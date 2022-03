LIVE TEXT Ucraina, ziua 17 de război. Femeia fotografiată după bombardarea maternităţii din Mariupol a născut o fetiţă. Forțele ruse se apropie tot mai mult de Kiev

Femeia fotografiată după bombardamentul maternităţii din Mariupol a născut o fetiţă

ACTUALIZARE 8.40: Rusia începe să mobilizeze trupe în Donbas și Crimeea, Potrivit șefului serviciului de informații militare al Ucrainei, Kyrylo Budanov. Au fost raportate explozii şi în Dnipro.

Russia begins mobilizing troops in Donbas and Crimea.



According to the head of Ukraine’s military intelligence Kyrylo Budanov, Russia is also transferring new units from the central and eastern parts of Russia to replenish reserves. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 12, 2022

Explosions reported in Dnipro.



The city’s mayor Borys Filatov says Ukraine’s air defense systems repelled the early morning attack.



No casualties were reported. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 12, 2022

ACTUALIZARE 8.33: Într-o postare din această dimineață pe Telegram, Serviciile de Stat de Urgență (SES) din Ucraina au declarat că salvatorii din Harkov au recuperat cadavrele a cinci persoane, inclusiv a doi adolescenţi, care au fost uciși când bombele rusești care au lovit o clădire rezidențială din Slobozhanske, de la marginea orașului.

Aftermath of Russian bombing in Kharkiv. Five people were killed, including two teenagers. pic.twitter.com/T1j1vS2RvK — Michael A. Horowitz (@michaelh992) March 12, 2022

ACTUALIZARE 8.23: Femeia fotografiată după bombardamentul rusesc asupra unei Maternități din Mariupol, cu câteva zile în urmă, a născut o fetiță, anunţă analistul Michael Horowitz.

Let's start by this: The woman photographed in the aftermath of the Russian bombing of a Maternity hospital in Mariupol, days ago, gave birth to a baby girl. pic.twitter.com/1O2KAIlzDO — Michael A. Horowitz (@michaelh992) March 12, 2022

ACTUALIZARE 8.20: Ucraina începe repararea liniilor electrice avariate în apropierea centralei electrice de la Cernobîl.

Ukraine starts repairing damaged power lines near Chornobyl power plant.



The International Atomic Energy Agency said Ukrainian technicians have started repairing damaged power lines to the power plant site to restore electricity supply that was cut off earlier in the week. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 12, 2022

ACTUALIZARE 8.00: Forțele terestre ruse care încearcă să încercuiască Kievul au făcut vineri o altă pauză pentru a se aproviziona după „atacurile eșuate” de la începutul săptămânii, potrivit unei analize a Institutului pentru Studiul Războiului, un think tank din SUA.

„Forțele ruse par, de asemenea, să fie în mare parte blocate în jurul Harkivului. Avansurile Rusiei din Crimeea spre Nikolaev și Zaporojie și în est în jurul Donețkului și Luganskului nu au înregistrat progrese în ultimele 24 de ore.”, arată analiza.

NEW Report from @TheStudyofWar and @criticalthreats: #Russian ground forces attempting to encircle and take #Kyiv began another pause to resupply and refit combat units on March 11 after failed attacks March 8-10. https://t.co/oYOfgTb8P1 pic.twitter.com/qu3qQsY8CL — ISW (@TheStudyofWar) March 11, 2022

ACTUALIZARE 6.55: Cele mai importante evenimente din ultimele ore în Ucraina:

Atacuri asupra orașelor cheie: forțele ruse și-au extins ofensiva în vestul Ucrainei pentru prima dată vineri, cu lovituri care vizează aerodromurile militare. La est, există tot mai multe dovezi că orașul Volnovakha a căzut în mâinile forțelor ruse și aliaților acestora din autodeclarata Republica Populară Donețk. Orașul Herson din sud pare să fi fost capturat, potrivit informațiilor americane de apărare.

Forțele ruse avansează spre Kiev: S-au auzit explozii la primele ore ale zilei de sâmbătă, în timp ce capitala este sub presiune. Orașele Harhiv, Mariupol, Nikolaev și Sumî sunt, de asemenea, sub un atac susținut al Rusiei. Vineri, marile orașe, inclusiv Dnipro, Luțk și Cernihiv, au fost lovite de rachete, cu decese raportate. Bombele au lovit structuri civile, inclusiv o școală, blocuri, o fabrică de pantofi, un stadion de fotbal și o bibliotecă.

