ACTUALIZARE 17.56 Evacuare în curs în Sumy. Astfel de operațiuni ar trebui să se desfășoare astăzi și în zona Kiev - Vorzel, Gostomel, Bucha, Borodyanka.

ACTUALIZARE 17.55 Cum arată promenada Odesei astăzi.

Deribasovskaya, Odesa’s main touristic promenade, today. Imagine Broadway, Piccadilly, Monmatre in a similar state. You’re allowed to cry. Photo @Leshchenkos pic.twitter.com/u5x3O3IZmD — Oliver Carroll (@olliecarroll) March 12, 2022

ACTUALIZARE 17.50 Orașul Volnovakha din estul Ucrainei a fost distrus complet, a confirmat guvernatorul din Donețk, Pavlo Kyrylenko.

My hometown Volnovakha has ceased to exist as a human settlement.

Russia has completely destroyed a rapidly developing, 100% Russian-speaking city of Donbas.

1881-2022.

Rest In Peace, my sweet old hometown. pic.twitter.com/8H7jjg2xvQ — Illia Ponomarenko (@IAPonomarenko) March 12, 2022

ACTUALIZARE 17.35 Zelenski: Rusia poate lua Kievul doar dacă rade orașul până la pământ.

La briefingul de presă de astăzi, președintele Ucrainei a declarat că este deschis la discuții cu președintele Rusiei, Vladimir Putin.

El a subliniat că a discutat despre posibilitatea unor negocieri la Ierusalim, sperând că premierul Israelului, Naftali Bennett, poate avea o influență pozitivă asupra tratativelor de pace.

ACTUALIZARE 17.31 Vladimir Putin nu și-a arătat dorința de a pune capăt războiului cu Ucraina în timpul discuției de astăzi cu președintele Emmanuel Macron și cu cancelarul german Olaf Scholz, potrivit Palatului Elysee.

Cei doi lideri occidentali au subliniat nevoia încetării imediate a focului drept condiție pentru negocieri depline.

ACTUALIZARE 17.00 Președintele Ucrainei a estimat la o întâlnire cu jurnaliștii că în jur de 1.300 de soldați ucraineni au fost uciși de la începutul invaziei rusești.

Potrivit lui Zelenski, în jur de 500-600 de militari ruși s-au predat vineri.

Președintele a mai arătat că echipele de negociere au început să discute teme concrete, în locul schimburilor de ultimatumuri.

Vestul ar trebui să fie mai implicat în negocierile pentru încheierea războiului, a declarat el, potrivit The Guardian.

ACTUALIZARE 16.30 De la începutul invaziei Rusiei în Ucraina, 579 de civili au murit, potrivit unui bilanţ al Consiliului drepturilor omului al ONU.

ACTUALIZARE 16.00 Preşedintele francez, Emmanuel Macron, şi cancelarul german, Olaf Scholz, au încheiat convorbirea telefonică cu preşedintele rus, Vladimir Putin. Cei trei șefi de stat au discutat aproape două ore despre războiul din Ucraina. Macron și Scholz au spus că e nevoie de o soluție diplomatică. Palatul Elysée a anunțat că, înainte de această convorbire, Emmanuel Macron a discutat online cu preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski.

La rândul său, Vladimir Putin a evocat "asasinate extrajudiciare ale opozanţilor", "luări de ostatici din rândul civililor" şi "utilizarea lor ca scuturi umane", precum şi "desfăşurarea de arme grele în zone rezidenţiale, în apropierea spitalelor, şcolilor şi grădiniţelor", potrivit unui comunicat al Kremlinului.

ACTUALIZARE 15.55 Forțele rusești plănuiesc să organizeze un "pseudo-referendum" în Herson. În acest fel s-ar crea o nouă republică separatistă, afirmă vicepreședintele consiliului local.

ACTUALIZARE 15.00 Ucraina acuză Belarus că plănuieşte să intre în război alături de Rusia, dar Aleksandr Lukaşenko neagă acest lucru. Între timp, Belarus desfăşoară cinci unităţi de luptă la frontiera sudică, pentru a preveni intrarea în ţară a unor "formaţiuni naţionaliste armate".

ACTUALIZARE 14.00 Putin poartă o conversație telefonică cu Macron și Scholz - purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

Putin is holding a phone conversation with Macron and Scholz - Kremlin Spokesperson — Michael A. Horowitz (@michaelh992) March 12, 2022

ACTUALIZARE 13.45 Trupele ruse au ocupat periferia estică a Mariupolului. Potrivit forțelor armate ale Ucrainei, forțele ruse încearcă să pună mâna pe orașele Mariupol, regiunea Donețk și Severodenețk, regiunea Lugansk.

