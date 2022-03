LIVE TEXT Ucraina invadată de ruși - Ziua 11. Polonia ar putea da Ucrainei avioane de vânătoare. Musk va trimite sisteme Starlink pentru orașele distruse. Zelenski îi laudă pe cei care protestează în orașele ocupate

MiG 29 - Polonia. Avion de vânătoare / FOTO: Credit editorial: Ryan Fletcher / Shutterstock.com

ACTUALIZARE 06.40 Ministrul de Externe al Chinei, Wang Yi, a declarat că o "evoluție" a situației din Ucraina este ceva ce China nu vrea să vadă. El s-a exprimat astfel într-o discuție cu secretarul american de stat Antony Blinken, se arată într-un comunicat transmis astăzi de Ministerul chinez de Externe.

Wang a explicat că criza din Ucraina ar trebui rezolvată prin "dialog și negociere" și le-a cerut SUA, NATO și Uniunii Europene să intre într-un "dialog egal" cu Rusia. El a arătat că trebuie să se dea atenție "impactului negativ al extinderii continue spre est a NATO" asupra securității Rusiei.

Blinken a subliniat că Moscova va plăti un preț ridicat pentru războiul premeditat, neprovocat și nejustificat declanșat în Ucraina, a declarat purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Ned Price. "Lumea se uită să vadă care națiuni iau atitudine pentru principiile de bază ale libertății, autodeterminării și suveranității".

ACTUALIZARE 06.37 Încă o dovadă că trupele rusești lovesc cu bombe zone rezidențiale din Ucraina. Imagini din Cernihiv, oraș din nordul țării.

#Russian troops are dropping bombs on residential areas of #Chernihiv for fortifications and military-industrial facilities.



This was said by Vyacheslav Chaus, chairman of the Chernihiv regional military administration. pic.twitter.com/24K8ddM19D — NEXTA (@nexta_tv) March 6, 2022

ACTUALIZARE 06.21 Potrivit postărilor de pe conturi Telegram, mai multe raiduri aeriene au avut loc în Harkov.

În urma bombardamentelor, câteva clădiri au luat foc.

ACTUALIZARE 05.46 3.000 de voluntari americani au răspuns apelului Ucrainei după ce Kievul a anunțat că va constitui un batalion internațional pentru a se putea apăra în fața invaziei rusești, a declarat un reprezentant al Ambasadei Ucrainei la Washington, pentru Vocea Americii.

Statul Major de la Kiev a detaliat că toți cei interesați să lupte împotriva Rusiei se pot înscrie mergând la ambasada Ucrainei.

ACTUALIZARE 05.44 Radio Europa Liberă își suspendă activitatea în Rusia.

După ce autoritățile fiscale din Rusia au inițiat procedura de faliment împotriva entității ruse a RFE/RL pe 4 martie, iar poliția a intensificat presiunea asupra jurnaliștilor, instituția de știri a oprit operațiunile.

ACTUALIZARE 05.35 Peste 1,3 milioane de ucraineni au părăsit țara, potrivit datelor Națiunilor Unite.

"Este cea mai rapidă criză a refugiaților pe care am văzut-o în Europa de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial", a spus șeful UNHCR, Filippo Grandi.

The vast majority of people here are women with kids and elderly people, having to spend long hours waiting in the cold for a spot on a packed train.



The doors on this one opened but there wasn’t an inch for anyone to squeeze in. pic.twitter.com/xUPQyypvG1 — Shaun Walker (@shaunwalker7) March 5, 2022

ACTUALIZARE 05.27 Ministerul rus al Industriilor și Comerțului a propus restricționarea exporturilor de safir sintetic, folosit pentru fabricarea iPhone-urilor.

ACTUALIZARE 05.05 Guvernul german a transmis un comunicat în această dimineață, după întâlnirea de la Berlin dintre cancelarul Olaf Scholz și premierul Israelului, Naftali Bennett.

Scholz și Bennett au decis să rămână în contact strâns și au fost de acord că "scopul comun rămâne acela ca războiul din Ucraina să se încheie cât mai curând posibil".