Primarul ucrainean reținut: Primarul Melitopolului, Ivan Fedorov, a fost surprins vineri pe camerele de supraveghere cum era condus de oameni înarmați dintr-o clădire guvernamentală din sud-estul orașului. La scurt timp, procurorul regional din Lugansk, susținut de Rusia, a susținut că Fedorov a comis infracțiuni de terorism și este investigat. Președintele Ucrainei a declarat că detenția lui Fedorov este o „crimă împotriva democrației”, iar Ministerul de Externe de la Kiev a numit-o o crimă de război care încalcă Convențiile de la Geneva.

Energie de la Cernobîl: Tehnicienii lucrează pentru a repara liniile electrice avariate la centrala nucleară de la Cernobîl, potrivit organului de supraveghere nuclear al ONU. Autoritățile ucrainene au declarat că liniile au fost tăiate în întregime în această săptămână din cauza bombardamentelor rusești. Centrala, care de miercuri se bazează pe generatoare diesel pentru energie de rezervă, se află sub controlul Rusiei, cu peste 200 de angajați care trăiesc și lucrează efectiv acolo în condiții dificile.

Bilanțul uman: Cel puțin 2,5 milioane de oameni au fugit din Ucraina, a anunțat vineri ONU. ONU a înregistrat până vineri 1.546 de victime civile în Ucraina, inclusiv 564 de morți și 982 de răniți – deși estimează că numărul real este mult mai mare.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a cerut sâmbătă mamelor soldaților ruși să împiedice trimiterea fiilor lor la „război” în Ucraina. "Vreau să spun asta încă o dată mamelor ruse. În special, mamelor recruților. Nu vă trimiteți copiii la război într-o țară străină", ​​a spus Zelenski, într-o nouă postare video difuzată pe Telegram.

Potrivit lui Volodimir Zelenski, vineri au fost evacuați locuitori din Chernihiv, Energodar, Hostomel și Kozarovichi.

Rușii au împiedicat evacuările de pe 6 coridoare deschise la Mariupol, Izium, Andriyivka și Mykulychy, Makariv, Borodianka, Volnovakha.

This is the view in the eastern Ukraine town of Volnovakha — a local hospital in ruins, buildings destroyed, and personal belongings turned into debris that litters the streets. pic.twitter.com/895H1xzQyW — CBS News (@CBSNews) March 12, 2022

Zelenski a acuzat Rusia că refuză să le permită locuitorilor din Mariupol să iasă din oraș. Aici este deja un dezastru umanitar. Oamenii au rămas fără mâncare, fără apă, fără curent și căldură.

Autoritățile ucrainene mai fac astăzi o încercare de a transporta acolo mâncare și medicamente.

Potrivit administrației locale, 1.582 de civili au murit la Mariupol în bombardamentele rusești.

Aproape 40 de mii de oameni au părăsit orașele bombardate din Ucraina prin intermediul coridoarelor umanitare deschise joi. Miercuri, 35 de mii au reușit să fugă, potrivit calculelor făcute de autoritățile ucrainene.

În noaptea de vineri spre sâmbătă au continuat bombardamentele asupra zonelor rezidențiale din mai multe orașe. La Mykolayiv a fost lovit un spital oncologic.

Russian troops fired at the Mykolayiv oncology hospital.–Oblast Health Head, 23 EET https://t.co/aEU2snW9pj

Russian shells in Mykolayiv hit residential buildings, boiler room, parking lot. Fire broke out in a cafe and a car fire was also reported,21:30 EET https://t.co/qJjNs6fhId

În ultimele 24 de ore, forțele aeriene și de artilerie rusești au lovit orașele din vest Lutsk și Ivano-Frankivsk.

Potrivit Ministerului britanic al Apărării, avioanele care sprijină forțele terestre se bazează pe muniții nedirijate, care lovesc inexact, fără discriminare, fără a se ține cont de populația civilă.

ŞTIRILE ZILEI