Ukraine’s military: Russian occupiers seize eastern outskirts of Mariupol.



According to Ukraine’s armed forces, the Russian forces are attempting to seize the cities of Mariupol, Donetsk Oblast, and Severodenetsk, Luhansk Oblast. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 12, 2022

ACTUALIZARE 13.28: Preşedintele Volodimir Zelenski cere într-un video publicat pe reţelele de socializare eliberarea imediată a lui Ivan Fedorov, primarul orașului asediat Melitopol, care a fost arestat vineri de bărbați înarmați.

„Ieri, ocupanții l-au răpit pe primarul din Melitopol, publicul cere eliberarea lui. Cererea noastră este simplă, eliberarea lui imediată", a spus Zelenski.

La scurt timp după reținerea lui Fedorov, procurorul regional de la Lugansk, susținut de Rusia, a susținut că primarul a comis infracțiuni de terorism și este cercetat.

Zelenski a spus că a vorbit cu liderii Franței, Germaniei și Israelului despre asigurarea eliberării primarului Fedorov.

ACTUALIZARE 13.20 Rusia aduce 11 ingineri la centrala nucleară Zaporojie. Petro Kotin, șeful companiei nucleare de stat din Ucraina Energoatom, a spus că ocupanții ruși le-au spus personalului centralei că trebuie să urmeze ordinele corporației de stat ruse de energie atomică Rosatom.

Russia brings 11 engineers to Zaporizhzhia nuclear power plant.



Petro Kotin, the head of Ukraine’s state-run nuclear company Energoatom, said that Russian occupiers told the plant’s staff that they must follow the orders of the Russian state atomiс energy corporation Rosatom. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 12, 2022

ACTUALIZARE 12.49 Șeful NATO, Jens Stoltenberg, a spus astăzi că un atac rusesc asupra liniilor de aprovizionare ale națiunilor aliate care sprijină Ucraina ar fi „o escaladare periculoasă a războiului”, arată The Kyiv Independent. Aceeaşi sursă arată că Rusia a amenințat că are ca ţintă convoaiele de ajutor militar străin trimise în Ucraina.

Deputatul rus Serghei Ryabkov a declarat că Moscova a avertizat SUA că convoaiele cu arme străine vor fi „ținte legitime pentru forțele armate ruse”, după cum a menționat presa rusă RIA Novosti.

ACTUALIZARE 12.27 Sancţiunile occidentale impuse împotriva Rusiei pot provoca ieşirea de pe orbită a Staţiei Spaţiale Internaţionale (ISS), a avertizat sâmbătă Dmitri Rogozin, şeful Agenţiei spaţiale ruse Roscosmos, solicitând ridicarea acestor sancţiuni, transmite AFP. Sancţiunile occidentale impuse împotriva Rusiei pot provoca ieşirea de pe orbită a Staţiei Spaţiale Internaţionale (ISS), a avertizat sâmbătă Dmitri Rogozin, şeful Agenţiei spaţiale ruse Roscosmos, solicitând ridicarea acestor sancţiuni, transmite AFP. Conform lui Rogozin, funcţionarea capsulelor ruse care aprovizionează ISS este perturbată de sancţiuni, afectând astfel sectorul rusesc al staţiei orbitale, care îndeplineşte şi funcţia de a corecta orbita ISS. În consecinţă, acest lucru poate duce la "amerizarea" sau "aterizarea" staţiei orbitale care cântăreşte 500 de tone. Publicând o hartă a lumii cu regiunile în care ISS ar putea să se prăbuşească, şeful Roscosmos susţine că Rusia este în mare măsură în siguranţă. "Însă populaţia altor ţări, în special cele conduse de 'câinii războiului' (occidentalii, notează AFP), ar trebui să se gândească la preţul sancţiunilor împotriva Roscosmos", mai susţine el, considerându-i "nebuni" pe cei care au impus aceste măsuri de represalii. La 1 martie NASA a anunţat că lucrează pentru a găsi soluţii pentru a menţine ISS pe orbită fără ajutorul Rusiei. Spaţiul cosmic este unul dintre ultimele domenii de cooperare ruso-americană.