ACTUALIZARE 05.00 Autoritatea ucraineană de reglementare în domeniul energiei nucleare, Energoatom, a informat Agenția internațională de resort că nivelul de radiații rămâne în limite normale la centrala Zaporizhzhia, a declarat directorul general al agenției, Rafael Mariano Grossi.

ACTUALIZARE 04.38 Este posibil ca forțele ruse din Ucraina să fi intrat într-o scurtă pauză pentru a pregăti reluarea operațiunilor în Kiev, Harkov, Mykolayiv și posibil în Odesa în următoarele 24-48 de ore, arată o analiză făcută de Institutul pentru Studierea Războiului, un think tank american.

ACTUALIZARE 04.34 Ministrul ucrainean al Afacerilor Externe, Dmitro Kuleba, a salutat progresele făcute de forțele din Kiev împotriva rușilor. "Ucraina este însângerată, dar nu a căzut", a declarat Kuleba.

El a cerut din nou Moscovei să retragă trupele de pe teritoriul Ucrainei.

ACTUALIZARE 04.24 Fondul Monetar Internațional avertizează că războiul din Ucraina va avea un impact substanțial asupra economiei globale.

Ucraina a cerut deja finanțare de urgență în valoare de 1,4 miliarde de dolari, solicitare care va fi luată în considerare încă de săptămâna viitoare, potrivit unui comunicat al FMI.

ACTUALIZARE 03.49 Polonia ar putea furniza Ucrainei aparate de vânătoare MiG-29 și Su-25, în schimbul de aparate F-16 din SUA, detaliază The Wall Street Journal, citând surse din administrația americană.

ACTUALIZARE 03.30 Statele Unite lucrează împreună cu Polonia pentru a furniza mai multe avioane Ucrainei, a confirmat un purtător de cuvânt al Casei Albe, citat de CNN.

SUA analizează ce capacități ar putea fi transferate Poloniei dacă se decide un astfel de transfer.

În cursul nopții, în convorbirea avută cu Zelenski, președintele SUA, Joe Biden, a evidențiat acțiunile în curs întreprinse de SUA, aliații și partenerii săi și industria privată pentru a crește costurile Rusiei.

"Președintele Biden a remarcat că administrația sa sporește asistența de securitate, umanitară și economică pentru Ucraina și lucrează îndeaproape cu Congresul pentru a asigura finanțare suplimentară", se arată într-un comunicat oficial, care oferă detalii suplimentare față de anunțul inițial al convorbirii.

President Biden spoke this evening with President Volodymyr Zelenskyy of Ukraine. @POTUS highlighted the ongoing actions undertaken by the United States, its Allies and partners, and private industry to raise the costs on Russia for its aggression in Ukraine. — The White House (@WhiteHouse) March 6, 2022

In all corners of the globe, including in Russia itself, people are calling for the end of Russia’s brutal attack on Ukraine. The blue and yellow of the Ukrainian flag is being flown around the world as people and governments assert they are #UnitedWithUkraine. pic.twitter.com/QT8Wm04zja — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 6, 2022

În această noapte, secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a aterizat la Chișinău.

ACTUALIZARE 03.00 Rusia este pe cale "să realizeze costul real al războiului" în faţa rezistenţei ucrainene, iar negocierile dintre delegaţiile celor două ţări încep sa fie "constructive", a declarat negociatorul ucrainean Mihailo Podoliak, citat de AFP.

ACTUALIZARE 02.50 Azerbaijan Airlines suspendă toate zborurile către Rusia. Și compania Buta Airways refuză să mai organizeze zboruri către orașele rusești.

ACTUALIZARE 02.15 Președintele SUA, Joe Biden, a vorbit din nou cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, potrivit Casei Albe.

Convorbirea a durat 30 de minute.

Cei doi au abordat teme legate de securitate, sprijin financiar pentru Ucraina și continuarea impunerii de sancțiuni Rusiei.

As part of the constant dialogue, I had another conversation with @POTUS. The agenda included the issues of security, financial support for Ukraine and the continuation of sanctions against Russia. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 6, 2022

ACTUALIZARE 01.45 Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, va întocmi un plan de acțiune în 6 puncte pentru a asigura "ratarea ambițiilor" lui Vladimir Putin, potrivit unui comunicat al Downing Street.

