pământul nostru. Toate liniile apărării noastre sunt păstrate, inamicul nu are succes în niciuna dintre direcțiile strategice, a spus președintele Ucrainei, potrivit The Kyiv Independent

ACTUALIZARE 10.25 În timp ce armata rusă a înconjurat şi bombardează mai multe oraşe din Ucraina, ministrul francez de externe, Jean-Yves Le Drian, a apreciat joi că "se poate ca partea cea mai rea abia să urmeze", transmite AFP.

ACTUALIZARE 10.15 Depozitul de petrol din Cernihiv a luat foc după ce a fost lovit în timpul bombardamentelor.

ACTUALIZARE 09.55 Sportivii din Rusia și Belarus nu vor avea voie să concureze la Jocurile Paralimpice de iarnă din 2022 de la Beijing, a transmis Comitetul Paralimpic Internațional.

ACTUALIZARE 09.50 Ministerul Economiei german a aprobat livrarea a 2.700 de rachete sol-aer pentru Ucraina, ţară invadată de forţele militare ruse, transmite DPA.

Surse din ministerul citat au declarat că armele respective sunt rachete uşoare Strela, de concepţie sovietică, aflate în stocurile forţelor armate ale fostei Germanii de Est.

ACTUALIZARE 09.34 Ungaria nu se va folosi de dreptul de veto în cazul sancțiunilor Uniunii Europene împotriva Rusiei, iar unitatea celor 27 de membri ai UE este „principală” în mijlocul războiului din Ucraina, a declarat premierul Viktor Orban, într-un interviu pentru un site din Ungaria, transmite The Guardian.

ACTUALIZARE 09.30 A 134-a școală distrusă în Harkov, bombardată de soldații ruși.

ACTUALIZARE 09.25 #Moody's a retrogradat #Rusia cu șase trepte la „B3”, fiind posibile și noi retrogradări

Serviciu de streaming Spotify a anunțat închiderea biroului său din #Rusia pentru o perioadă nedeterminată.

ACTUALIZARE 09.20 Sirenele pot fi auzite în multe orașe importante din Ucraina.

ACTUALIZARE 09:10 Ministrul apărării din Ucraina, Oleksii Reznikov, a făcut joi un apel la ''rezistenţă totală'' împotriva trupelor ruse şi la creşterea presiunii asupra duşmanului.

" Armata ucraineană și poporul ucrainean sunt adevărați eroi! Teroriștii ruși care au venit pe pământul nostru au simțit asta! Adevărul e cu noi, întreaga lume e cu noi, victoria e cu noi!", a transmis Reznikov într-o postare pe Twitter.

ACTUALIZARE 08.30 Forțele pro-ruse pot lansa lovituri direcționate asupra orașului Mariupol, din sudul Ucrainei, dacă forțele ucrainene de acolo nu se predau, a declarat joi comandantul separatist din Donețk, Eduard Basurin, citat de agenția de știri Interfax.

ACTUALIZARE 08.10 Autoritățile germane ar fi confiscat miercuri superyacht-ul de 600 de milioane de dolari aparținând miliardarului rus Alisher Usmanov într-un șantier naval din Hamburg. Usmanov s-a aflat pe o listă de miliardari care se confruntă cu sancțiuni din partea Uniunii Europene ca răspuns la invazia Rusiei din 24 februarie a Ucrainei.

ACTUALIZARE 07.45 A doua rundă de negocieri directe între Ucraina și Rusia, anunțată ieri, ar putea avea loc azi, a anunțat pentru Telejurnal, Liviu Iurea. Ambele părţi au convenit asupra regiunii Brest din vestul Republicii Belarus ca loc pentru negocieri. Tratativele de acum două zile s au incheiat fara rezultat.

ACTUALIZARE 07.32 Consecințele atacului aerian nocturn al ocupanților ruși asupra Izium din regiunea Harkov. În această noapte, opt oameni au fost uciși în oraș, dintre care doi erau copii, potrivit Nexta.

Consequences of the #Russian occupants' nighttime airstrike on #Izyum in the #Kharkiv region.



ACTUALIZARE 7.30 Banca centrală a Rusiei a impus un comision de 30% pentru achizițiile de valută de către persoane fizice la schimburile valutare, au declarat brokerii pentru Reuters, citând o scrisoare a autorității de reglementare, trasmite The Guardian.

ACTUALIZARE 7.20 Controalele rusești impuse la Herson, spune primarul orașului. Trupele ruse se află în orașul Herson, din sudul Ucrainei, după ce au pătruns cu forța în clădirea consiliului, a spus primarul într-o actualizare de noaptea trecută.

ACTUALIZARE 06.30 NEXTA a publicat pe Twitter imagini din Irpin, oraș din regiunea Kiev, din acestă dimineață.