ACTUALIZARE 12.13 SUA ia în considerare furnizarea de arme mai avansate Ucrainei. SUA lucrează cu aliații europeni pentru a accelera sistemele de apărare aeriană cu arme„mai sofisticate”, relatează Washington Post.

ACTUALIZARE 11.37 O nouă încercare de a aduce ajutor umanitar în orașul asediat Mariupol din sud-estul și de a scoate mii de civili din oraş, anunţă CNN. Orașul se află sub un asalt puternic din partea forțelor ruse de mai bine de o săptămână, iar consiliul orașului a anunțat vineri că aproape 1.600 de oameni au fost uciși.

Sâmbătă, consiliul a anunțat că "este deschis un coridor verde. Un convoi umanitar a plecat din Zaporijie către Mariupol. Peste 90 de tone de alimente și medicamente merg către oraș, care este asediat timp de 11 zile".

Consiliul a spus că, pentru a doua zi consecutiv, preoții Bisericii Ortodoxe s-au alăturat convoiului.

„Coridorul verde” este unul din multele anunțate de guvernul ucrainean pentru a aduce ajutor umanitar în zonele cele mai afectate de lupte și pentru a ajuta mii de oameni să părăsească zonele fără curent și apă și aflate sub bombardamente puternice.

ACTUALIZARE 11.30 Forțele ruse au bombardat o moschee în orașul-port ucrainean asediat Mariupol, unde s-au refugiat peste 80 de adulți și copii, inclusiv cetățeni turci, a anunțat Ministerul de Externe al Ucrainei.

The mosque of Sultan Suleiman the Magnificent and his wife Roxolana (Hurrem Sultan) in Mariupol was shelled by Russian invaders.



More than 80 adults and children are hiding there from the shelling, including citizens of Turkey. #StopRussianAggression#closeUAskyNOW pic.twitter.com/Uel5AoyZUt — MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) March 12, 2022

ACTUALIZARE 11.20 Deputatul Goncharenko relatează că în apropiere de Bovarî, ocupanții distrug depozite de alimente pentru a priva civilii de hrană, scrie Nexta TV.

ACTUALIZARE 11.00 Câteva sute de oameni au protestat în fața primăriei orașului Melitopol, din sudul Ucrainei, după arestarea primarului Ivan Fedorov de către forțele ruse vineri.

"Libertate pentru primar" și "Fedorov", au scandat mulțimea, potrivit unui scurt videoclip al televiziunii de stat ucrainene, scrie CNN. Peste 2.000 de oameni s-au adunat în clădirea ocupată cerând eliberarea oficialului.

Forțele ruse au ocupat Melitopolul în câteva zile de la începutul invaziei la sfârșitul lunii februarie, dar orașul protestează de atunci.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a numit arestarea lui Fedorov o "crimă împotriva democrației".

Several thousand residents of #Melitopol marched to the administration building to demand the release of Mayor Ivan Fedorov, who was kidnapped by the occupiers.

We are told that there are problems with the internet. The occupiers are trying to prevent residents from coordinating. pic.twitter.com/KfqxFWI4RD — NEXTA (@nexta_tv) March 12, 2022

ACTUALIZARE 10.55 Oamenii din Irpin sunt evacuaţi.

ACTUALIZARE 09.45 Cernihiv a rămas fără electricitate, gaz, apă și încălzire, potrivit lui Vyacheslav Chaus, șeful administrației regionale. În plus, ieri ocupanții au bombardat centrul orașului și au lovit clădirea Hotelului Ukraina.

#Chernihiv was left without electricity, gas, water and heating, according to Vyacheslav Chaus, head of the regional administration.



In addition, yesterday the occupiers shelled the city center and hit the building of the Hotel Ukraina. pic.twitter.com/JOVAyJQmut — NEXTA (@nexta_tv) March 12, 2022

ACTUALIZARE 09.35 Cea mai mare parte a forțelor terestre ruse se află în prezent la aproximativ 25 de kilometri de centrul capitalei Ucrainei, Kiev, a declarat sâmbătă Ministerul Apărării al Regatului Unit în cea mai recentă evaluare a serviciilor de informații, scrie CNN. „Luptele de la nord-vest de Kiev continuă cu forțele terestre ruse aflate acum la aproximativ 25 de kilometri de centrul orașului”, a spus ministerul.