Planul va fi discutat săptămâna viitoare cu liderii din Europa și din Canada.

Johnson le va transmite acestora că trebuie să depună un efort comun. Planul va cere înființarea unei coaliții umanitare pentru Ucraina și sprijin pentru ca țara să se poată apăra. De asemenea, va include măsuri prin care să se obțină rezultate maxime din impunerea de sancțiuni economice Rusiei.

Potrivit comunicatului, partenerii Marii Britanii vor fi îndemnați să împiedice "normalizarea progresivă a ceea ce face Rusia în Ucraina", să reitereze importanța căilor diplomatice pentru detensionare, dar numai pe baza participării depline a guvernului legitim al Ucrainei, și să înceapă o campanie rapidă de consolidare a securității și rezistenței în zona euro-atlantică.

"Putin trebuie să eșueze și trebuie să fie văzut că eșuează în acest act de agresiune", se arată în comunicatul transmis de biroul premierului. "Nu este suficient să ne exprimăm sprijinul pentru ordinea internațională bazată pe reguli - trebuie să o apărăm împotriva unei tentative susținute de a rescrie regulile prin forță militară", se mai subliniază în document.

ACTUALIZARE 01.40 Primarul din Mariupol, Vadym Boychenko, acuză forțele ruse că țin ostatici 400 de mii de locuitori.

El a subliniat din nou că rușii opresc crearea unui coridor umanitar. Orașul nu mai are apă și lumină. Mai mult, din cauza bombardamentelor, oamenii nu își pot lua morții de pe străzi.

"Orașul Mariupol încetează să mai existe. Cel puțin orașul pe care l-ați văzut cândva".

ACTUALIZARE 01.13 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că a vorbit cu Elon Musk, căruia îi este recunoscător că a sprijinit Ucraina "cu vorbe și fapte".

"Săptămâna viitoare vom primi încă un lot de sisteme Starlink pentru orașele distruse", a anunțat Zelenski.

Potrivit lui, au fost discutate și proiecte posibile legate de spațiul cosmic. "Dar vă voi spune despre asta după război", a subliniat Zelenski.

Zelenskyy invited Musk to #Ukraine after the war pic.twitter.com/t8IhfVs4O4 — NEXTA (@nexta_tv) March 6, 2022

Talked to @elonmusk. I’m grateful to him for supporting Ukraine with words and deeds. Next week we will receive another batch of Starlink systems for destroyed cities. Discussed possible space projects. But I’ll talk about this after the war. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 5, 2022

Mai devreme, președintele Ucrainei a făcut apel la cetățeni să continue rezistența. "Ucraineni! În toate orașele unde inamicul a invadat, începeți ofensiva. Ieșiți pe străzi. Avem nevoie să luptăm de fiecare dată când se ivește ocazia", a subliniat el, într-un mesaj postat pe pagina de Facebook.

Zelenski a lăudat protestele ucrainenilor.

"Strigă la invadatori să plece acasă, ca nava de război rusească, împingându-i de pe teritoriul nostru", a adăugat el. "Fiecare metru din teritoriul ucrainean recuperat prin proteste este un pas înainte, un pas către victorie", a declarat președintele Ucrainei.

ACTUALIZARE 01.04 Potrivit Gărzii naționale a Ucrainei, 100.000 de cetățeni s-au alăturat Forțelor de apărare teritorială.

Forțele de apărare sunt o ramură nouă a Forțelor armate, înființată odată cu declanșarea invaziei ruse.

ACTUALIZARE 01.00 Apar fotografii de la eforturile de punere la adăpost a obiectelor de patrimoniu din Lvov.

Statuia lui Isus Hristos a fost scoasă din Biserica Armenească și dusă într-un buncăr.

The statue of Jesus Christ the Savior has been evacuated from Lviv's Armenian Cathedral and taken to a bunker.



It is part of a medieval iconostasis that had survived even WWII.



TIM LE BERRE pic.twitter.com/eKz6XagLhd — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) March 5, 2022

ACTUALIZARE 00.42 Visa și Mastercard anunță că suspendă operațiunile în Rusia.

Companiile au emis comunicate prin care au arătat că vor înceta toate tranzacțiile în Federația Rusă în următoarele zile.