ACTUALIZARE 06:20 Informații scurse din Serviciul Federal de Securitate din Rusia au alertat Ucraina cu privire la un complot de asasinat împotriva președintelui Volodimir Zelenski, potrivit colectivului de hacking cibernetic Anonymous.

ACTUALIZARE 05.30 80% din activele sectorului bancar rusesc au fost afectate de restricțiile economice impuse de Occident, potrivit secretarului Trezoreriei americane, citat de The Guardian.

Rubla, care a pierdut în jur de o treime din valoarea sa de la începutul anului, a atins un nou record negativ miercuri - 110 ruble pentru un dolar.

Trezoreria va continua să depisteze oligarhii și elitele cheie pentru puterea coruptă a lui Putin, a declarat Janet Yellen.

Washingtonul pregătește un pachet de sancțiuni care să includă o listă și mai mare de oligarhi, companiile și bunurile lor, au indicat două surse citate de Guardian.

ACTUALIZARE 05.13 Apar informații despre cum au fost capturați ieri mai mulți militari ruși la Mykolaiv, în sud, unde s-au dat lupte intense în ultimele zile.

Secretarul Comitetului parlamentar de securitate națională, apărare și informații, Roman Kostenko, a declarat pentru CNN că o unitate de recunoaștere a Brigăzii 10 GRU a fost prinsă în apropierea orașului.

"I-am încercuit și s-au predat. Sunt acum pe mâna SBU - Serviciul de securitate al Ucrainei", a declarat el.

Unul dintre cei 5 militari a murit, iar unul a fost dus la spital.

ACTUALIZARE 04.51 Mai multe orașe, inclusiv Okhtyrka și Harkov, au daune majore în urma bombardamentelor rusești.

În Harkov au fost lovite cel puțin 3 școli și Catedrala Adormirea Maicii Domnului.

În Okhtyrka, zeci de clădiri de locuit au fost distruse.

ACTUALIZARE 04.38 Ministerul Educației din Federația Rusă a anunțat că va transmite astăzi, de la ora 12.00, ora Moscovei, "o lecție deschisă" despre "de ce este misiunea de eliberare din Ucraina o necesitate".

Lecția va fi și despre "de ce NATO este o amenințare pentru Rusia". Se va explica și de ce Rusia a luat atitudine pentru a apăra "rezidenții pașnici ai republicilor populare Donețk și Luhansk".

ACTUALIZARE 04.30 Spania va trimite mâine în Polonia un transport cu armament ofensiv pentru Ucraina. Vor fi incluse 1.370 lansatoare de grenade, 700 de mii de cartușe pentru puști și mitraliere, mitraliere ușoare, a declarat Ministrul Apărării, Margarita Robles.

ACTUALIZARE 04.00 Oficialii ucraineni confirmă capturarea de către ruși a orașului Kherson din sud, transmite AFP.

ACTUALIZARE 03.30 Peste un milion de oameni au părăsit Ucraina de la declanșarea invaziei rusești, a anunțat șeful Agenției pentru Refugiați a Națiunilor Unite.

"Pentru milioane de oameni din Ucraina e momentul ca armele să tacă, pentru a putea fi furnizată asistența umanitară salvatoare de vieți", a transmis Filippo Grandi.

In just seven days we have witnessed the exodus of one million refugees from Ukraine to neighbouring countries.



ACTUALIZARE 03.05 Imagini cu cele mai puternice bombardamente de până acum asupra Kievului au fost surprinse în timp ce jurnalistul Charlie D’Agata, corespondent pentru CBS News, se pregătea să intre în direct.

ACTUALIZARE 03.00 Apar imagini ci explozii au loc în Kherson.

ACTUALIZARE 02.37 Cel puțin 14 regiuni din Ucraina sunt acum ținta raidurilor aeriene.

Air raid alerts in Kyiv and Kyiv Oblast, Mykolaiv, Lviv, Zhytomyr, Ivano-Frankivsk, Chernihiv and Chernihiv Oblast, Volyn Oblast, Cherkasy Oblast, Kirovohrad Oblast, Poltava Oblast, Khmelnytskyi Oblast, Zaporizhzhia and Odesa.



ACTUALIZARE 02.29 BBC va lansa un serviciu pe unde scurte în Ucraina și Rusia, pentru a asigura din nou accesul la programele sale de știri.

Ascultătorii pot comuta pe 15735kHz între 18:00-20:00 și pe 5875 kHz între 00:00-02:00, ora Kievului.

ACTUALIZARE 02.00 Președintele Franței, Emmanuel Macron, a transmis un mesaj în rusă poporului rus.

"Astăzi stăm umăr la umăr cu toți rușii care nu vor ca acest război nedrept să fie purtat în numele lor, care apără cu curaj pacea în spiritul responsabilității și care declară acest lucru atât în Rusia, cât și în străinătate", a scris Macron pe Twitter.