„Elementele marii coloane ruse de la nord de Kiev s-au dispersat. Acest lucru este probabil să susțină o încercare rusă de a încercui orașul. Ar putea fi, de asemenea, o încercare a Rusiei de a-și reduce vulnerabilitatea la contraatacuri ucrainene, care au avut un impact semnificativ asupra forțelor ruse”, a spus ministerul.

ACTUALIZARE 09.28 NATO va desfășura exerciții planificate în Norvegia, scrie Nexta TV. Exercițiile vor începe pe 14 martie şi la ele vor lua parte treizeci de mii de militari.

ACTUALIZARE 08.45 În urma bombardamentelor, un depozit de alimente congelate a luat foc în Brovarî, o suburbie a Kievului. Nu s-au înregistrat victime, potrivit Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență.

As a result of shelling by #Russian troops, a frozen food storage warehouse caught fire in the #Brovary district. According to preliminary data, there were no casualties - State Emergencies Service. pic.twitter.com/TzG2mrzuhP — NEXTA (@nexta_tv) March 12, 2022

ACTUALIZARE 08.40 Rusia începe să mobilizeze trupe în Donbas și Crimeea, potrivit șefului serviciului de informații militare al Ucrainei, Kyrylo Budanov. Au fost raportate explozii şi în Dnipro.

Russia begins mobilizing troops in Donbas and Crimea.



According to the head of Ukraine’s military intelligence Kyrylo Budanov, Russia is also transferring new units from the central and eastern parts of Russia to replenish reserves. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 12, 2022

Explosions reported in Dnipro.



The city’s mayor Borys Filatov says Ukraine’s air defense systems repelled the early morning attack.



No casualties were reported. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 12, 2022

ACTUALIZARE 08.33 Într-o postare din această dimineață pe Telegram, Serviciile de Stat de Urgență (SES) din Ucraina au declarat că salvatorii din Harkov au recuperat cadavrele a cinci persoane, inclusiv a doi adolescenţi, care au fost uciși când bombele rusești care au lovit o clădire rezidențială din Slobozhanske, de la marginea orașului.

Aftermath of Russian bombing in Kharkiv. Five people were killed, including two teenagers. pic.twitter.com/T1j1vS2RvK — Michael A. Horowitz (@michaelh992) March 12, 2022

ACTUALIZARE 08.23 Femeia fotografiată după bombardamentul rusesc asupra unei Maternități din Mariupol, cu câteva zile în urmă, a născut o fetiță, anunţă analistul Michael Horowitz.

Let's start by this: The woman photographed in the aftermath of the Russian bombing of a Maternity hospital in Mariupol, days ago, gave birth to a baby girl. pic.twitter.com/1O2KAIlzDO — Michael A. Horowitz (@michaelh992) March 12, 2022

ACTUALIZARE 08.20 Ucraina începe repararea liniilor electrice avariate în apropierea centralei electrice de la Cernobîl.

Ukraine starts repairing damaged power lines near Chornobyl power plant.



The International Atomic Energy Agency said Ukrainian technicians have started repairing damaged power lines to the power plant site to restore electricity supply that was cut off earlier in the week. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 12, 2022

ACTUALIZARE 08.00 Forțele terestre ruse care încearcă să încercuiască Kievul au făcut vineri o altă pauză pentru a se aproviziona după „atacurile eșuate” de la începutul săptămânii, potrivit unei analize a Institutului pentru Studiul Războiului, un think tank din SUA.

„Forțele ruse par, de asemenea, să fie în mare parte blocate în jurul Harkivului. Avansurile Rusiei din Crimeea spre Nikolaev și Zaporojie și în est în jurul Donețkului și Luganskului nu au înregistrat progrese în ultimele 24 de ore.”, arată analiza.

NEW Report from @TheStudyofWar and @criticalthreats: #Russian ground forces attempting to encircle and take #Kyiv began another pause to resupply and refit combat units on March 11 after failed attacks March 8-10. https://t.co/oYOfgTb8P1 pic.twitter.com/qu3qQsY8CL — ISW (@TheStudyofWar) March 11, 2022

ACTUALIZARE 06.55 Cele mai importante evenimente din ultimele ore în Ucraina

Atacuri asupra orașelor cheie: forțele ruse și-au extins ofensiva în vestul Ucrainei pentru prima dată vineri, cu lovituri care vizează aerodromurile militare. La est, există tot mai multe dovezi că orașul Volnovakha a căzut în mâinile forțelor ruse și aliaților acestora din autodeclarata Republica Populară Donețk. Orașul Herson din sud pare să fi fost capturat, potrivit informațiilor americane de apărare.