Se pare că elementul declanșator al acestei decizii a fost o cerere a președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, transmisă membrilor Congresului american.

ACTUALIZARE 00.25 Populația din Kiev este avertizată să se adăpostească. Sirenele răsună și la Lubny, la mai puțin de 300 de km est de capitală.

Forțele aeriene ucrainene au anunțat între timp că au doborât sâmbătă 5 avioane rusești și 4 elicoptere.

- 4 helicopters, including Mil Mi-24/35, Mi-35, Mi-8

- 2 Sukhoi Su-34

- 2 Sukhoi Su-30SM

- 1 Sukhoi Su-25

All downed by Ukrainian troops. Not a bad prey for just one day. — Illia Ponomarenko (@IAPonomarenko) March 5, 2022

Ucraina contorizează că a doborât în total 44 de avioane inamice și 44 de elicoptere.

Imagini dramatice cu oameni care încearcă să fugă trecând peste râul Irpin, la nord-vest de Kiev, unde rușii au deteriorat infrastructura, au fost postate de Emilio Morenatti, de la Associated Press, laureat al Premiului Pulitzer în 2021.

A Ukrainian soldier and a militia man help a fleeing family crossing the Irpin river in the outskirts of Kyiv, Ukraine, Saturday, March 5, 2022. pic.twitter.com/SwAlpNlSyi — Emilio Morenatti (@EmilioMorenatti) March 5, 2022

An exhausted woman is attended by Ukrainian soldiers after crossing the Irpin river as fleeing the city in the outskirts of Kyiv, Ukraine, Saturday, March 5, 2022. pic.twitter.com/XZMmFASMT8 — Emilio Morenatti (@EmilioMorenatti) March 5, 2022

Ukrainian soldiers help a fleeing family to cross the Irpin river in the outskirts of Kyiv, Ukraine, Saturday, March 5, 2022. pic.twitter.com/Upa9jUacEl — Emilio Morenatti (@EmilioMorenatti) March 5, 2022

Ukrainian soldiers help a fleeing family crossing the Irpin river in the outskirts of Kyiv, Ukraine, Saturday, March 5, 2022. (AP Photo/Emilio Morenatti) pic.twitter.com/dNRRWWKKaV — Emilio Morenatti (@EmilioMorenatti) March 5, 2022

Ukrainians crowd under a destroyed bridge as they try to flee crossing the Irpin river in the outskirts of Kyiv, Ukraine, Saturday, March 5, 2022. pic.twitter.com/4OUFbemLXJ — Emilio Morenatti (@EmilioMorenatti) March 5, 2022

ACTUALIZARE 00.01 Rata loviturilor rusești aeriene și de artilerie observată de vineri până sâmbătă seară a fost mai scăzută decât în zilele anterioare, notează în raportul obișnuit al situației din Ucraina Ministerul britanic al Apărării.

Deși încercuite de forțele ruse, Ucraina continuă să controleze orașele cheie Harkov, Chernihiv, Mariupol și Sumy. Se pare că forțele ruse câștigă teren în Mykolaiv. Este posibil să încercuiască orașul sau să își continue avansarea spre Odesa.

Propunerea Rusiei de încetare a focului în Mariupol a fost cel mai probabil o tentativă de a deturna condamnarea declanșată la nivel internațional pentru atacurile țintite asupra civililor.

În fapt, forțele rusești s-au mobilizat pentru o nouă ofensivă, notează Ministerul britanic al Apărării.

Acuzând Ucraina pentru imposibilitatea evacuării civililor, Rusia își creează astfel circumstanțele pentru a da vina pe Kiev pentru victimele care se vor înregistra de acum înainte.