ACTUALIZARE 01.40 Un nou raid aerian în Kiev. Cetățenii sunt îndemnați spre adăposturi.

O explozie puternică s-a auzit în capitală. Au mai urmat 3.

Four massive explosions in Kyiv from 01:40 to 01:45 EET.

ACTUALIZARE 01.12 "Fiecare militar de ocupație ar trebui să știe: va cunoaște furia ucrainenilor. Va fi respins aprig. Atât de mult, încât își va aminti pentru totdeauna că nu ne dăm bătuți! Suntem oamenii care au încurcat planurile inamicului", a transmis într-un nou mesaj video președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky.

"Suntem o naţiune care a dejucat planurile inamicului într-o săptămână. Planuri scrise de ani de zile: perfide, pline de ură pentru ţara noastră, poporul nostru", a spus Zelensky.

Preşedintele ucrainean a transmis că îi "admiră sincer pe locuitorii eroici" ai oraşelor care rezistă forţelor ruse şi înaintării acestora.

Potrivit lui, aproape 9.000 de soldaţi ruşi au fost ucişi în ultima săptămână.

ACTUALIZARE 01.11 Autoritățile anticorupție din Ucraina anunță că nu este nevoie de declararea tancurilor rusești ca venit.

Agenția națională de protecție împotriva corupției a anunțat că echipamentul rusesc recuperat de ucraineni nu trebuie declarat fiscului, pentru că valoarea acestor "gunoaie" nu depășește 100 de salarii.

Mai mulți fermieri ucraineni au preluat tancuri rusești și le-au remorcat cu tractoarele. Imaginile au devenit virale.

No expert, but the invasion doesn’t seem to be going particularly well.



Mai mult, "bunurile" au început să fie scoase la vânzare și pe internet.

ACTUALIZARE 01.02 Mii de cetățeni străini au depus cereri pentru a fi incluși în așa-numita "Legiune străină" a Ucrainei.

Unități speciale de voluntari din diferite țări care vor lupta pentru Ucraina au început deja pregătirile, a transmis ministrul adjunct al Apărării, Anna Malyar.

ACTUALIZARE 00.58 Forțele speciale ucrainene nu vor mai captura artileriștii ruși. Comandamentul Forțelor speciale a avertizat că nu va mai cruța niciun militar rus din forțele de artilerie, ca răspuns la bombardarea brutală a orașelor și a zonelor locuite de civili, transmit mai multe surse de presă.

ACTUALIZARE 00.54 SUA au livrat Ucrainei sute de rachete antiaeriene Stinger în ultimele zile, dintre care peste 200 numai luni, potrivit unui oficial american și unei surse din Congres citate de NBC News.

ACTUALIZARE 00.47 OSCE transmite că un membru al misiunii sale a murit în luptele din Harkov. Este vorba despre o femeie - Maryna Fenina.

ACTUALIZARE 00.41 Ministerul Apărării de la Kiev a transmis instrucțiuni speciale pentru "rezistența populației": "Știți fiecare cale din zona voastră. Acum e momentul vostru... E nevoie să îi dăm invadatorului o singură motivație - să părăsească țara noastră cât mai curând posibil".

ACTUALIZARE 00.11 Secretarul de stat al Statelor Unite ale Americii, Antony Blinken, va merge la Chișinău pe 5 și 6 martie.

El se va întâlni cu președintele Maia Sandu, cu premierul Natalia Gavrilița și cu ministrul Afacerilor Externe, Nicu Popescu.

Temele principale ale discuțiilor: sprijinul în eforturile de primire a refugiaților din Ucraina, sprijinul american pentru democrația, suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova.

ACTUALIZARE 23.57 Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, John Kirby, a anunțat că Statele Unite au luat decizia de a amâna un test programat pentru o rachetă balistică intercontinentală - Minuteman III.

"Nu am luat această decizie cu ușurință, dar am vrut să demonstrăm că suntem o putere nucleară responsabilă", a declarat Kirby. "Cu siguranță, am vrea să vedem reciprocitate dinspre Moscova, prin reducerea retoricii privind postura nucleară", a adăugat el.

Kirby a mai confirmat că asistența în domeniul securității continuă pentru Ucraina nu doar din partea Statelor Unite, ci și din partea aliaților și partenerilor. "Facem toate eforturile pentru a oferi cât mai multă asistență ucrainenilor, cât putem de repede".

Kirby a răspuns și întrebărilor legate de coloana militară rusă de 64 de km lungime care se îndreaptă spre Kiev dinspre nord. Potrivit lui, sunt 3 explicații privind deplasarea lentă: rușii se regrupează și reevaluează tacticile, au probleme de logistică și de aprovizionare și, nu în ultimul rând, rezistența ucrainenilor le pune probleme.