Forțele ruse avansează spre Kiev: S-au auzit explozii la primele ore ale zilei de sâmbătă, în timp ce capitala este sub presiune. Orașele Harhiv, Mariupol, Nikolaev și Sumî sunt, de asemenea, sub un atac susținut al Rusiei. Vineri, marile orașe, inclusiv Dnipro, Luțk și Cernihiv, au fost lovite de rachete, cu decese raportate. Bombele au lovit structuri civile, inclusiv o școală, blocuri, o fabrică de pantofi, un stadion de fotbal și o bibliotecă.

Primarul ucrainean reținut: Primarul Melitopolului, Ivan Fedorov, a fost surprins vineri pe camerele de supraveghere cum era condus de oameni înarmați dintr-o clădire guvernamentală din sud-estul orașului. La scurt timp, procurorul regional din Lugansk, susținut de Rusia, a susținut că Fedorov a comis infracțiuni de terorism și este investigat. Președintele Ucrainei a declarat că detenția lui Fedorov este o „crimă împotriva democrației”, iar Ministerul de Externe de la Kiev a numit-o o crimă de război care încalcă Convențiile de la Geneva.

Energie de la Cernobîl: Tehnicienii lucrează pentru a repara liniile electrice avariate la centrala nucleară de la Cernobîl, potrivit organului de supraveghere nuclear al ONU. Autoritățile ucrainene au declarat că liniile au fost tăiate în întregime în această săptămână din cauza bombardamentelor rusești. Centrala, care de miercuri se bazează pe generatoare diesel pentru energie de rezervă, se află sub controlul Rusiei, cu peste 200 de angajați care trăiesc și lucrează efectiv acolo în condiții dificile.

Bilanțul uman: Cel puțin 2,5 milioane de oameni au fugit din Ucraina, a anunțat vineri ONU. ONU a înregistrat până vineri 1.546 de victime civile în Ucraina, inclusiv 564 de morți și 982 de răniți – deși estimează că numărul real este mult mai mare.

Mesajul lui Zelenski: Președintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a cerut sâmbătă mamelor soldaților ruși să împiedice trimiterea fiilor lor la „război” în Ucraina. "Vreau să spun asta încă o dată mamelor ruse. În special, mamelor recruților. Nu vă trimiteți copiii la război într-o țară străină", ​​a spus Zelenski, într-o nouă postare video difuzată pe Telegram.

ACTUALIZARE 03.58 7.144 de persoane au fost evacuate din orașele ucrainene lovite de inamic vineri, a anunțat președintele Volodimir Zelenski. Este un număr mult mai mic față de bilanțul de miercuri și joi. Potrivit lui Volodimir Zelenski, vineri au fost evacuați locuitori din Chernihiv, Energodar, Hostomel și Kozarovichi.

Rușii au împiedicat evacuările de pe 6 coridoare deschise la Mariupol, Izium, Andriyivka și Mykulychy, Makariv, Borodianka, Volnovakha.

This is the view in the eastern Ukraine town of Volnovakha — a local hospital in ruins, buildings destroyed, and personal belongings turned into debris that litters the streets. pic.twitter.com/895H1xzQyW — CBS News (@CBSNews) March 12, 2022

Zelenski a acuzat Rusia că refuză să le permită locuitorilor din Mariupol să iasă din oraș. Aici este deja un dezastru umanitar. Oamenii au rămas fără mâncare, fără apă, fără curent și căldură.

Autoritățile ucrainene mai fac astăzi o încercare de a transporta acolo mâncare și medicamente.

Potrivit administrației locale, 1.582 de civili au murit la Mariupol în bombardamentele rusești.

Aproape 40 de mii de oameni au părăsit orașele bombardate din Ucraina prin intermediul coridoarelor umanitare deschise joi. Miercuri, 35 de mii au reușit să fugă, potrivit calculelor făcute de autoritățile ucrainene.

În noaptea de vineri spre sâmbătă au continuat bombardamentele asupra zonelor rezidențiale din mai multe orașe. La Mykolayiv a fost lovit un spital oncologic.

Russian troops fired at the Mykolayiv oncology hospital.–Oblast Health Head, 23 EET https://t.co/aEU2snW9pj

Russian shells in Mykolayiv hit residential buildings, boiler room, parking lot. Fire broke out in a cafe and a car fire was also reported,21:30 EET https://t.co/qJjNs6fhId

În ultimele 24 de ore, forțele aeriene și de artilerie rusești au lovit orașele din vest Lutsk și Ivano-Frankivsk.