LIVE TEXT A zecea zi de război în Ucraina. Explozii puternice la Harkov. Evacuarea civililor, amânată din cauza încălcării acordului de încetare a focului. Premierul israelian s-a întâlnit cu Putin. Negocieri ruso-ucrainene, posibil luni

LIVE TEXT A noua zi de război în Ucraina. Primarul din Mariupol cere coridor umanitar pentru evacuarea civililor. Armata ucraineană ar fi lansat o contraofensivă în regiunea Harkov

LIVE TEXT A opta zi de război în Ucraina | Putin: Ucrainenii și rușii sunt "un singur popor", dar ucrainenii sunt "amenințați și spălați pe creier" | A treia rundă de negocieri ar putea avea loc săptămâna viitoare

LIVE TEXT A șaptea zi de rezistență eroică în Ucraina. Orașul Herson a fost ocupat de ruși. Noi bombardamente în Kiev, Harkov și Mariupol

LIVE TEXT Ucraina invadată de ruși - Ziua 6. Atacuri la Harkov și asupra capitalei Kiev. Cinci persoane au murit după ce turnul televiziunii a fost lovit de rachete. Un spital a fost distrus în Harkov

LIVE TEXT Invazie în Ucraina. Ziua 5 | Preşedintele Zelenski a semnat cererea de aderare a Ucrainei la UE. Casa Albă: Un război nuclear are loc o singură dată. Forţele ruse, în apropiere de o importantă centrală nucleară

LIVE TEXT A patra zi a invaziei | Se aud din nou împușcături și sunetul sirenelor în Kiev | UE, decizii fără precedent și sancțiuni noi pentru Rusia

LIVE TEXT A treia zi a invaziei Rusiei în Ucraina | Rușii au reluat ofensiva asupra capitalei | Un copil a murit după ce tirurile de artilerie trase de ruși au lovit un spital oncologic

LIVE TEXT A doua zi de asalt în Ucraina: Lupta pentru Kiev. Vehicule militare ucrainene au intrat în Kiev pentru a apăra oraşul. Guvernul cheamă cetăţenii la arme

LIVE TEXT. Război în Ucraina. Trupele ruse au preluat controlul asupra Insulei Șerpilor și asupra perimetrului fostei centrale de la Cernobîl. Ucraina anunță joi seara că 57 de persoane au murit și 169 au fost rănite

Ziua în care Rusia a invadat Ucraina. Vladimir Putin: Am decis să lansăm o acțiune militară specială. Operațiunea are ca scop protejarea populației. Biden: Poporul Ucrainei, victima unui atac neprovocat, nejustificat

LIVE TEXT A opta zi de război în Ucraina | Putin: Ucrainenii și rușii sunt "un singur popor", dar ucrainenii sunt "amenințați și spălați pe creier" | A treia rundă de negocieri ar putea avea loc săptămâna viitoare

LIVE TEXT A șaptea zi de rezistență eroică în Ucraina. Orașul Herson a fost ocupat de ruși. Noi bombardamente în Kiev, Harkov și Mariupol

LIVE TEXT Ucraina invadată de ruși - Ziua 6. Atacuri la Harkov și asupra capitalei Kiev. Cinci persoane au murit după ce turnul televiziunii a fost lovit de rachete. Un spital a fost distrus în Harkov

LIVE TEXT Invazie în Ucraina. Ziua 5 | Preşedintele Zelenski a semnat cererea de aderare a Ucrainei la UE. Casa Albă: Un război nuclear are loc o singură dată. Forţele ruse, în apropiere de o importantă centrală nucleară

LIVE TEXT A patra zi a invaziei | Se aud din nou împușcături și sunetul sirenelor în Kiev | UE, decizii fără precedent și sancțiuni noi pentru Rusia

LIVE TEXT A treia zi a invaziei Rusiei în Ucraina | Rușii au reluat ofensiva asupra capitalei | Un copil a murit după ce tirurile de artilerie trase de ruși au lovit un spital oncologic

LIVE TEXT A doua zi de asalt în Ucraina: Lupta pentru Kiev. Vehicule militare ucrainene au intrat în Kiev pentru a apăra oraşul. Guvernul cheamă cetăţenii la arme

LIVE TEXT. Război în Ucraina. Trupele ruse au preluat controlul asupra Insulei Șerpilor și asupra perimetrului fostei centrale de la Cernobîl. Ucraina anunță joi seara că 57 de persoane au murit și 169 au fost rănite

Ziua în care Rusia a invadat Ucraina. Vladimir Putin: Am decis să lansăm o acțiune militară specială. Operațiunea are ca scop protejarea populației. Biden: Poporul Ucrainei, victima unui atac neprovocat, nejustificat

ŞTIRILE ZILEI