Potrivit Ministerului britanic al Apărării, avioanele care sprijină forțele terestre se bazează pe muniții nedirijate, care lovesc inexact, fără discriminare, fără a se ține cont de populația civilă.

LIVE TEXT 16 zile de război în Ucraina. Situație disperată la Mariupol, bombardamente puternice la Nikolaev. Kievul acuză Rusia de un atac aerian asupra Belarusului de pe teritoriul ucrainean

LIVE TEXT 15 zile de război în Ucraina. Cel puțin 71 de copii au fost uciși şi 100 au fost răniți în Ucraina de la începutul războiului. SUA și aliații săi iau în considerare sancțiuni suplimentare împotriva Rusia

LIVE TEXT Ucraina - 14 zile de război. Coridoare umanitare, blocate de forţele ruseşti. 17 persoane au fost rănite în timpul bombardamentului maternităţii din Mariupol. UE a pregătit noi sancțiuni împotriva Rusiei

LIVE TEXT Ziua a 13-a de război. Sunt așteptate atacuri la Kiev și Odesa. Rusia anunță noi coridoare umanitare, după ce încetarea focului a fost încălcată repetat. SUA renunță la petrolul rusesc

LIVE TEXT Război în Ucraina - ziua 12. Forțele ruse și-au intensificat bombardamentele, iar evacuarea civililor a fost din nou împiedicată. Moscova anunță încetarea focului în anumite orașe marți dimineața

LIVE TEXT Ucraina invadată de ruși - Ziua 11. Ruşii au avariat gazoductul Donețk-Mariupol şi un aeroport. SUA au dat „undă verde” țărilor NATO pentru a furniza avioane de luptă Ucrainei

LIVE TEXT A zecea zi de război în Ucraina. Explozii puternice la Harkov. Evacuarea civililor, amânată din cauza încălcării acordului de încetare a focului. Premierul israelian s-a întâlnit cu Putin. Negocieri ruso-ucrainene, posibil luni

LIVE TEXT A noua zi de război în Ucraina. Primarul din Mariupol cere coridor umanitar pentru evacuarea civililor. Armata ucraineană ar fi lansat o contraofensivă în regiunea Harkov

LIVE TEXT A opta zi de război în Ucraina | Putin: Ucrainenii și rușii sunt "un singur popor", dar ucrainenii sunt "amenințați și spălați pe creier" | A treia rundă de negocieri ar putea avea loc săptămâna viitoare

LIVE TEXT A șaptea zi de rezistență eroică în Ucraina. Orașul Herson a fost ocupat de ruși. Noi bombardamente în Kiev, Harkov și Mariupol

LIVE TEXT Ucraina invadată de ruși - Ziua 6. Atacuri la Harkov și asupra capitalei Kiev. Cinci persoane au murit după ce turnul televiziunii a fost lovit de rachete. Un spital a fost distrus în Harkov

LIVE TEXT Invazie în Ucraina. Ziua 5 | Preşedintele Zelenski a semnat cererea de aderare a Ucrainei la UE. Casa Albă: Un război nuclear are loc o singură dată. Forţele ruse, în apropiere de o importantă centrală nucleară

LIVE TEXT A patra zi a invaziei | Se aud din nou împușcături și sunetul sirenelor în Kiev | UE, decizii fără precedent și sancțiuni noi pentru Rusia

LIVE TEXT A treia zi a invaziei Rusiei în Ucraina | Rușii au reluat ofensiva asupra capitalei | Un copil a murit după ce tirurile de artilerie trase de ruși au lovit un spital oncologic

LIVE TEXT A doua zi de asalt în Ucraina: Lupta pentru Kiev. Vehicule militare ucrainene au intrat în Kiev pentru a apăra oraşul. Guvernul cheamă cetăţenii la arme

LIVE TEXT. Război în Ucraina. Trupele ruse au preluat controlul asupra Insulei Șerpilor și asupra perimetrului fostei centrale de la Cernobîl. Ucraina anunță joi seara că 57 de persoane au murit și 169 au fost rănite

Ziua în care Rusia a invadat Ucraina. Vladimir Putin: Am decis să lansăm o acțiune militară specială. Operațiunea are ca scop protejarea populației. Biden: Poporul Ucrainei, victima unui atac neprovocat, nejustificat

